Kopanec do vajec. Když útočí dobrman, jdou ohledy stranou

Spící caparti, líné odpoledne a parta pejskařů. A pak se objeví dobrman. V ten moment jde legrace stranou a na řadu přichází… noha v pohorce.

Sourozenecký kočárek, v něm dva caparti a na vodítku maďarský ohař. Běžná podívaná před řadou let, kdy jsem chodil „venčit“ většinu spolubydlících.

První variantou byl nedaleký les. Tam to bylo vždycky fajn, ale krásné počasí a pelotony cyklistů v něm mě od úmyslu odradily. Zvolil jsem tedy druhou nejoblíbenější variantu – údolí.

Údolí je kousek přírody uprostřed města, které místní samospráva předělala na park. V podstatě to znamená, že do původního sadu udělala několik cest, vyhloubila pár rybníčků a vyhnala bezdomovce. Celkem se to povedlo. Jeden z pahorků obsadili pejskaři, kterým městská policie tolerovala psy na volno. A tam jsem měl namířeno.

Asi deset páníčků, dvanáct psů nejrůznějších ras, pěkné počasí a já, otec tiráček, vláčející „kočárkovlak“ a psa. Idylka. Kluci spali, tak jsem využil chvilku, vypustil psa a klábosil s mísťňáky. Postupně se přidalo asi dalších pět hafanů a jejich majitelů.

Mates

Po mnoha rozkousaných větvích, napůl sežraných tenisácích a jedné ožižlané botě se objevil „pan pes“. Majestátní dobrman, náležitě zastřižený na sleších i oháňce. Vstoupil mezi ostatní psí plebs, který se skládal z mnoha voříšků a několika střelených, ale čistokrevných plemen, mezi které patřil i můj Mates. Obhlédl situaci a nahodil kartáč.

Kdo neví, tak kartáč je zježený hřbet, který pes vztyčí, kdo ví proč, ale velmi často se následně strhne bitka.

Asi pět minut chodil kolem hrající se smečky štěkajících mazlíků a já měl dojem, že si vybírá oběť. Nebo možná oběd. A pak najednou – kde se vzal, tu se vzal – dorazil majitel. Pejsek měl zjevně hodně velký náskok před páníčkem. Asi šedesátiletý pán si zapálil a začal rekognoskovat situaci. Buď hledal svého psa, nebo si také vyhlížel oběd. Nikdo z nás neměl dobrý pocit. Takové to tušení maléru. A ten přišel.

Nepatřím mezi lidi vyhledávající problémy. Snažím se jim předcházet. I když je pravda, že dost často si mě maléry najdou samy. Připnul jsem tedy psa na vodítko, zapřáhl se za kočárek a vyrazil domů. V tu ránu vyrazil i dobrman.

Jakmile zaznamenal, že je Mates na vodítku, zaútočil. Neštěkal, nevrčel! Prostě přiběhl a zakousl se mu do zadního běhu. Lidově řečeno – prokousnul mu zadek! Ten se chtěl bránit, ale byl na vodítku. Majitel psa nereagoval. Jen tam stál a koukal. Tak jsem jednal já.

„DOWN!“ zařval jsem. Mates měl lovecký výcvik a já silný hlas. Zalehl s už druhým kousancem na zadeli. Zabrzdit kočárek byla otázka mžiku. To už startovala moje noha v pohorce směr útočníkovo nádobíčko. Funguje to na lidi, tak proč ne na psa. Zabralo to! Pustil mého psa a začal kroužit kolem mě. Reakce pána? „Co mi kopeš do psa, ty …“

Já jsem nespustil psa z očí a odpověděl ve stejném duchu: „Tak si ho hlídej. Koukej ho odvolat, nebo mu z vajec udělám omeletu!“ Byla ve mně malá dušička. Bránit dvě děti a psa. Ostatní zůstali paf. Včetně psů.

Dost jsem řval, ale dobrman nic. Tedy vlastně všechno! Útok! Chňap! Úskok! Další kopanec. To už začal pokašlávat, protože jsem zasáhl i břicho. Chlápek pořád nic. Jen nadával, že mu kopu do psa. Mít ho po ruce!

Mám dojem, že se toho svého psa bál. A možná i mě. Po dalším pohlazení od mé boty stáhnul ocas a utekl. Ne však majitel. Vydal se za mnou. Už jsem si chystal nohu, když ho zastavili ostatní přihlížející a vykopli z louky.

To už začali brečet i kluci a já je vezl s pokousaným Matesem domů. Čtyři stehy, trochu kňourání a dost peněz. Jinak byl v pohodě. Já už tak moc ne. Někdo mi totiž řekl, že kdyby měl dobrman služební výcvik, asi by mi tu nohu ukousl. No nazdar!

Ale co jsem měl, kruci, dělat?

Jen mi, prosím vás, neříkejte, že jsem je měl nechat, ať si to vyřídí sami. Ring volný vedle kočárku není ideální přístup k řešení psí bitky.

Informace k tématu:

Medium 05/09/2025

Autor: Jiří May | pátek 26.9.2025 7:30 | karma článku: 23,79 | přečteno: 533x

Další články autora

Jiří May

Recyklace politiků. Nový trend v ekologicky zodpovědném politickém systému

Všichni víme, že recyklace je důležitá pro ochranu životního prostředí. Umíme recyklovat sklo, kovy, plasty, papír atd. Ale co politici? Jsou recyklovatelní?

23.9.2025 v 7:30 | Karma: 28,61 | Přečteno: 2936x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Cimrman nelhal. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Vědecky ověřeno pizzou a dětmi

Vydal jsem se s dětmi na vědeckou expedici, abych konečně ověřil Cimrmanovo tvrzení. Se srubem jako základnou, dvoukolákem plným panenek a pizzou na celtě jsme prozkoumali město i jeho zákoutí.

19.9.2025 v 7:30 | Karma: 19,67 | Přečteno: 1415x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Návrh EU: Emisní povolenky na kotle, krávy a zelňačku. Nastane třídní boj

Evropské povolenky se hrnou do našich kotelen — a protože systém miluje logiku, proč by si účet za metan nezaplatil i ustájený dobytek, soused se špatným žaludkem nebo pohodlný dědeček s knedlíky?

16.9.2025 v 7:30 | Karma: 38,04 | Přečteno: 4120x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Medvěd a „zbloudilý“ roj: Jak se ukřičené hejno bránilo proti otravným broukům

Medvěd vypustil do lesa své bzučící brouky a čekal, co se stane. Orlice zakřičela, hejno ptáků se slétlo – a začalo radit, křičet a zapisovat. Medvěd? Ten se smál a bavil.

12.9.2025 v 7:30 | Karma: 29,12 | Přečteno: 3452x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Ti mladí mají ale fištrón! Měl namočit návnadu v rybníce. Přinesl si rybník v gumovce

Proč se obtěžovat k rybníku, když mohu rovnou do rybníka. Případně si rybník vzít s sebou v holínce.

10.9.2025 v 7:30 | Karma: 24,51 | Přečteno: 2255x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají

26. září 2025

Premium Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i...

Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka

26. září 2025  9:52

Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a...

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, popsal značkový dárek od Redla

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 9:51

Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra...

Bezprecedentní. Pentagon svolal generály a admirály z celého světa, budí obavy

26. září 2025  9:40

Americký ministr obrany Pete Hegseth na příští týden bez udání důvodu svolal setkání stovek...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří May

  • Počet článků 88
  • Celková karma 27,01
  • Průměrná čtenost 3149x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.