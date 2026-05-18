„Když mi dáš bonbon, můžeš s náma.“ Malý kurz manipulace na pískovišti. Drž se, holka!
Děti jsou kruté.
To není objev století.
To je zkušenost z každého hřiště mezi třetí a šestou hodinou odpoledne.
Bitku o bábovičku ještě beru.
Kyblík je omezený zdroj.
Ekonomie pískoviště je neúprosná.
Ale věta:
„Jsi jiná, tak si nehraj.“
Ta mě pálí víc než písek v očích.
Sedím na lavičce. Dcera si hraje. Parta dětí si hraje. Všechno je v rovnováze, dokud někdo nevyhlásí pravidla, která platí jen pro někoho.
„Když mi dáš bonbon, můžeš s náma.“
To je fascinující model.
Malý tréninkový kurz manipulace.
Smutná princezna vytahuje z kapsy zelený bonpar. Drží ho jako vstupenku do lepší společnosti. Podává ho. Ruka je špinavá od písku, ale to je vedlejší.
Bonbon zmizí v poťouchle se usmívající puse.
Krátká pauza.
„Já chtěl červenej. Táhni. A nech tu koloběžku.“
Tohle už není boj o kyblík.
Tohle je moc.
Dívám se na to a přemýšlím, co mám dělat.
Cizí dítě okřiknout nemůžu. Ani nechci.
Jeho rodiče tu nejsou. Nebo jsou. A dívají se jinam.
To svoje chránit musím.
Ale jak?
Mám vstát, přejít pískoviště a spustit přednášku o férovosti?
Mám vysvětlovat pětiletým dětem principy etiky a sociální soudržnosti?
Nebo mám říct dceři, ať si to vyřeší sama?
Jenže co znamená „sama“?
Znám dospělý svět.
Tam se taky říká:
„Když uděláš tohle, můžeš s náma.“
„Když budeš držet krok, zůstaneš.“
„Když se přizpůsobíš, zapadneš.“
Rozdíl je jen v ceně bonbonu.
Na hřišti je to zelený bonpar.
V dospělosti to může být sebeúcta.
Dcera přijde. Oči vlhké. Pusa stažená.
„Tati, oni mě nechtějí.“
V tu chvíli ve mně bojuje ochranář s realistou.
Ochranář chce říct:
„Jsou hloupí. Nehraj si s nimi.“
Realista ví, že tihle „oni“ se budou v různých obměnách vracet celý život.
Možná je to jen trénink.
Takové malé přípravky pro budoucí manipulátory a jejich oběti.
Na jedné straně dítě, které zkouší, kam až může zajít.
Na druhé dítě, které se učí, kde má hranice.
Obojí je děsivé.
Ale možná i nutné.
Sedím dál. Sleduju. Nezasahuju.
A pak přijde okamžik, který mě překvapí.
Dcera se vrátí k partě. Tentokrát bez bonbonu. Bez nabídky. Bez koloběžky.
„Tak nic,“ řekne. „Budu si hrát sama.“
Otočí se. Začne stavět hrad z písku. Sama. Bez vstupenky.
Chvíli nic.
Pak se k ní přidá jiné dítě. Tiché. Dosud v pozadí.
Žádné podmínky.
Žádné bonbony.
Jen lopatka.
Možná právě vznikla opozice.
Možná to tak funguje vždycky.
Někdo zkouší vládnout.
Někdo ustoupí.
A někdo si řekne: dost.
Cestou domů držím dceru za ruku. Ptá se:
„Proč jsou někdy děti zlé?“
To je otázka, na kterou nemám odpověď.
„Protože zkouší, co jim projde,“ odpovím nakonec. „A protože ještě nevědí, že to bolí.“
Nevím, jestli je to pravda.
Možná jsou děti jen upřímnější verzí nás dospělých.
Bez diplomatických vět.
Bez úsměvu na poradě.
Bez zeleného bonbonu schovaného v kapse.
Kolikrát ještě budu utěšovat dceru v tréninku na život?
Asi ještě hodněkrát.
Ale možná je lepší pár slz na pískovišti než ticho v dospělosti.
Možná je lepší přijít o bonbon než o sebe.
A možná je pískoviště jen malá generálka na život.
Život je holt někdy svině.
Drž se, holka!
Medium 04/05/2026
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.