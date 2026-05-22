Komáří apokalypsa: Proč nás tihle malí upíři tak milují?
Když si vás komár vybere jako bufet
„Tati, proč mě štípnul komár?“ ptá se dcerka s nešťastným kukučem a nateklou rukou jak z reklamy na repelent. A já, jakožto samozvaný biolog s diplomem ze Života s dětmi, se pouštím do vysvětlování, proč právě ona byla vybrána jako hlavní chod.
Jen dámy pijí krev. A ještě ke všemu v těhotenství
Začněme zlehka. Komáři – to nejsou žádní rovnostáři. Krev sají výhradně samičky. A ne kvůli nějakému sadistickému potěšení, ale protože si z toho míchají vajíčkovou výživu. Jakmile si dají do sosáčku pár kapek, můžou se pustit do zakládání rodiny. A vy si zatím mažete ruku Fenistilem a snažíte se neškrábat.
Proč zrovna já?
To je otázka, kterou si kladu každé léto, když na mě sedne hejno jako na polní bufet. A věřte, že v tom nejsem sám. Komáři mají v sobě malý radar na lidský oxid uhličitý, teplo a chemické vzkazy, které vysíláme potem. Takže kdo se víc potí, víc dýchá nebo zrovna běžel za dítětem s utěrkou, ten je pro ně hlavní chod. A pokud máte krevní skupinu 0? No tak to gratuluju – máte VIP vstupenku do komáří restaurace.
Bonusová výbava: těhotenství a pivo
Věděli jste, že komáři mají slabost pro těhotné ženy? A taky pro pivo? Tohle zjištění mě donutilo přehodnotit večerní zahradní rituály. Jakmile si otevřu láhev a posadím se, slyším jemné „zzzz“ a vím, že večeře je podávána. Pro ně. Ne pro mě.
Komáří špioni: nevidět, neslyšet, štípnout
Když komár útočí, nedává to najevo sirénou ani dramatickým náletem. Ne, ten mrňous přiletí tiše, elegantně, s větším respektem než většina teenagerů u večeře. Pak vpustí slinu plnou znecitlivující chemie a vy si ničeho nevšimnete – dokud není pozdě. A to svědění? To je jeho odplata za to, že jste mu půjčili pár mikrolitrů krve.
Jak se bránit (aneb letní přežití pro zoufalé otce)
Možnosti obrany? Ano, jsou. Repelenty, dlouhé rukávy, sítě v oknech a útěk z vlhkých luk. Ale kdo to má všechno stíhat, když dítě křičí, že komár mu „vysál život“? Takže místo filozofování mažeme krémy, foukáme nateklé štípance a snažíme se zůstat klidní.
Komáři nejsou zlí. Jen hladoví
Na závěr malé usmíření s přírodou. I když nám pijí krev (doslova), jsou komáři součástí většího příběhu. Slouží jako jídlo pro ptáky, netopýry a jiná havěť. Takže až příště ucítíte na lýtku ten známý pocit a zahlédnete komáří siluetu, zkuste se místo proklínání na chvíli pousmát. Třeba právě zachraňujete jedno hladové netopýří miminko.
Medium/15/07/2025
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.