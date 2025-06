Kladenské dvorky 43. ročník. Festival hudby a umění pod širým nebem

Kladenské dvorky jsou akcí založenou na nadšení výtvarníků bez ohledu na profesionalitu či zvučná jména. Majitelé dvorků každoročně umožňují jejich prezentaci.

Na Dvorky, lidi! Umění, kytky, bábovky a nečekaně otevřené branky

Jednou za rok se v Kladně stane něco podivuhodného. Dvorky, které celý rok mlčí, zarůstají a občas si na nich hrají kočky nebo parkuje sekačka, se otevřou lidem. A najednou – hop! Jsou z toho galerie, divadelní scény, koncertní pódia i koutek pro sousedské drby.

Říká se tomu Kladenské dvorky a letos to vypukne zase. Výstava pod širým nebem, kde umění visí na zdech, v oknech, na plotě a občas i na prádelní šňůře. Malíři, sochaři, kreslíři, kováři, keramičky, občas nějaký instalátor (nebo performer, kdo ví) – všichni vystavují na desítkách dvorcích ve čtvrti Podprůhon.

Já vím. Zní to jako něco mezi slavností a komunitním piknikem. A víte co? Ono to přesně takové je. Jen s tím rozdílem, že občas koukáte na díla lidí, co viseli i v Národní galerii. A mezi tím si dáte koláč od paní domácí, popovídáte si s cizím psem, a děti vám zmizí do dvorku, kde se hraje improvizované divadlo.

Trocha historie (pro ty, co si potrpí):

Kladenské dvorky vznikly na začátku 80. let, inspirovány slavnými Malostranskými dvorci. První oficiální ročník se odehrál v roce 1983. Tehdy tři dvorky, pár výtvarníků a spousta nadšení. Dnes? Stovky autorů, desítky míst a hromada lidí, co přijdou nejen kvůli umění, ale i kvůli atmosféře.

Takže?

Přijďte. A vezměte děti, babičku, kočárek, nebo jen sami sebe. Kladenské dvorky nejsou jen o výtvarném umění. Jsou o tom, že se někdo nebojí otevřít branku cizím lidem – a dát jim k tomu i kus sebe.

7.-8. června 2025

Kladno-Podprůhon

www.kladenskedvorky.cz