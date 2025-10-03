Mluvené slovo má větší sílu než volební splín! Grygarův vesmír mi „vyléčil“ nespavost

Když vás přepadne nespavost a ani meduňka nezabírá, zkuste místo počítání ovcí poslouchat vesmír. Mně pomohl Jiří Grygar — hlas, který utiší i volební kampaň.

Asi každý z vás měl někdy starosti. Dokonce velké starosti! Nemůžete je dostat z hlavy. Ničím. Večer si je přinesete s sebou do postele a chcete před nimi utéct do snů. A ono nic. Knížka, mobil, teplé mléko, meduňka atd. Nic! Ten vedle vás v klidu spí a vy ho máte chuť udusit polštářem za to, že on může a vy ne.

Mluvené slovo

Během dvou dekád jsem si sehnal, kde se dalo, velké množství mluveného slova v MP3 formátu. Rozhlasové dramatizace, audioknihy, pohádky, pověsti a přednášky. Poslední jmenované, od pana Grygara, snadno najdete na YouTube. Kliknete na odkaz v článku a vidíte je. Rád čtu, ale vzhledem k tomu, že celý den zírám do monitoru, nezvládám číst večer. Tak poslouchám. Hlavně sci-fi a fantasy, ale klidně si poslechnu i nějakou romantiku či detektivku. Cokoliv, co mne uklidní.

Přednášky pana doktora Grygara

Kolem roku 2010 jsem se dostal k záznamům z přednášek pana Grygara. Byl jsem naprosto unešený. Ten člověk má neskutečně příjemný hlas a přednáší o věcech, co mne zajímají. A i kdyby nezajímaly. Jeho pedagogický um mne přiměl k poslechu, dokud mě zajímat nezačaly. Přednáší srozumitelně pro všechny. Kromě přednášek naleznete i jeho životopis, mnoho rozhovorů a besed. Vše stojí za to.

Starosti, nepřítel spánku

Když mne přepadne splín ze starostí a mám pocit, že můj život je naprosto nesnesitelný, pustím v televizi večerní zprávy. Tam zjistím, že se ostatní lidé mají ještě hůř a hned je mi líp. Asi to chce tuto příměru, aby si člověk vážil toho, co má a nekňoural kvůli maličkostem. Několik posledních let jsou zprávy natolik skličující, že mi nepomáhají. Spíš naopak! Pan doktor Grygar, však pomůže vždy. Takto:

1. Při poslechu jeho přednášky zjišťuji, že z pohledu vesmíru jsem naprosto nicotný, a tudíž i mé problémy.

2. Témata přednášek mne odpoutají od všední reality. Tím navodí příjemné sny.

3. Neskutečně uklidňující hlas mě ukolébá natolik, že v pohodě vypnu poslech, zavřu oči a spím.

Já mám Grygara, bratr Kinga

Můj bratr měl obdobný problém jako já. Nejdřív nevěřil, ale zkusil. Na něj funguje Stephen King. Na děti zabíral Harry Potter s Jiřím Lábusem. Každému, co žádá. Přirovnal bych to ke čtení pohádek dětem. Když to funguje na ně, proč ne na vás? Dobrou noc.

Autor: Jiří May | pátek 3.10.2025 7:30 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Jiří May

  • Počet článků 91
  • Celková karma 27,75
  • Průměrná čtenost 3149x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

