Logopedický nočník. Je čtení na záchodě dědičné?
Vyrůstal jsem v 80. letech minulého století. Platil jsem za průšviháře, který chvilku neposedí a začal mluvit až ve čtyřech letech. Svoje děti jsem o tyto vlastnosti spravedlivě podělil. Nejstarší syn má ADHD, mladší kluk je samý malér a dcera benjamínek v šesti letech nemluví dobře. Nastudoval jsem mnoho odborné literatury, vyslechl spoustu rad a navštívil několik odborníků. Nakonec jsem přizpůsobil výchovu dětí jejich „specifickým“ potřebám. Má svérázná, a někdy kritizovaná, výchova má však pozitivní výsledky.
Synovo ADHD jsem silně utlumil pobytem v přírodě, jemnou motoriku obou synů radikálně zlepšil hraním her na PC a dceru momentálně řeším. Právě při této rodičovské výzvě jsem si uvědomil, že má dítka mají jeden společný rys. Čtou si na záchodě. Vynechám estetické a hygienické aspekty této činnosti a zaměřím se na vývojovou a logopedickou část.
Podle doporučení logopedky i psycholožky mám s dětmi pracovat 5-10 minut. Pak ztrácí pozornost. Což mi naprosto vyhovuje, protože já po 5 minutách ztrácím nervy. Bohužel jsem nezaznamenal významnější pokrok. Ať s kluky, u kterých jsem řešil jemnou motoriku a sykavky, tak momentálně s dcerou.
Nedávno sedím v obýváku a dcera na toaletě. Něco si tam povídala. Nakouknu a vidím, že má logopedickou knížku na klíně. Ukazuje na obrázky a pojmenovává je. Potichoučku mizím, abych ji nevyrušil. Skoro půl hodiny trvala její výuka, během které jsem vzpomínal (je to víc jak 10 let), jak se „učili“ kluci.
Taky v nočníkové škole.
Ještě dnes si vybavuji, jak si oba přitáhli nočníky před panelákové WC, které jsem právě používal. Tak dlouho klepali, až jsem otevřel. Oba si sundali gatě, zasedli na své učební nástroje a vedli jsme rozhovor. Jeden měl knížku a pojmenovával zvířata. Druhý krabici se stavebnicí a vysvětloval mi, jak nejlépe postavit dům. Matka vycítila naše konzilium až z kuchyně. Nejdříve nám dělala oponenta, ale očividné učební úspěchy kluků přebily její argumenty. Později jsme učební pomůcky přesunuli do dětského pokoje. Hlavně z praktických důvodů.
Vzhledem k nepopíratelným úspěchům této metody, jsem je ve čtení na toaletě podporoval. Raději ať si čtou, než aby zkoumali obsah toalety.
Nenavádím vás, abyste přivazovali děti s knížkou k nočníku. Pouze názorně předvádím, že si děti samy udrží pozornost klidně 30 minut a umí se soustavně věnovat prospěšným činnostem. Jak pro tělo, tak pro duši. Jen vystihnout ten správný moment, nebo činnost, při které je učení baví. Uznávám, že pozdější přechod k učebnímu stolu byl problematický, ale dopadlo to dobře. Na písemku se učí u stolu.
Jedno mi ale vrtá hlavou. Kde k tomu mé milé dětičky přišly? Odkoukaly to? Nebo to také zdědily po mně? Je to záhada.
Záhada logopedického nočníku.
Zdroj: Kronika rodinného chaosu
Jiří May
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.