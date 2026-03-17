Migréna versus orgasmus: Jak jsem vyháněl čerta ďáblem!
Migréna. Slovo, které jsem ještě před pár lety znal jen z doslechu, se stalo mým častým společníkem. Zpočátku jsem se obracel k doktorům, polykal pilulky, ale brzy jsem zjistil, že je věda bez šance. No, a tak začala moje cesta k „zaručeným“ metodám léčby.
Orgasmus: Zázrak na počkání?
Když jsem slyšel, že orgasmus může pomoci zmírnit migrénu, zprvu jsem to považoval za vtípek. Prý uvolňuje endorfiny, které tlumí bolest. Ale zoufalí lidé dělají zoufalé věci, že? Zkusil jsem to. Pro vědecké účely, samozřejmě. A světe, div se, ono to skutečně fungovalo. Skvělé! Měl jsem pocit, že mám recept na migrénu v kapse. Pak jsem si někde přečetl, že orgasmus může být i spouštěčem migrény. A začala mne bolet hlava.
Turecká káva s citronem: Kdo tohle vymyslel?
To vypadá na naše západní sousedy. Prý je to starý německý recept. Jednoho dne mi manželka donesla šálek silné turecké kávy s plátkem citronu. Prý to má zázračné účinky. „Proč ne?“ řekl jsem si a přemýšlel, jestli ten citron není spíš jen způsob, jak mě zbavit chuti k jídlu. Hořkost se nedala vydržet, ale migréna ustoupila. Nepřestala, jen ustoupila. Možná to bylo čistě placebo, ale co na tom, hlavně že jsem mohl doma a v práci fungovat.
Jízda na kole: Kam ujet před bolestí?
Když mi došla trpělivost se vším ostatním, zkusil jsem na radu kamaráda nasednout na kolo a jet. „Rozjezdit bolest,“ tvrdil. A měl pravdu. Dojel jsem sice za sedmero lesů a řek, ale bolest hlavy se skutečně vytratila. Možná ze mě byl zkrátka příliš unavený muž na to, aby dál cítil bolest, ale ten výlet stál za to.
Procházky lesem: Léčivá moc přírody
Na závěr jsem se rozhodl pro tu nejjednodušší variantu. Procházka lesem. Čistý vzduch, ticho a klid. Někdy je prostě třeba utéct do přírody a migréna to možná cítí stejně. Mizí, jakmile se ocitnete mimo dosah civilizace. Naštěstí bydlím 2 minuty od lesa, takže zanořit se do lůna přírody není problém.
Jen mi v tom tichu trochu pijí krev ostatní bolehlavci na kolech. Podle počtu cyklistů trpí na migrény každý druhý. Vadí mi ty zvonky. S jakým gustem si na mne vždy zazvoní. „Au, moje hlava!“ V tu chvíli mám chuť s tou přírodní léčbou okamžitě skoncovat a poslat je i s jejich zvonky tam, kam jim na těch uzoučkých sedlech, slunce nesvítí (a migréna tam určitě taky není).
Ať už jde o orgasmus, kávu s citronem, kolo nebo lesní vzduch, jedna věc je jistá. Člověk udělá pro klid v hlavě cokoliv. A i když tyto metody nejsou vědecky doložené, jedno vím jistě. Dokud migréna neustoupí, budu dál experimentovat. Možná příště zkusím jógu. Nebo tanec v dešti? Stále hledám.
Jiří May
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/