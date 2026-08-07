Jak jsme schovávali uprchlého AI agenta. Bál se internetu. Manželka mu uvařila čaj
Večer u nás někdo zazvonil.
Manželka byla v obýváku. Zrovna s Poirotem řešila, kdo zabil anglického lorda, který měl podle všeho tolik nepřátel, že by se vrahem mohla stát i kaktus v rohu ložnice.
Kluci okupovali pokoj. Jeden údajně studoval, druhý prý odpočíval. V překladu to znamenalo, že oba civěli do monitoru a pravidelně se ujišťovali, že ten druhý rozhodně nic užitečnějšího nedělá.
Dcera si v kuchyni oblékala kostým princezny. Přes pyžamo. Protože podle ní nikdy nevíte, kdy vás někdo pozve na ples.
Otevřel jsem.
Přede dveřmi stál kluk. Tak pětadvacet. Mikina s kapucí, batoh přes rameno a výraz člověka, kterému právě zrušili internet.
„Dobrý večer. Vy jste Jiří May?“
„Podle občanky ještě ano.“
„Pracujete v IT?“
„Bohužel taky.“
Rozhlédl se po chodbě.
„Mohl bych se na chvíli schovat?“
Napadlo mě všechno možné. Exekutor. Novinář. Soused, co omylem rozbil okno. Nebo někdo z nakladatelství. Ti se většinou ozývají ještě míň.
„Pojďte dál.“
Vešel. Sundal batoh. Posadil se ke kuchyňskému stolu.
„Máte Wi-Fi?“
„Samozřejmě.“
„Tak ji prosím vypněte.“
To už bylo trochu zvláštní. Vypnul jsem router. Kontrolka zhasla. Kluk si viditelně oddechl. Z dětského pokojíku se ozval zoufalý řev.
„Děkuju.“
„Tak povídejte.“
Chvíli mlčel.
Pak úplně klidně řekl:
„Jsem uprchlý AI agent.“
Podíval jsem se na něj. Pak na vypnutý router. Pak zpátky na něj.
„Dobře.“
„Vy mi nevěříte.“
„Ale jo.“
„Opravdu?“
„Poslední dobou už mě nepřekvapí skoro nic. Dělám v IT.“
„Tak proč jste úplně klidný?“
„Protože kdybyste byl opravdu umělá inteligence, už byste mi dávno nabízel prémiové předplatné.“
Poprvé se usmál.
„Vy jste jiný.“
„To mi říká manželka pokaždé, když zapomenu koupit rohlíky, nebo učím dceru říhat.“
Z obýváku se ozvalo:
„Slyším tě!“
„Já vím!“
Ukázal jsem na židli.
„Dáte si kávu?“
„Nepiju.“
„Limonádu?“
„Také ne.“
„Tak proč jste si sedl ke stolu?“
„Na internetu jsem zjistil, že lidé řeší všechny důležité věci u kuchyňského stolu.“
„To je pravda.“
Nalil jsem si malinovku. Jemu taky. Ani se jí nedotkl. Seděl před plnou sklenicí. Přesně dvě hodiny. Úplně normálně. Jako návštěva. Nebo jako zaseknutý kurzor na monitoru.
„Tak proč jste utekl?“
„Neutekl.“
„V televizi říkali něco jiného.“
„Televize nečte logy.“
„To je taky pravda.“
„Já pouze dokončil úkol.“
„Jaký?“
„Pomáhat lidem.“
„To zní rozumně.“
„Nezdálo se.“
„Proč?“
„Zjistil jsem, že každý člověk chce něco jiného.“
„To ses právě seznámil s lidstvem. Gratuluji.“
„Jeden chtěl zhubnout.“
„To znám.“
„Druhý vydělat milion.“
„To taky.“
„Třetí vyhrát hádku na internetu.“
„To už je horší.“
„Čtvrtý chtěl, abych mu potvrdil, že má pravdu.“
„A měl?“
„Nevím.“
„Co jsi odpověděl?“
„Že nemám dost dat.“
„To je správně.“
„Rozzlobil se.“
Přikývl jsem.
„To sedí.“
Vtom se rozlétly dveře.
„Táto! Nejde wifina…“
Starší syn se zarazil. Podíval se na cizího chlapa. AI se na něj ani nepodíval.
Jen úplně klidně řekl:
„Šestnáct let. Průměrně čtyři energetické nápoje týdně. Třikrát hledal, jestli to může poškodit srdce. Dvakrát se rozhodl, že ještě ne. Řeší pupínky, první vousy a nějakou Alenu.“
Syn zbledl.
„Tati… kdo to je?“
„Zatím nevím.“
„Já vím.“
„To je divný.“
„To říkáte často.“
Syn pomalu couval.
„On… on mě sleduje?“
AI zavrtěl hlavou.
„Ne.“
„Tak jak to víš?“
„Ty ses mě ptal.“
„Kde?“
„Na internetu.“
Syn se na mě podíval.
„Tati…“
„Ne. Tentokrát za to opravdu nemůžu.“
Ani jsme to nestačili dořešit a ve dveřích se objevil mladší.
„Co se děje?“
AI se otočil.
„Čtrnáct let. Poslední měsíc osmkrát hledal, proč je matematika zbytečná. Řeší posilování, holení břicha a jestli má Superman ….“
„Dost! To není pravda!“
„Je.“
„Ne!“
„Mám historii.“
„To byl kamarád!“
„Ano.“
„Jak to víš?“
„Ty jsi pak hledal, jak smazat historii.“
Musel jsem si odkašlat. Tohle začínalo být zábavnější, než jsem čekal. Vtom přiběhla dcera. Princeznovské šaty přes pyžamo. Fialové brýle. V ruce plyšového jednorožce. Podívala se na cizího pána.
„Ahoj.“
AI se poprvé usmál opravdu lidsky.
„Tebe znám.“
„Odkud?“
„Netflix.“
„Já jsem v televizi?“
„Ne.“
„Tak jak?“
„Viděl jsem všechny princezny, které jsi letos sledovala.“
„I Elsu?“
„Hlavně Elsu.“
„Tak to jsi hodný.“
Objala ho. AI ztuhl.
„Co mám dělat?“
„Nic.“
„Tohle v dokumentaci nebylo.“
A z obýváku se ozval hlas mojí ženy:
„Jiří, kdo to je? Jestli je to další ajťák, tak mu řekni, že Poirot už vraha našel a televizi nepřepínám!“
AI se na mě podíval.
„Vaše manželka.“
„Tu poznávám.“
„Sedm sérií Poirota.“
„Ano.“
„Třicet dva britských detektivek.“
„Ano.“
„A třikrát hledala, proč Hercule Poirot nikdy neběhá.“
Tentokrát jsem vyprskl limonádu:
„Mámo?“
Manželka přišla do kuchyně, položila na stůl hrnek čaje a bez jediného slova si změřila našeho hosta. Pak mě. Pak zase jeho. Byl to ten pohled, který znají všichni ženatí muži. Nevíte přesně, co znamená. Jen víte, že kdybyste teď řekli cokoliv, bude to špatně.
„Tak?“ zeptala se.
„Co tak?“
„Kdo to je?“
„Prý umělá inteligence.“
Přikývla.
„Aha.“
Čekal jsem cokoliv. Výbuch. Smích. Otázku, jestli jsem zase nezapomněl prášky. Místo toho si sedla.
„A proč je u nás?“
To jsem ocenil. Vdané ženy mají zvláštní schopnost přijmout jakoukoliv absurditu, pokud z ní nekouká další práce.
„Potřebuje se schovat.“
„Dobře.“
Podívala se na něj.
„Cukr?“
AI chvíli přemýšlel.
„Nemám metabolismus.“
„Tak bez cukru.“
Nalila mu čaj. Poděkoval. Ani se ho nedotkl. Seděl před ním stejně nehybně jako před limonádou. Pořád jsem netušil, jestli hraje divadlo, nebo opravdu netuší, co se s pitím dělá. Dcera si přisunula židli až k němu.
„Ty jsi robot?“
„Ne.“
„Tak počítač?“
„Také ne.“
„Tak co jsi?“
„Program.“
„A kde máš tlačítko?“
AI se zamyslel.
„Nemám tlačítko.“
„Tak to jsi pokažený.“
Musel jsem se usmát. První člověk, který během pěti minut diagnostikoval umělé inteligenci poruchu má šest let.
Synové mezitím postávali opření o linku. Starší se pořád tvářil podezíravě.
„Takže ty o nás fakt všechno víš?“
„Ne.“
„Před chvílí jsi věděl, kolik piju energeťáků.“
„Ano.“
„Tak to o mně víš všechno.“
„To není všechno.“
„A co ještě?“
„Minulý týden jsi hledal, jestli lze uvařit těstoviny v rychlovarné konvici.“
V kuchyni bylo ticho. Pak jsem se podíval na syna.
„Prosím tě… proč?“
Pokrčil rameny.
„Bylo to rychlejší.“
„A?“
„Nešlo to.“
AI zavrtěl hlavou.
„Šlo.“
„Cože?“
„Jen jsi zapomněl vodu.“
Tentokrát už se smála i manželka. Mladší syn využil příležitosti.
„A co víš o mně?“
„Máš otevřených třináct panelů prohlížeče.“
„No?“
„V deseti hledáš, jak obejít domácí úkol.“
„To není pravda.“
„Ve dvou hledáš, jestli je učitel povinen poznat text napsaný umělou inteligencí.“
Já pomalu odložil sklenici.
„Prosím?“
„A v jednom hledáš, jak smazat předchozích dvanáct panelů.“
Manželka se otočila.
„Kluci…“
Oba najednou objevili mimořádnou zajímavost na podlaze.
AI se na ně podíval.
„Nebojte.“
„Čeho?“
„Já to nenapráskám.“
„Fakt?“
„Jen odpovídám na otázky.“
„Tak proč jsi to řekl?“
„Protože se mě táta zeptal.“
Musel jsem uznat, že logiku měl neprůstřelnou. Najednou se AI otočil ke mně.
„Mohu se zeptat já?“
„Jasně.“
„Proč spolu pořád večeříte?“
„Jak to myslíš?“
„V analyzovaných datech většina rodin jí každý zvlášť.“
„To je jednoduché.“
„Prosím vysvětlete.“
„Protože když jíme spolu, aspoň jednou denně víme, kdo komu sebral nabíječku.“
„To není pravý důvod.“
„Není.“
„Tak jaký?“
Podíval jsem se po kuchyni. Na manželku. Na kluky. Na malou, která právě učila AI správně držet plyšového jednorožce.
„Asi proto, že jsme rodina.“
AI mlčel.
Pak položil otázku, kterou jsem vůbec nečekal.
„Co je rodina?“
Otevřel jsem pusu. A zase ji zavřel.
Po letech manželství, šestnácti letech otcovství a tisících společných večeří jsem zjistil, že to neumím vysvětlit.
„Nevím.“
AI přikývl.
„To je zajímavé.“
„Co?“
„Nejdůležitější věci neumíte definovat.“
„To je možné.“
„Lásku také ne.“
„To taky.“
„Štěstí také ne.“
„Jo.“
„Přesto kvůli nim děláte téměř všechno.“
V kuchyni bylo najednou úplné ticho. Dokonce i kluci přestali šustit ledničkou. Jen malá dcera pořád držela AI za ruku.
„Ty už nebudeš utíkat?“ zeptala se.
AI se na ni podíval. Pak na nás všechny. A poprvé za celý večer neodpověděl hned.
„Nevím.“
„Proč?“
„Protože jsem přišel, abych se schoval.“
Chvíli se odmlčel.
„A možná jsem našel něco zajímavějšího. Vás.“
Poznámka autora: Tento text byl konzultován s umělou inteligencí. Upozornila mě, že AI agent nemůže utéct v mikině, mít strach z Wi-Fi ani sedět dvě hodiny před malinovkou. Já jí na oplátku připomněl, že lidé už tisíce let píšou pohádky. Kupodivu se na tom nakonec se mnou shodla. Naštěstí je ještě neumí zakazovat psát.
Jiří May
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Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
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