Mluvené slovo má větší sílu než volební splín! Grygarův vesmír mi „vyléčil“ nespavost
Asi každý z vás měl někdy starosti. Dokonce velké starosti! Nemůžete je dostat z hlavy. Ničím. Večer si je přinesete s sebou do postele a chcete před nimi utéct do snů. A ono nic. Knížka, mobil, teplé mléko, meduňka atd. Nic! Ten vedle vás v klidu spí a vy ho máte chuť udusit polštářem za to, že on může a vy ne.
Mluvené slovo
Během dvou dekád jsem si sehnal, kde se dalo, velké množství mluveného slova v MP3 formátu. Rozhlasové dramatizace, audioknihy, pohádky, pověsti a přednášky. Poslední jmenované, od pana Grygara, snadno najdete na YouTube. Kliknete na odkaz v článku a vidíte je. Rád čtu, ale vzhledem k tomu, že celý den zírám do monitoru, nezvládám číst večer. Tak poslouchám. Hlavně sci-fi a fantasy, ale klidně si poslechnu i nějakou romantiku či detektivku. Cokoliv, co mne uklidní.
Přednášky pana doktora Grygara
Kolem roku 2010 jsem se dostal k záznamům z přednášek pana Grygara. Byl jsem naprosto unešený. Ten člověk má neskutečně příjemný hlas a přednáší o věcech, co mne zajímají. A i kdyby nezajímaly. Jeho pedagogický um mne přiměl k poslechu, dokud mě zajímat nezačaly. Přednáší srozumitelně pro všechny. Kromě přednášek naleznete i jeho životopis, mnoho rozhovorů a besed. Vše stojí za to.
Starosti, nepřítel spánku
Když mne přepadne splín ze starostí a mám pocit, že můj život je naprosto nesnesitelný, pustím v televizi večerní zprávy. Tam zjistím, že se ostatní lidé mají ještě hůř a hned je mi líp. Asi to chce tuto příměru, aby si člověk vážil toho, co má a nekňoural kvůli maličkostem. Několik posledních let jsou zprávy natolik skličující, že mi nepomáhají. Spíš naopak! Pan doktor Grygar, však pomůže vždy. Takto:
1. Při poslechu jeho přednášky zjišťuji, že z pohledu vesmíru jsem naprosto nicotný, a tudíž i mé problémy.
2. Témata přednášek mne odpoutají od všední reality. Tím navodí příjemné sny.
3. Neskutečně uklidňující hlas mě ukolébá natolik, že v pohodě vypnu poslech, zavřu oči a spím.
Já mám Grygara, bratr Kinga
Můj bratr měl obdobný problém jako já. Nejdřív nevěřil, ale zkusil. Na něj funguje Stephen King. Na děti zabíral Harry Potter s Jiřím Lábusem. Každému, co žádá. Přirovnal bych to ke čtení pohádek dětem. Když to funguje na ně, proč ne na vás? Dobrou noc.
Jiří May
