Když ex-manželka předá štafetový kolík manželce aneb Z macechy mámou
Jedna věc je přítelkyně, druhá věc je máma. Zvlášť když děti mají svou mámu a vy svou bývalou manželku, která děti „předá“ a na chvíli se vytratí ze života. Děti na novou ženskou koukají s nedůvěrou.
|
(Po)rozvodová euforie: Čas, kdy kila ubývají a svaly tuhnou
Já jsem si partnerku nejprve dva roky „testoval“. Týden děti, týden ona. Vyprávěl jsem jí o sobě ty nejvíc nejhorší věci, jaké chlap na sebe může prozradit. „Neuklízím, nemyju se, tričko peru jednou za týden a děti zlobí,“ strašil jsem ji. Z neznámého důvodu neutekla.
Tak proběhl poslední test. Společná dovolená ve srubu. To byl těžký kalibr. Týden v zajetí trenek, ponožek a páchnoucích tenisek. Jenže kluci ji brali. Ona je taky. Viděla je poprvé naživo, dokonce „nature“, a už šli spolu na houby. No, to bylo rychlé!
A tak se k nám přistěhovala macecha. Zlaté časy s vylitým čajem a ulepenou kuchyní skončily. Nastala úklidová apokalypsa. Pojetí uklizeného bytu v mém podání a jejím se diametrálně lišilo. Fakt netuším, co je špatného na talíři, který leží týden v odkapávači? No tak ho přeci použiju, umeju a pak zase použiju. Proč ho dávat do skříně? A takovou práci to dalo, naučit to kluky!
„Prkénko vracet dolů? Proč? K čemu je ta levandule na záchodě? Proč máme tolik šamponů v koupelně, tati? A k čemu je ta A-V-I-V-Á-Ž?“ Tolik a ještě mnoho dalších dotazů padlo, než jsme se „aklimatizovali“ na přítomnost něžného pohlaví. I když… něžného: „Ten záchod, chlapi, si běžte po sobě umýt. Hned!“
Prostě nám to klapalo.
Po nějaké době jsem si šel „odpočinout“ od nově nabytého rodinného života do lesa. Přibral jsem i kluky. Potřebovali jsem trochu toho lesního chaosu, když ten domácí uklidila maceška. Jak se tak prodíráme houštím, povídám: „Jo, abych nezapomněl. Budete mít ségru. Asi tak za půl roku.“ Čekal jsem zaražené mlčení, zpytavé pohledy, případně otrávené obličeje. Chyba lávky: „A může s námi hrát Minecraft?“ Jen jsem ze sebe překvapeně vykoktal: „Asi jo, ale musíme se zeptat maminky.“ A tak se z macešky stala maminka.
Princeznu přijali obě princátka naprosto v pohodě. Jeden se jí snažil vnutit, po příchodu z porodnice, čokoládu a druhý doběhl pro čerstvý rohlík. Oboje snědla maminka. Přeci jen, ta nemocniční strava nebyla optimální. Pochválila je a já, se slzou v oku, oba borce pohladil po zapatlaných vlasech. Těch několik dní, co byla mamka v porodnici, si na nich vybralo svou daň.
A mně došlo, že to, co se nám před lety rozpadlo, se nám teď vrátilo v plné síle. Jen s novou, ještě lepší posádkou.
Příště probereme ten úklid…
Jiří May
(Po)rozvodová euforie: Čas, kdy kila ubývají a svaly tuhnou
Rozvod bolí, ale když je konečně za vámi, přijde zvláštní druh euforie. Kila mizí, svaly tuhnou, chaos se mění v dobrodružství a i tři chlapi v chalupě si dokážou poradit.
Jiří May
Hra o ranní trůny: Trump, Putin a Pavel na toaletě dějin
Když se velcí muži probudí, svět čeká, jaký bude jejich první krok. A často to není krok do jednací síně, ale spíš na místo, kde jsme všichni jen lidé. Jenže i tam se ukazuje charakter.
Jiří May
Umí sloni létat? Ano – pokud sedí na motýlovi. Expedice do říše fantazie
Dokážou sloni létat? Jako „vědec“, otec a samozvaný „rodinný kouč“ jsem se vydal na misi, která rozdrtila fyziku, porazila logiku a korunovala dětskou fantazii.
Jiří May
Otec průšvihář recenzuje školství a třídní schůzky. Tři v jednom týdnu!
Třídní schůzky nejsou tak stresující, jak by se mohlo zdát. Místo napětí mě baví. Od setkání s učiteli až po vzpomínky na vlastní školní průšvihy.
Jiří May
O volební Kalkulce: Česká pohádka s přesahem do Bruselu
Jak se vlk nažral, babička zůstala celá, ale z Kalkulky zbyl jen volební lístek, hromada šrotu a restart demokracie.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená
Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta,...
Co nemocný Masaryk diktoval svému synovi? Začala výstava tajemné obálky
Jak zněla poslední slova Tomáše G. Masaryka a co všechno skrývala tajemná obálka s časovou plombou,...
Exprezident Francie Sarkozy nastoupil do vězení, přirovnal se k Edmundu Dantesovi
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam...
Ústavní soud odmítl zrušit zákon, podle kterého se Beneš zasloužil o stát
Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident...
Prodej bytu 3+1 56 m2, Štětí
Alšova, Štětí, okres Litoměřice
3 450 000 Kč
- Počet článků 97
- Celková karma 26,18
- Průměrná čtenost 3041x