Jste suverénní občané republiky, nebo občané suverénní republiky? Otázky ufona Zlgnaxe
Zdravím vás, suverénní obyvatelé republiky (Nebo obyvatele suverénní republiky? To nechám na Vás), navštívil jsem vaši Sněmovnu. Pozoroval jsem kampaň, vyslechl debatu o důchodové reformě a byl svědkem hlasování o zákazu kouření bublinové vody.
Po tom všem vám můžu říct jedno: Tak dobře, i u vás máte ufony. Vy to jen nepoznáte.
Kampaň = veřejná zkouška na divadlo absurdna
Na mé planetě dělíme politiku na „řízení státu“ a „kecy před kamerou“. Vy to máte obráceně. Vaše předvolební kampaně? U nás by to bylo umění – performance. Taková dadaistická opera s letákem.
„Chceme změnu!“ křičí kandidát, co byl dvakrát premiérem.
„Jsme jiní!“ tvrdí strana, co má v názvu nová, ale předsedu s původem v trilobitech.
A billboardy?
„Za klidnější Česko.“
(A pod tím chlap, co před týdnem křičel v televizi na jeptišku.)
Politické debaty aneb planetární zkrat
Sedl jsem si k debatě. Moderátor mluvil tři vteřiny. Pak nastoupili kandidáti a začalo to:
„Vy lžete!“
„Ne, vy lžete víc!“
„Já jsem lhal první, takže mám pravdu!“
U nás tomu říkáme kvantová demagogie. Nikdo neví, co bylo řečeno, ale všichni mají pocit, že vyhráli.
A když zazněla otázka na vzdělávání, jeden z politiků odpověděl:
„Já jsem si školu odmakal!“
Znamená to, že ji stavěl? Nebo zametal? Nebo že se maká učením?
Sněmovna – cirkus se špatnou klimatizací
Vaše Poslanecká sněmovna připomíná náš Meziplanetární kongres v období rozkladu. Rozdíl je v tom, že my tehdy diskutovali o rozmnožování plísní, a vy o dani z tichého vína.Pozoroval jsem hlasování.
Jeden poslanec hlasoval za tři. Druhý zmáčkl tlačítko hlavou, protože ruce měl zaneprázdněné telefonem. A třetí hlasoval proti vlastnímu návrhu, protože se spletl. A co se stane? Nic. Jedeme dál.
Zákony – i moje chapadla se z toho kroutí
U nás zákony shrneme na jednu stranu. U vás má jeden zákon padesát stran a tři výklady.
- Zákon o ochraně veřejného prostoru má výjimku pro výjimku výjimky.
- Zákon o státní službě má tolik poznámek pod čarou, že tvoří vlastní román.
- A zákon o odpovědnosti politiků? Chacha! To už radši zákon o odpovědnosti počasí.
Ufoni mezi vámi – tipovací soutěž
Tak dobře. Někteří vaši politici mají:
- Zvláštní mimiku
- Reptiliánskou pleť
- Nejasný původ (planeta neznámá)
- A schopnost přežít každý skandál
Jeden má dokonce jazyk, který se dvakrát překlápí, než něco řekne. Jiný bliká, když se zlobí. A vy si stále myslíte, že mimozemšťani přistanou v létajícím talíři a pozdraví: „Nazdar!“ Ne. Oni už tu jsou. Jen kandidují do Senátu. Kolik těch zákonodárných nádrží vlastně máte?
Rada od Zlgnaxe
Vážení Češi, máte krásnou zemi, skvělý smysl pro humor a politiku jako z reality show.
Radu na závěr? „Až uvidíte někoho, kdo mluví nesrozumitelně, nikdy neodstoupí, a zvládne dýchat i ve výbušném prostředí – nekřičte ‚Dejte ho pryč!‘
Možná je to můj bratranec. Nebo váš premiér.
