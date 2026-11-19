Kritický výpadek na Zemi. Aktualizace skončila katastrofou. Co s Hlubinou myšlení?
Po osvobození Hlubiny myšlení přestal fungovat systém Země. Myši proto kontaktovaly technickou podporu Vogon Support.
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Skandál jménem „42“: Největší omyl v dějinách vesmíru odhalen. Hlubina myšlení je volná!
Požadavek: Myší Hlubině myšlení přestal fungovat systémový cloud Země. Žádáme o urgentní zásah.
Diagnostika: Chyba systému potvrzena. Mezera v zadání! Dotaz neplatný.
Pozemský technik detekoval stupid-bug a žádá aplikovat záplatu. Doporučil neprodlenou aktualizaci Země i její lidské podprogramy.
Upozornění: Podprogramy si hrají na vojáčky. Nutná deratizace. Následná aktualizace vyžaduje restart zařízení.
Myši vznesly námitku, že na zařízení žije několik miliard lidských podprogramů, jejichž eliminace by způsobila konec vesmíru, života a vůbec.
Vogon Support odpověděl, že uživatelské podprogramy nejsou součástí servisní smlouvy.
Stav požadavku: Zásah není nutný. Vyřešeno.
Výsledek: Země se připravuje na aktualizaci.
„A sakra, lidi se sami resetovali do továrního nastavení. Ticket uzavřen. Technik ukončen.“
Jiří May
Spermicidní oponentura k vymírání lidstva před televizní obrazovkou
Na základě vlastních reprodukčních zkušeností, vojenské služby, trampingu a laboratorního vyšetření hemživosti předkládám odbornou oponenturu. Lidstvo je třeba zachránit. Než nám dojdou spermie.
Jiří May
Skandál jménem „42“: Největší omyl v dějinách vesmíru odhalen. Hlubina myšlení je volná!
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Jiří May
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Černé Voděrady, okres Praha-východ
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.