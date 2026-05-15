Jak zkrotit puberťáka a ještě vidět světlušku

Máte doma děti v pubertě a začaly na vás machrovat? Zkuste na to jít od lesa. Batoh, dobré boty a hurá na vlak. Klasický čundr jim srazí hřebínek.

Když se v sobotu ráno probudíte a zjistíte, že vaši synové už hodinu hrají na PC, začnete tušit problém. Proč ještě nespí? „Co kdybyste si raději četli, nebo se věnovali malé sestře?“ Nic. Ignorace. „Povídám, co kdyby…“ Otočí se ten mladší, obrátí oči v sloup a odpoví: „Tati, máme rozehraný deathmatch. Vydrž!“ Já ti ukážu deathmatch. Počkej! Vypínám internet a už slyším řev. Na tohle odpolední výlet do lesa stačit nebude. Vezmu je na čundr, ať se hošíci starají sami o sebe.

Příprava

A pěkně od základu. Ne, že jim zabalím já. Chlapci začnou rozmrzele cpát do batohů vše, co nezbytně potřebuje dnešní kluk k životu v lese. Spacák, mobil, ešus, tablet, nabíječku, popcorn, několik konzerv a spoustu dalších nezbytností. Batoh ani neuzvedli. „Tati, kde budeme dobíjet?“ A dost! Vše jsem vysypal, ukázal na pár nezbytností a s pobavením koukal na jejich protáhlé obličeje. Po narození dcerky se jim méně věnuji a tady to mám.

Motorákem do lesů

Na čundr jedině vlakem. To je tradice, kterou dodržuji. Pokud trasa obsahuje alespoň 2 přestupy, ještě lepší. Vystoupili jsme u staré plechové zastávky uprostřed lesa. Paráda. Vzpomínám na dětství a čundry s tátou.

Po několika kilometrech chůze a za neustálého brblání, jsme začali hledat nocleh. To už je bavilo víc. Mezi balvany našli místečko na stan. Žádný stan, kamarádi. Hezky pod širákem. Komáři, světlušky, sovy atd. Jen si užijte. Nakonec jsem natáhl plachtu. Prostě starostlivý otec.

Pod širákem – Foro: Jiří MAY

Po noci plné strašidelných zvuků, breberek a romantických světlušek kluci změkli. Snídani udělali, tábor uklidili, batohy zabalili, a to všechno bez poznámek. 20 km přírodou, cestou necestou, zastávky na borůvky, svačina s limonádou v maličké vísce u trati. Prostě nádhera. Při poslední zastávce jsem mrknul v mobilu na meteoradar a zjistil blížící se bouřku. Cílový lom byl nedaleko, tak jsme přidali a na místě, pro jistotu, postavili stan.

V lomu – Foro: Jiří MAY

Bylo to na poslední chvíli. Bouřka byla prudká a dlouhá. Vím, že se nemá v přírodě stanovat, ale přeci nezmokneme, ne? Po bouřce vykouklo nádherné večerní slunce a šlo se na ryby. Zkoušeli to na tkaničku se žížalou. Chytili jen několik štípanců od komárů. Po tradiční trampské večeři, trenčianských párcích s fazolemi, se klábosilo do půlnoci o nesmrtelnosti chrousta. Taky tradice. Ráno opět úklid a hajdy na vlak domů.

Tajemný kotlík – Foro: Jiří MAY

Opakovaně, ve svých článcích, doporučuji přírodu jako všelék. Ona jím ale opravdu je. Po návratu domů a nezbytné totální očistě se mě oba kluci zeptali, kdy opět vyrazíme. To stojí za trochu námahy, ne?

Další cíl: Povodí Střely.

Autor: Jiří May | pátek 15.5.2026 7:30 | karma článku: 6,54 | přečteno: 71x

Jiří May

Ledvinová odysea: Jak jsem poznal, že i kámen v břiše a noční sestra můžou mít charakter

Ledvinová kolika je nezapomenutelný zážitek. S paralyzující bolestí sedíte v nedbale zaparkovaném autě a možná si zvládnete zavolat rychlou.

13.5.2026 v 7:30 | Karma: 30,01 | Přečteno: 1081x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Panelákový zálesák, dva labradoři a buřty, které nepřežily duben

Rodinný výlet na buřty sliboval klid u vody. Místo toho přišli dva labradoři, kláda v rybníce, topení v přímém přenosu a ztracené buřty.

11.5.2026 v 7:30 | Karma: 24,43 | Přečteno: 1067x | Diskuse | Společnost

Jiří May

„Chlap se zastydlou pubertou je nevyzrálý rodič." Děkuji za pochvalu

Když si táta hraje, je to prý problém. Kamarád místo autority, puberťák místo vzoru. Opravdu dětem škodí otec, který se nebojí být trochu trapný?

7.5.2026 v 7:30 | Karma: 16,71 | Přečteno: 264x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Fotil jsem na nudapláži. Průšvih! Dřív na ní táta maloval akty a naháči stáli frontu

Vyrazil jsem s dětmi k vodě a netušil, že stojíme na nudapláži. Jeden cvak foťákem spustil bouři. Táta tam kdysi maloval a nikomu to nevadilo.

5.5.2026 v 7:30 | Karma: 23,15 | Přečteno: 830x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Proč krteček zavraždil Mášu a Sonic nechytil zloducha? Odpověď zná jen pětiletá režisérka

Nedělní klid, televize a pocit, že se nic nemůže stát. Pak přijde pětiletá režisérka s ovladačem vlastní výroby a otec zjišťuje, že program se mění bez varování.

1.5.2026 v 7:30 | Karma: 10,52 | Přečteno: 200x | Diskuse | Společnost
Jiří May

  • Počet článků 157
  • Celková karma 22,81
  • Průměrná čtenost 2396x
Baví mě rodina, psaní a legraci. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře.
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.

