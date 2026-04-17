Kolize kočárků, akrobat na koloběžce a cyklista vysokého napětí

Co je na cestě do práce zajímavého? Pro mne všechno! Mohu v klidu přemýšlet, pozorovat lidi a ještě dělám něco pro zdraví. Čas při cestě do práce je jenom můj.

Většina z nás musí chodit do práce. Velká část této většiny „chodí“ autem, nebo MHD. I když nemusí. Já to mám do práce 2-3 km. Podle toho kudy jdu a jakou mám náladu. Přibližně 1000 km za rok. Do práce a zpět. Neřeším dopravní zácpy, nechytá mě tik v oku, když musím objet cyklistu a nehrozí, že v zápalu řidičského amoku přejedu člověka.

Jako chodec nacházím dostatek pohybu a kratochvílí na přechodech. Přískoky vpřed, kličkovaná mezi auty, schovávaná s vozidly ve druhém jízdním pruhu na čtyřproudé silnici a mé oblíbené: „Únik před cyklistou vysokého napětí“. To je adrenalinový druh pohybu. Z aut vynervovaný cyklista, jedoucí po silnici, při padnutí červené na semaforu nehodlá čekat a v plné rychlosti vtrhne na přechod mezi chodce, přičemž se snaží pokračovat po chodníku. Občas se mi podaří uhnout.

Zažívám i zábavnější a na fyzičku méně náročné situace. Kuriózní srážka kočárků na přechodu pro chodce pobavila nejen mne, ale i celou křižovatku. Poučení pro všechny rodiče: „Nepřecházejte s kočárkem silnici, když koukáte do mobilu! I když máte zelenou, musíte počítat s tím, že naproti jde stejně otroubený rodič.“

A co teprve příhody s koloběžkami. Nespočet. Kolikrát si říkám, že jsem si taky nekoupil elektrickou koloběžku. Jak závidím jejich uživatelům postřeh a ohleduplnost. Každé ráno vidím, jak s ladností akrobatů kličkují po chodníku mezi dětmi jdoucími do školy, a velmi často i žádné nesrazí. S velkou ohleduplností případně sražené dítko postaví a se slovy: „Příště čum kolem sebe!“ pokračují ve slalomu mezi ostatními chodci.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

Každý den chodím ve stejný čas a potkávám stejné tváře. Řadu let. Na nich vidím, jak čas neúprosně běží a já stárnu. Když se doma podívám ráno do zrcadla, nic nepozoruji. Pak ale potkám vousatého Krakonoše o holi, jak se někam šourá. „Šmarjá, vždyť tu nedávno běžel na autobus,“ mumlám si pro sebe. Až za chvíli mi dojde, že „nedávno“ bylo před deseti lety. „A hele, náctiletý habán v divném triku. Vkus na trika má stejný, jen je o metr vyšší.“ Kruci. Čas je zloděj, který nikdy nespí.

Cestu do práce si užívám. Je to jenom můj čas. Mám otevřené oči a uši. Vnímám okolí. Všímám si lidí. Přemýšlím. Plánuji. Vzpomínám. Žiju! A tohle „žiju“ je pro mě klíčové. Nejenže se při chůzi do práce hýbu a dělám něco pro své zdraví, ale také se stávám součástí světa kolem sebe. Jsem jako ten vousatý Krakonoš, co se šourá o holi, nebo ten náctiletý habán v divném triku. Jsem součástí příběhu. A i když ten příběh občas zahrnuje i nějaké to zakopnutí o koloběžku, nebo uskakování před cyklistou, pořád je to můj příběh. A já jsem za něj vděčný, protože každý den mi připomíná, že život není jen o tom dojít do cíle, ale užít si tu cestu. A že i ta nejkratší cesta může být plná překvapení.

Autor: Jiří May | pátek 17.4.2026 7:30 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Další články autora

Jiří May

Zvučný hlas výhodou, aneb proč mě poslouchají děti i psi, ale manželka nadává?

Jsem otec tří divokých raubířů a jeden z mála mužů, kteří dokáží zkrotit smečku psů jediným povelem. A to vše díky zvučnému hlasu po pradědečkovi, který prý dokázal zahnat medvěda pouhým křikem.

14.4.2026 v 7:30 | Karma: 22,20 | Přečteno: 620x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Největší kvér na hřišti: Princeznovský komiks o samopalu a pampeliškách

Na hřišti zuří válka o skluzavku. Moje pětiletá dcera se chce přidat, ale bez zbraně nemá šanci. Stačí jedna SMS a velení se rychle mění.

10.4.2026 v 7:30 | Karma: 26,19 | Přečteno: 719x | Diskuse | Společnost

Jiří May

„Tohle je zlo!" z vás udělá hvězdu. „Neboj" funguje. A tak ho používám

Algoritmy nás učí křičet a rozdělovat svět na „my“ a „oni“. Jenže bez obyčejného lidského slova a schopnosti říct „neboj“ dlouho nevydržíme.

7.4.2026 v 7:30 | Karma: 14,90 | Přečteno: 183x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Dentální kapitalismus aneb Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby"

Snaživec a Korektní opět v akci! Jak Cimrmanova „Záložna u Horní dásně“ mění dětský zub v dividendu. Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby“ v dravém dětském kapitalismu.

3.4.2026 v 7:30 | Karma: 11,30 | Přečteno: 316x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Přerušovaný spánek je horší než přerušovaná soulož. Vědecké aspekty rodinného přerušování

Myslíte si, že spíte dost? Možná ano, ale špatně. Přerušovaný spánek je nenápadný zabiják nálady, vztahů i energie. A rodiče o tom vědí své.

1.4.2026 v 13:15 | Karma: 16,10 | Přečteno: 373x | Diskuse | Společnost
Jiří May

  • Počet článků 149
  • Celková karma 23,15
  • Průměrná čtenost 2467x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.

