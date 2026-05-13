Ledvinová odysea: Jak jsem poznal, že i kámen v břiše a noční sestra můžou mít charakter
Před několika lety jsem jel autem pro děti k exmanželce.
Normální den. Normální jízda. Normální zelená na semaforu.
A pak se mi zastavil čas.
Trochu zprudka jsem se rozjel – žádné závody, jen klasické „ještě to stihnu“.
A v tu chvíli mě paralyzovala bolest břicha.
Ale jaká!
To nebylo „něco jsem špatně snědl“.
To bylo „něco se ve mně rozhodlo prorazit si cestu ven sbíječkou“.
Ledva jsem stihl zaparkovat. Vyplazil jsem se z auta, doplazil se na lavičku a zavolal záchranku. Hrdina všedního dne. Jen bez pláště. A bez důstojnosti.
Okresní štěstí
Bydlím v okresním městě s oblastní nemocnicí.
Rychlá tu jezdí vždy a všude rychle.
Tedy většinou.
Ten den byla dopravní nehoda. Místní výjezd nikde. Zaskakovali záchranáři ze sousedního města. Přijeli včas, ale „naši jsou rychlejší“ je věta, kterou si v takové chvíli nechcete opakovat.
Pánové mě vyšetřili. Když zjistili, že mám „jen“ bolesti břicha, lehce ochladli. Žádná krev, žádné dramatické bezvědomí. Prostě chlap, co si drží břicho a tváří se, jako by rodil menšího ježka.
Odvezli mě na urgent.
Ambulantní pouť
Mladá paní doktorka zjistila, že jsem schopen chůze.
Což byla chyba.
Poslala mě před ambulanci chirurgie.
Zatnul jsem zuby a ploužil se k lavičce. To už jsem měl mžitky před očima a svět se točil jak kolotoč na pouti.
Sedl jsem si.
A okamžitě padl bokem a omdlel.
Když už omdléváte, aspoň to udělejte stylově. Já to zvládl tak napůl.
Diagnóza: kámen s ambicemi
Probral jsem se na urgentu. Personál se hádal. Netuším o čem. Bylo mi to upřímně jedno. Když vám někdo (něco) vrtá do vnitřností, přestáváte řešit mezilidské vztahy.
Vyšetření. Evidence. Přesun na urologii. A pořád ta zatracená bolest. Musím uznat, že od dost překonala „rýmičku“.
„Ledvinová kolika mladíku. Dokud vás nevyšetříme, nic nedostanete!“
Našli kameny, které si v mých ledvinách uspořádaly vlastní festival destrukce. Musely ven. Prý rutinní zákrok. Týden a domů.
To zní hezky.
„Tak už mi něco dejte! Bolí mě bříško.“
Operace číslo jedna
Při operaci se rozbil přístroj, který mi měl kameny vyndat, rozbít či vysát. Nevím.
Ale rozbil jsem ho. A je to venku. V narkóze ničím vybavení nemocnice. To jsem celý já.
Takže místo „hotovo“ bylo „zkusíme to znovu“.
O šest dní později operace číslo dvě.
Dostal jsem do těla něco jménem sten. Netušil jsem, co to je, ale znělo to jako jméno vikingského válečníka.
O dalších sedm dní později přivezli opravený přístroj.
Finální operace. Dokončili tu první. Kameny a písek pryč.
Říká se: stane se.
Mně se toho stalo víc.
Sestra s charakterem
Na oddělení jsem několikrát zažil velmi nepříjemnou sestru.
Špatná nálada byla její základní pracovní nástroj.
Starala se o deset až patnáct „hadičkářů“.
Mezi nimi i o jednoho hluchoněmého pána.
Ten měl problémy s hygienou. A sestra na něj byla tvrdá. Možná příliš. Její „smradlavej dědek“ poznámky neslyšel. Já ano.
Jednou jsem ji požádal o trochu trpělivosti.
Nepomohlo to. Naopak. Ještě, že se nejmenovala Maryša.
Ale boží mlýny někdy melou rychle.
O pár dní později dostala za úkol odvézt mě na kolečkovém křesle k vyšetření.
Vážím metrák.
Kola u vozíku byla téměř prázdná.
Vyšetřovna byla na druhém konci nemocnice.
Byla to dlouhá cesta. Pro oba.
Dost se zadýchala.
Mlýny mlely sakra rychle. Sestra z posledního.
Přehlídka andělů
Pobyt měl i úsměvné momenty.
Pacienti urologie chodili na jídlo do stejné jídelny jako pacientky. To samo o sobě není nic zvláštního.
Jenže urologicky operovaní muži mají hadičky.
V různých otvorech.
Původních i nově vytvořených.
Což znamená absenci spodní části pyžama.
Když zazněla výzva k obědu, vyšourala se z pokojů skupina pacientů v nemocniční košili a nedbale zavázaném županu. Všechno jejich vybavení – originální i přidané – se houpalo do rytmu chůze.
Ještě neoperované pacientky nevěděly, kam s očima. Pohoršeně odcházely.
Druhý den po své operaci už jim to bylo jedno.
Seděli jsme u jednoho stolu.
Probírali kameny, steny, stehy a naděje.
Společné utrpení lidi spojí. A hadičky taky.
Co jsem si z toho odnesl?
Ledvinová kolika je zkušenost, kterou si dobrovolně neobjednáte.
Ale naučí vás pár věcí.
Že bolest dokáže zastavit svět během jedné zelené.
Že „rutinní zákrok“ je někdy trilogie.
Že i kámen může mít silnou osobnost.
A že lidská důstojnost je překvapivě pružná.
Když sedíte v nemocniční košili bez kalhot, s hadičkou, která vede tam, kam by vést neměla, přestanete řešit malé věci.
Třeba to, kdo měl pravdu.
Nebo jestli jste měli jet na tu zelenou pomaleji.
Od té doby si dávám pozor.
Na rychlé rozjezdy.
Na pitný režim.
A na přístroje, které se při operaci nemají rozbíjet.
A když mě dnes někde píchne v břiše?
Zpomalím.
A zkontroluju, jestli někde uvnitř zase nezačal stavební projekt bez povolení.
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.