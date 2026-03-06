Když dcera řekne, že do guláše jablko patří, nemá smysl odporovat

Nedělní vaření guláše v přírodě vypadalo jako skvělý nápad. Dcera chtěla tatínkovi uvařit a tak tatínka zapřáhla. Maminka vůbec neprotestovala.

Nedělní ráno, sluníčko svítí, nálada skvělá a dcera se rozhodla, že mi na ohýnku uvaří kotlíkový guláš. Jako správný tatínek jsem nachystal vše, co bylo potřeba. Nakrájel buřty, cibuli, česnek, brambory a zabalil hromadu koření. Majoránka, pepř, sůl, kmín, tymián… prostě jsem si nedal nic ujít. Pečlivě jsem to všechno narval do batohu spolu s měchačkou, miskami, dvěma litry vody a hurá do přírody! Připravený na každou situaci.

Nebo jsem si to aspoň myslel.

Teprve když jsme byli za městem, jsem si uvědomil, že jsem zapomněl sádlo. Výborně, klasika! Ale naštěstí máme vietnamské večerky, které jsou otevřené kdykoliv a kdekoliv. Krize zažehnána, tatínek je zpět v plné parádě.

Zaparkovali jsme nedaleko rybníka Pánovka a vyrazili lesem k našemu cíli. Cestou jsme nasbírali pěkných pár hříbků, abychom měli extra bonus do guláše. U ohniště jsem rozložil tábor, dcerku usadil a vyrazil na dříví.

„Kdy už bude jídlo?“ zaznělo první z mnoha dotazů. A já s klidem odpovídám, že jídlo potřebuje čas. Rozdělal jsem oheň, kotlík jsem pověsil na trojnožku a začal restovat cibuli. Dětská trpělivost je totiž něco jako jednorožec. Mluví se o ní, ale nikdo ji nikdy neviděl.

„Tati, do guláše musíš dát jablko,“ prohlásila naprosto vážně. Jablko? Do guláše?! Ale jak byste jí mohli odporovat, že? „Jasně, jablko,“ odpověděl jsem. Zatímco jsem tedy restoval cibuli, krájel jsem jablko. Dcera seděla u ohně, mírně nervózní a znovu: „Kdy už bude jídlo?“

„Kouří mi to do obličeje!“ kňourá moje malá kuchařka a hrdě utíká od kotlíku tak daleko, jak jen to jde. Víte, otec vařící v přírodě je něco jako šerpa. Táhne vše na zádech a pak ještě vaří, zatímco děti si mezitím najdou zábavu. Dcerka sice slíbila, že uvaří, ale realita je trochu jiná. „Říkala jsi, že mi uvaříš ty, ne?“ připomínám jí, zatímco ona neochotně zamíchá hmotu v kotlíku a utíká zpět.

No, co se dá dělat. Když ne dcera, tak tatínek. Kotlík sundám z ohně, přisypu majoránku a vítězoslavně zvolám: „Oběd!“ Dcerka se přiřítí, plnou misku guláše vyzunkne během chvíle, k tomu přihodí dva krajíce chleba, zají to zbytkem jablka a zapije vodou. Ano, guláš zřejmě nebyl zas tak špatný.

A tady začíná to nejzábavnější. Malá kuchařka se teď všem chlubí, jak ona sama ten guláš uvařila. Tatínek přece jenom asistoval. Museli jsme zavolat i mamince, aby o tom úspěchu věděla. Lítal jsem kolem ohně s mobilem, ukazoval mamině na kameru náš mistrovský kotlík jablečného guláše a poslouchal, jak se dcera pyšní, jak to krásně zvládla. Tatínek? Mozoly na rukou, spálené chlupy na obou předloktích a maskáče nasáklé kouřem.

Ale co, pro mé zlatíčko udělám všechno. Mozoly, kouř, popálené ruce jsou nic ve srovnání s radostí, když vidím, jak je moje dcera hrdá na své kuchařské umění. A jablečný guláš? Ten byl samozřejmě naprosto fantastický.

Je dobře, že jsem dceři nevzal k svačině místo jablka gumové medvídky.

Autor: Jiří May | pátek 6.3.2026 7:30 | karma článku: 13,42 | přečteno: 154x

Další články autora

Jiří May

Válka za zdí: Jedna rodina. Jeden pokoj. Tři světy. Co dělat, když svět hoří?

Svět za zdí se rozpadá po kouscích. V jednom pokoji tři lidé předstírají, že je všechno v pořádku — aby ochránili to, co milují nejvíc.

3.3.2026 v 7:30 | Karma: 25,04 | Přečteno: 886x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Fenomén Snaživec: Polyhistorický přetlak aneb Jak je důležité míti Pavelku

Odborná studie dokládá, že rod Pavelků nese dědičný polyhistorický přetlak, jenž ulevoval samotnému Járovi Cimrmanovi. Text byl sepsán preventivně.

27.2.2026 v 7:30 | Karma: 16,65 | Přečteno: 201x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Karel May byl žabař: Kladenský uzel a saská výhybka rodové linie

Studie odhaluje, že přesun rodu Mayů do Kladna nebyl náhodný. Jára Cimrman v roce 1905 přehodil výhybku osudu a založil kladenskou větev.

24.2.2026 v 7:30 | Karma: 17,47 | Přečteno: 290x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Retardace: Jedno slovo a rodič je na kapačkách

Jedno slovo v lékařské zprávě dokáže položit rodiče. „Retardace“ není rozsudek, ale v hlavě zní jinak. O jazyku, strachu a naději mezi řádky.

20.2.2026 v 7:30 | Karma: 26,61 | Přečteno: 1491x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Jste suverénní občané republiky, nebo občané suverénní republiky? Otázky ufona Zlgnaxe

Zlgnax navštívil Poslaneckou sněmovnu a přežil. Tvrdí, že několik vašich politiků je mimozemšťanů víc než on. A nikdo si toho nevšiml. Fakt?

17.2.2026 v 7:30 | Karma: 21,91 | Přečteno: 674x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Koncert dvou kapel

Po prázdninách v Turnově otevřou nové kino. Bude sídlit v kulturním centru Střelnice (na snímku).
6. března 2026  10:21

Jedinečný koncertní večer propojující dvě výrazné hudební formace si poslechnou lidé v turnovské...

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...
6. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:17

Z důvodu nehody na 243. km D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici je dálnice v tomto směru uzavřena....

Stavbu podjezdu ve Studénce budou provázet dopravní omezení

6. března 2026  10:13

Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...
6. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:12

K požáru jeřábu dnes ráno vyjížděli hasiči na mezi Lipencemi a Jílovištěm v okrese Praha-západ....

Jiří May

  • Počet článků 135
  • Celková karma 25,58
  • Průměrná čtenost 2638x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.

Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.