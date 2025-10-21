Když ex-manželka předá štafetový kolík manželce aneb Z macechy mámou

Život v chalupě tří chlapů má prostě své kouzlo. A najednou se objeví ONA. Žena, která vás nakopne, vytrhne z rozjetého cyklovýletu a najednou se vám na obličeji usadí úsměv.

Jedna věc je přítelkyně, druhá věc je máma. Zvlášť když děti mají svou mámu a vy svou bývalou manželku, která děti „předá“ a na chvíli se vytratí ze života. Děti na novou ženskou koukají s nedůvěrou.

(Po)rozvodová euforie: Čas, kdy kila ubývají a svaly tuhnou

Já jsem si partnerku nejprve dva roky „testoval“. Týden děti, týden ona. Vyprávěl jsem jí o sobě ty nejvíc nejhorší věci, jaké chlap na sebe může prozradit. „Neuklízím, nemyju se, tričko peru jednou za týden a děti zlobí,“ strašil jsem ji. Z neznámého důvodu neutekla.

Tak proběhl poslední test. Společná dovolená ve srubu. To byl těžký kalibr. Týden v zajetí trenek, ponožek a páchnoucích tenisek. Jenže kluci ji brali. Ona je taky. Viděla je poprvé naživo, dokonce „nature“, a už šli spolu na houby. No, to bylo rychlé!

A tak se k nám přistěhovala macecha. Zlaté časy s vylitým čajem a ulepenou kuchyní skončily. Nastala úklidová apokalypsa. Pojetí uklizeného bytu v mém podání a jejím se diametrálně lišilo. Fakt netuším, co je špatného na talíři, který leží týden v odkapávači? No tak ho přeci použiju, umeju a pak zase použiju. Proč ho dávat do skříně? A takovou práci to dalo, naučit to kluky!

„Prkénko vracet dolů? Proč? K čemu je ta levandule na záchodě? Proč máme tolik šamponů v koupelně, tati? A k čemu je ta A-V-I-V-Á-Ž?“ Tolik a ještě mnoho dalších dotazů padlo, než jsme se „aklimatizovali“ na přítomnost něžného pohlaví. I když… něžného: „Ten záchod, chlapi, si běžte po sobě umýt. Hned!“

Prostě nám to klapalo.

Po nějaké době jsem si šel „odpočinout“ od nově nabytého rodinného života do lesa. Přibral jsem i kluky. Potřebovali jsem trochu toho lesního chaosu, když ten domácí uklidila maceška. Jak se tak prodíráme houštím, povídám: „Jo, abych nezapomněl. Budete mít ségru. Asi tak za půl roku.“ Čekal jsem zaražené mlčení, zpytavé pohledy, případně otrávené obličeje. Chyba lávky: „A může s námi hrát Minecraft?“ Jen jsem ze sebe překvapeně vykoktal: „Asi jo, ale musíme se zeptat maminky.“ A tak se z macešky stala maminka.

Princeznu přijali obě princátka naprosto v pohodě. Jeden se jí snažil vnutit, po příchodu z porodnice, čokoládu a druhý doběhl pro čerstvý rohlík. Oboje snědla maminka. Přeci jen, ta nemocniční strava nebyla optimální. Pochválila je a já, se slzou v oku, oba borce pohladil po zapatlaných vlasech. Těch několik dní, co byla mamka v porodnici, si na nich vybralo svou daň.

A mně došlo, že to, co se nám před lety rozpadlo, se nám teď vrátilo v plné síle. Jen s novou, ještě lepší posádkou.

Příště probereme ten úklid…

Autor: Jiří May | úterý 21.10.2025 7:30 | karma článku: 20,22 | přečteno: 435x

Další články autora

Jiří May

(Po)rozvodová euforie: Čas, kdy kila ubývají a svaly tuhnou

Rozvod bolí, ale když je konečně za vámi, přijde zvláštní druh euforie. Kila mizí, svaly tuhnou, chaos se mění v dobrodružství a i tři chlapi v chalupě si dokážou poradit.

17.10.2025 v 7:30 | Karma: 25,36 | Přečteno: 1498x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Hra o ranní trůny: Trump, Putin a Pavel na toaletě dějin

Když se velcí muži probudí, svět čeká, jaký bude jejich první krok. A často to není krok do jednací síně, ale spíš na místo, kde jsme všichni jen lidé. Jenže i tam se ukazuje charakter.

14.10.2025 v 7:30 | Karma: 13,80 | Přečteno: 919x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Umí sloni létat? Ano – pokud sedí na motýlovi. Expedice do říše fantazie

Dokážou sloni létat? Jako „vědec“, otec a samozvaný „rodinný kouč“ jsem se vydal na misi, která rozdrtila fyziku, porazila logiku a korunovala dětskou fantazii.

10.10.2025 v 7:30 | Karma: 15,91 | Přečteno: 875x | Diskuse | Poezie a próza

Jiří May

Otec průšvihář recenzuje školství a třídní schůzky. Tři v jednom týdnu!

Třídní schůzky nejsou tak stresující, jak by se mohlo zdát. Místo napětí mě baví. Od setkání s učiteli až po vzpomínky na vlastní školní průšvihy.

7.10.2025 v 7:30 | Karma: 33,91 | Přečteno: 2593x | Diskuse | Společnost

Jiří May

O volební Kalkulce: Česká pohádka s přesahem do Bruselu

Jak se vlk nažral, babička zůstala celá, ale z Kalkulky zbyl jen volební lístek, hromada šrotu a restart demokracie.

4.10.2025 v 14:05 | Karma: 13,55 | Přečteno: 1016x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená

21. října 2025  10:16,  aktualizováno  11:30

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta,...

Co nemocný Masaryk diktoval svému synovi? Začala výstava tajemné obálky

21. října 2025  11:27

Jak zněla poslední slova Tomáše G. Masaryka a co všechno skrývala tajemná obálka s časovou plombou,...

Exprezident Francie Sarkozy nastoupil do vězení, přirovnal se k Edmundu Dantesovi

21. října 2025  6:34,  aktualizováno  11:23

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam...

Ústavní soud odmítl zrušit zákon, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

21. října 2025  11:23

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident...

Jiří May

  • Počet článků 97
  • Celková karma 26,18
  • Průměrná čtenost 3041x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.