„Když chceš machrovat, musíš makat.“ Rodičovská rada líného otce
Pan syn přišel v 17.00 s požadavkem na upečení šesti hamburgerových bulek na školní piknik. Pro upřesnění dodal: „V 18.00 jdu cvičit a potřebuji je na zítra.“
Je mu čtrnáct a puberta mu sedí za krkem jako balvan, který každých několik minut spadne na nic netušícího rodiče. Nebo kantora. Vzhledem k zastydlé pubertě, která mi též sedí v týle, jen o něco déle, jsem se naučil uhýbat těmto nenadálým útokům. Vyslal jsem svůj vlastní blok pubertální žuly do útoku: „Kamaráde, bulky jsou kynuté. Potřebuješ aspoň 45 minut na kynutí a 20 minut na pečení. Nemluvím o hnětení těsta. Jak to chceš do šesti stihnout?“
„Já jsem myslel, že mi s tím pomůžeš,“ odvětí vychytralou manipulací, jež brnká na mé starostlivé rodičovské já. Smůla. Manipulace těžce narazila na mužskou lenost, kterou jsem si vnitřně odůvodnil jako výchovný počin. Lišácky jsem se usmál a vrátil úder: „Synáčku, když chceš machrovat, musíš makat!“ Žula rozdrtila balvan, kuchař amatér se sebral a se vztyčenou hlavou odkráčel trápit tělo činkami. Musí přeci vypadat namakaně.
Zželelo se mi jeho pokořené pýchy a omrknul jsem na lince odložený recept. 220 g mouky na 6 bulek? Není to málo? Na 4 pizzy používám půl kila. No nic. Budu laskavý otec a usnadním mu práci. Zase!
Za hodinu a půl jsem z trouby vyndal 6 krásných, kulatých pinpongáčů. Myslím, že by na všechny stačilo 200 g masa. Holt budou mít „miniburgery“ a já ušetřím.
V sedm hodin nakráčel posílený svalmajstr do kuchyně a začal lamentovat. Pohazoval balvanem sem a tam, puberta nás mlátila všechny vůkol. I na pětiletou ségru se dostalo. Dal se do vaření sám. Neodpustil jsem si rýpanec: „Bulky se pečou, ne vaří.“
Recept je prý naprosto správně, jen jsem ho blbě pochopil. „Je tam 300 g mouky na pět bulek,“ podotkl a vytáhl z kapsy pokračování receptu. Ano. Má chyba. Nedohlédl jsem do jeho kapsy o dva pokoje dál.
„Tati, jak mám rozdělit těsto na pět dílů. Tati, jak se dělá kvásek. Tati, proč to mám mazat vajíčkem? Máme sezam?“ Šlo to jako po másle.
Měl puštěný videonávod na YouTube, recept z webu a ještě vyžadoval „odborné“ rady od neschopného otce. Nakonec to zvládl.
Táhlo na desátou hodinu večerní, když přišel s dotazem: „Máme mleté maso?“ Ale že jde na to chytře, co? Udělá si bulky a sotva je dokončí, ptá se na maso. Má v tom systém. To už nebylo o pubertě. To jsou geny po otci. Je to rejpal z povolání.
Jistě že ho koupil předem s kamarády. Chtěl se mi prostě pomstít za odmítnutí. Začal jsem funět jako parní válec, to však již vytahoval balík masa z lednice a potutelně se usmíval.
I tak jsem mu pomohl. Jsem měkkota. Maso připravil sám, ale navážit a naporcovat jsem musel já, v rámci zachování duševního zdraví a čisté kuchyně.
Ráno sbalil do obrovské tašky připravené pochutiny, kontaktní gril a půl kuchyně „drobností“. Měl to opravdu těžké. Házel po mně psí oči.
Zatvrdil jsem své srdce i tvář: „Když chceš machrovat, musíš makat.“ Užij si to, milý synu.
Poznámka: Nikoho neotrávil a pubertální hambáč si pochvaloval i pan třídní učitel.
Jiří May
Senzační nález na pískovišti: K.O.C.O.U.R. vyhrabal H.N.U.J. Stopa vede k O.D.S.
Pískoviště u Apolináře vydalo své, na první pohled nevábné, tajemství. Badatelé z uskupení K.O.C.O.U.R. zde při rutinním měření acidity písku narazili na zapomenutou zprávu Járy Cimrmana.
Jiří May
Bestie v lese: Jste s dětmi na procházce a běží k vám cizí pes
Les je hřiště a lidé smečka. Jedno setkání mi ukáže, že strach dokáže kousat víc než zuby. Někdy vás nechápu.
Jiří May
Zoubková víla v akci: Jak jsem své děti naučil milovat zubaře a ušetřil majlant
Zubař. Pro mnohé ďábel v lidské podobě. Pro mé děti spasitel. Kluci nemají se zubařem nejmenší problém. Dokonce se těší na návštěvu u hodné paní zubařky. Raději zubařku než tatínka „zoubkovou vílu“.
Jiří May
Odklad: Rok navíc pro dítě. Vyrážka pro systém
Odklad měl dětem dát čas. Teď vypadá, že bere nervy rodičům i systému. Proč se z jednoho roku navíc stal téměř společenský problém?
Jiří May
Hračka za pětistovku vs. karton aneb Jak se klube vánoční příšera
Vánoce, dítě, YouTube a algoritmus. Jak se z kačera na provázku stal mimozemšťan a pětistovka se proměnila v hromádku skořápek.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel
Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze...
U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel
Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku....
Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová
Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské...
V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky
Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle...
- Počet článků 124
- Celková karma 29,10
- Průměrná čtenost 2793x