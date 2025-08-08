„Maminka má pipinku, táta žížalu,“ poučila nás dcera. A žena lehla pod stůl
Toto nebude článek o sexuální výchově dětí, či polemika o počtu jakýchkoliv pohlaví. Ani o nemístné hlášce dítka v „dobré“ společnosti, které uvede oba rodiče na pokraj infarktu. Kdepak! Jen o způsobu chápání světa pětileté princezny, procházce po dešti a závodu slimáků po lese.
Pršelo. Hodně pršelo. V neděli. Koukat na pohádku, stavět kostky, případně česat s dcerou panenky se mi už nechtělo. Maminka v obýváku zápasila s žehličkou u anglické detektivky a já využil chvilku její nepozornosti. Potajmu jsem dceru oblékl do tepláků, zabalil bonbóny jako utišující prostředek, do batohu přibalil pláštěnky a hajdy do lesa.
Před domem jsem musel zaplatit dceři slíbený sladký úplateček za mlčení a koukání se jinam při útěku z domu. Dcera je totiž maminčin neplacený informátor. Jak tatínek něco projede, okamžitě podá raport. Jeden bonbón jí však zavře pusu. Aspoň na pár minut, než dojdeme do lesa.
Les po dešti je pro dospěláka romantická nádhera. Slunce prosvěcuje kapky na stromech, z porostu stoupá pára a po pěšině závodí slimáci se žížalami, kteří z nich dřív skončí pod botou dupajícího člověka.
Pro dítě je mokrý les zdrojem dobrodružství v podobě přískoků do louží vpřed, šťourání klackem do něčeho, co sice může být bahno, ale také opomenutý výkal, a polemikou, zdali mají slimáci pindíka. Žížaly však přinášejí pocit tajemna. Chvilku krátká, chvilku dlouhá a nakonec zmizí v zemi.
Procházka byla dlouhá, a tak jsem na lesním palouku rozložil celtu a udělal zálesácký piknik. Nabídl jsem dceři vodu z čutory a pytlík gumových bonbónů. Jenže potřebovala čůrat. Je sice plně soběstačná, ale před ulehnutím na celtu si sundala botičky. Dámička. Poskytl jsem jí při úkonu otcovskou oporu. Následně jsem ji postavil s tím, že hygienu a oblečení nechám na ní. Do ruky jsem si připravil sáček se sladkostmi.
V tom na palouček vyběhla smečka tří psů, připomínajících krysodlaky ve slušivých pláštěnčičkách. Za nimi dvě dámy ve větrovkách stejného designu. Jak nás uviděly, přestaly si všímat psů a zapředly vášnivý rozhovor. Ani se jim nedivím. Na celtě se tam válel chlap s bonbóny v ruce a nad ním malá holčička s tepláky na půl žerdi. Tomu se, dámy a pánové, říká mít předsudky.
Nechal jsem dceru doobléknout a dělal jakože nic. Sice se mi také chtělo ke stromečku, ale tím bych situaci asi moc nevylepšil.
A dcerka situaci nasadila korunu prohlášením: „Tati, mně kouří čůránky!“ Netušil jsem, co všechno se doneslo větrovkové partě, ale riskovat nebylo třeba.
A tak jsme šli domů.
Maminka zatím zvítězila v souboji s pračkou a sušičkou. Na tatínka zbyl důležitý úkol – poskládat do skříně poražené ručníky. Dopřál jsem manželce kávu a prezentoval své lesní úspěchy. Náhle přiběhla malá rozumbrada s panenkou.
„Maminka má pipinku, táta žížalu!“
Žena převrhla kafe, vdechla právě konzumovaný koláč a lehla pod stůl. Nechápal jsem dceřiny asociace či dedukce. Asi se přejedla bonbónů.
Já tedy opravdu nevím, co na tom bylo k smíchu.
Jiří May
Temný pán Algoritmus může ovládnout svět i nadcházející volby. Hledá se odvážný Hobit
Jeden názor vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny formuje, do bubliny sváže. Algoritmus už neukazuje svět, ale tvoří ho. Hledáme Hobita s odvahou nevěřit všemu, co se mu hodí do krmítka.
Jiří May
O princezně Kypřence a ztracené slezině
Princezna chtěla býti štíhlejší, leč zakletý žaludek jí přinesl víc trápení než radosti. A princ? Ten přišel málem o trůn, měšec i vlastní rozum.
Jiří May
Trápil jsem dceru v kočičí kavárně: Velmi všímavá matka od vedle mě srovnala na dvě doby
Kočičí kavárny jsou pro mě nekonečnou inspirací. Kočky, děti a otrávení rodiče totiž vždycky vytvoří zábavný chaos. Tentokrát to ale skončilo nenávistnými pohledy od vedlejšího stolu.
Jiří May
Kde je ta údajná rovnost? Táta upeče do školky koláč a ta odpoví: „Děkujeme mamince.“
Přinesl jsem do školky mrkvový koláč. Vlastnoručně upečený. A co se stalo? Učitelka mi s úsměvem řekla: „Děkujeme mamince.“ Já odcházel, koláč tam zůstal. I moje důstojnost.
Jiří May
K čertu s demografickou krizí: Když si to umíte zařídit, je rodičovství legrace
Rodičovství není konec světa, jen začátek nové expedice s křikem, bahnem a syrovými bramborami. Když víte jak na to, může to být ta nejlepší jízda!
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu...
Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let....
Předávkovanou ženu našli v pražském bytě, pro dealera si přišla zásahovka
Pražští kriminalisté vyřešili záhadné úmrtí narkomanky. Ženino mrtvé tělo nalezli na začátku roku...
Úmyslovice - Prodej pozemku pro bydlení, 1 731 m2 , okr. Nymburk
Úmyslovice, okres Nymburk
4 900 000 Kč
- Počet článků 68
- Celková karma 25,05
- Průměrná čtenost 3015x