Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Logopedický nočník. Je čtení na záchodě dědičné?

Jiří May
Děti samy nejlépe vědí, co je pro ně dobré. Pečené kuře místo přesnídávky, hřiště místo naučné procházky a v neposlední řadě čtení logopedické knížky na nočníku místo nácviku správné výslovnosti s rodiči.

Vyrůstal jsem v 80. letech minulého století. Platil jsem za průšviháře, který chvilku neposedí a začal mluvit až ve čtyřech letech. Svoje děti jsem o tyto vlastnosti spravedlivě podělil. Nejstarší syn má ADHD, mladší kluk je samý malér a dcera benjamínek v šesti letech nemluví dobře. Nastudoval jsem mnoho odborné literatury, vyslechl spoustu rad a navštívil několik odborníků. Nakonec jsem přizpůsobil výchovu dětí jejich „specifickým“ potřebám. Má svérázná, a někdy kritizovaná, výchova má však pozitivní výsledky.

Synovo ADHD jsem silně utlumil pobytem v přírodě, jemnou motoriku obou synů radikálně zlepšil hraním her na PC a dceru momentálně řeším. Právě při této rodičovské výzvě jsem si uvědomil, že má dítka mají jeden společný rys. Čtou si na záchodě. Vynechám estetické a hygienické aspekty této činnosti a zaměřím se na vývojovou a logopedickou část.

Podle doporučení logopedky i psycholožky mám s dětmi pracovat 5-10 minut. Pak ztrácí pozornost. Což mi naprosto vyhovuje, protože já po 5 minutách ztrácím nervy. Bohužel jsem nezaznamenal významnější pokrok. Ať s kluky, u kterých jsem řešil jemnou motoriku a sykavky, tak momentálně s dcerou.

Nedávno sedím v obýváku a dcera na toaletě. Něco si tam povídala. Nakouknu a vidím, že má logopedickou knížku na klíně. Ukazuje na obrázky a pojmenovává je. Potichoučku mizím, abych ji nevyrušil. Skoro půl hodiny trvala její výuka, během které jsem vzpomínal (je to víc jak 10 let), jak se „učili“ kluci.

Taky v nočníkové škole.

Nočníková škola; AI Gemini, PROMPT Jiří May

Ještě dnes si vybavuji, jak si oba přitáhli nočníky před panelákové WC, které jsem právě používal. Tak dlouho klepali, až jsem otevřel. Oba si sundali gatě, zasedli na své učební nástroje a vedli jsme rozhovor. Jeden měl knížku a pojmenovával zvířata. Druhý krabici se stavebnicí a vysvětloval mi, jak nejlépe postavit dům. Matka vycítila naše konzilium až z kuchyně. Nejdříve nám dělala oponenta, ale očividné učební úspěchy kluků přebily její argumenty. Později jsme učební pomůcky přesunuli do dětského pokoje. Hlavně z praktických důvodů.

Vzhledem k nepopíratelným úspěchům této metody, jsem je ve čtení na toaletě podporoval. Raději ať si čtou, než aby zkoumali obsah toalety.

Nenavádím vás, abyste přivazovali děti s knížkou k nočníku. Pouze názorně předvádím, že si děti samy udrží pozornost klidně 30 minut a umí se soustavně věnovat prospěšným činnostem. Jak pro tělo, tak pro duši. Jen vystihnout ten správný moment, nebo činnost, při které je učení baví. Uznávám, že pozdější přechod k učebnímu stolu byl problematický, ale dopadlo to dobře. Na písemku se učí u stolu.

Jedno mi ale vrtá hlavou. Kde k tomu mé milé dětičky přišly? Odkoukaly to? Nebo to také zdědily po mně? Je to záhada.

Záhada logopedického nočníku.

Zdroj: Kronika rodinného chaosu

Autor: Jiří May | sobota 14.11.2026 17:40 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Jiří May

Upíří ucho: Patentní lapač rykotu citlivě vysává a dětem moc neškodí

Unavený otec už nemusí dětský řev jen přežívat. Cimrman objevil způsob, jak z něj čerpat životní energii. Stačí správná vzdálenost, hadice a trocha parazitismu.

13.11.2026 v 7:30 | Karma: 9,53 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Balkonový upír. Za domem je dětské hřiště. Stoprocentní BIO-řev ihned k mání

Dětské hřiště pod balkonem je pro mě přírodní dobíječka. Stačí otevřít okno a nasávat energii. Jenže když na něj vyrazím s dcerou, baterka se vybíjí nějak rychleji.

11.11.2026 v 7:30 | Karma: 26,42 | Přečteno: 1762x | Diskuse | Společnost

Jiří May

„Když uslyšíš střelbu, zdrhej nebo někam zalez!“ Poučuji děti a je mi z toho na zvracení

Když jsem dětem vysvětloval, co dělat při střelbě, došlo mi, jak absurdní rodičovské poučení to vlastně je. Jenže svět se nás neptá, co bychom si přáli.

9.11.2026 v 7:30 | Karma: 25,77 | Přečteno: 651x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Lidská blbost mě vytáčí. Dokud se nepodívám do zrcadla. Pak jsem spokojený

Politiku, výchovu i život řídím od klávesnice jako ředitel zeměkoule. Cizí blbost mě vytáčí, vlastní omlouvám. Dokud se nepodívám do zrcadla.

6.11.2026 v 15:04 | Karma: 27,40 | Přečteno: 1057x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Na „pozadí“ války: FSB tvrdí, že skutečné příčiny speciální operace „Z“ leží jinde

Válka má své oficiální důvody. Jenže co když se skutečná příčina skrývá v přísně střeženém sektoru JIH-2? Tajné hlášení FSB odhaluje, co se do učebnic dějepisu nedostalo.

5.11.2026 v 7:30 | Karma: 20,65 | Přečteno: 376x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...
13. listopadu 2026  9:04

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.
9. listopadu 2026  15:04

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...
9. listopadu 2026  11:20

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...
12. listopadu 2026

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...
8. listopadu 2026

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...

Policie pátrá po sedmnáctiletém chlapci z Mělníka

Policie pĂˇtrĂˇ po sedmnĂˇctiletĂ©m chlapci z MÄ›lnĂ­ka
14. listopadu 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Mělničtí kriminalisté pátrají po sedmnáctiletém Samuelu Kubišovi z Mělníka, který se dnes nevrátil...

Prokop na festivalu Blues Alive oslavil osmdesátiny, tleskal mu plný sál

Prokop na festivalu Blues Alive oslavil osmdesĂˇtiny, tleskal mu plnĂ˝ sĂˇl
14. listopadu 2026,  aktualizováno 

Plný sál šumperského Domu kultury dnes aplaudoval zpěvákovi Michalu Prokopovi, jenž letos oslavil...

Tištěný průvodce i audioprůvodce provede po osudech tří židovských rodin v Brně

ilustrační snímek
14. listopadu 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Tištěného průvodce po kamenech zmizelých věnovaných brněnským židovským rodinám Stern, Wittal a...

Demonstrace na Letné změní dopravu v Praze. Posílí metro, vyjedou zvláštní tramvaje

Demonstrace za svobodu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí.
14. listopadu 2026

Na zítřejší letenskou demonstraci zamíří statisíce lidí z celého Česka. Dopravci kvůli tomu...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří May

  • Počet článků 222
  • Celková karma 31,79
  • Průměrná čtenost 2015x
Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Jedním slovem: mayetony.
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.