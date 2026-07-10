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Moje čtrnáctileté dítě mi lže. Mám „výchovně“ lhát, že jsem nikdy nelhal?

Čtrnáctileté dítě mi lže. Jsem pohoršen. Pak si vzpomenu, co jsem dělal v jeho věku. Byla lež selhání – nebo vývojová výbava?

Moje čtrnáctileté dítě mi lže.

Poznal jsem to okamžitě.
Ten lehce nepřirozený tón.
Příliš rychlá odpověď.
Oči, které na vteřinu uhnou.

Jsem zklamaný.

A samozřejmě pohoršený.

My doma přece máme důvěru.
My si přece říkáme všechno.
My jsme ten moderní, otevřený typ rodiny.

A pak přijde klasika:
„Ne, fakt jsme tam byli jen chvilku.“
„Ne, nikdo tam nebyl starší.“
„Ne, to jsem fakt nebyl já.“

A ve mně roste otázka:
Kde jsem udělal chybu?

Pak si ale sednu.

A udělám tu osudovou věc.

Začnu si vzpomínat.

Co jsem dělal ve čtrnácti?

Byl jsem snad morální maják?
Chodil jsem domů přesně včas?
Hlásil jsem rodičům každý detail svého pohybu?

Samozřejmě že ne.

Lhal jsem.
Ne dramaticky.
Ne zločinně.
Ale systematicky.

O tom, kde jsem byl.
S kým jsem byl.
Co jsme dělali.

„Mami, jedeme s pionýrem stanovat na Slapy. Beru si stan, batoh a nějaké jídlo. Dobře?“

Ten čundr jsem si s kamarádem fakt užili.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

A nebylo to proto, že bych byl špatný.

Bylo to proto, že jsem začínal být svůj.

Čtrnáct let není věk čistoty.
Je to věk oddělování.

Dítě zjišťuje, že existuje svět, který nepatří rodičům.
A že některé věci si chce nechat pro sebe.

Lež je někdy jen neobratná forma věty:
„Potřebuju kus prostoru.“

Samozřejmě, že mě to štve.

Chci být ten táta, kterému se říká všechno.
Jenže to možná není realistický cíl.

Důvěra neznamená totální transparentnost.

Ani já jsem rodičům neříkal všechno.
A přesto jsem je měl rád.
A přesto jsem věděl, kde jsou hranice.

Možná je lež součást vývoje.

Ne ta, která ubližuje.
Ne ta, která manipuluje.
Ale ta malá, pubertální, testovací.

Taková ta lež, která zkouší, co všechno si můžu nechat pro sebe.

Čtrnáctileté dítě nelže vždy proto, aby zradilo důvěru.

Někdy lže, aby si vyzkoušelo samostatnost.

A rodič?

Ten stojí mezi dvěma extrémy.

Chce kontrolovat.
A zároveň nechce ztratit vztah.

Můžu z každé lži udělat vyšetřovací komisi.
Nebo zkusit pochopit, co se pod ní skrývá.

Strach?
Stud?
Touha zapadnout?
Pokus být dospělý dřív, než je bezpečné?

Nechci lež omlouvat.
Ale možná ji chci pochopit.

Protože jestli si ze svého dospívání něco pamatuju,
tak to není seznam pravdomluvnosti.

Pamatuju si pocit, že jsem chtěl být brán vážně.

Možná je otázka špatně položená.

Ne „Proč mi lžeš?“
Ale „Proč máš pocit, že mi to nemůžeš říct?“

A to už je jiný rozhovor.

Moje čtrnáctileté dítě mi lže.

A já?

Byl jsem fakt kvítko.

Možná je lež jen vedlejší produkt hledání vlastního já.

Nepříjemný.
Občas bolavý.
Ale lidský.

Otázka není, jestli se s ní setkáme.

Otázka je, jestli z ní uděláme válku. Nebo rozhovor.

A teď to nejdůležitejší.

Mám „výchovně“ lhát, že jsem nikdy nelhal?

Medium 11/06/2026

Autor: Jiří May | pátek 10.7.2026 7:30 | karma článku: 17,74 | přečteno: 121x

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Jiří May

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Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře.
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