Jak jsem se nestal youtuberem. Kamera přidává na váze, ne na inteligenci

Zasloužilý tatík tří dětí si zkoušel hrát na youtubera. Průběh byl komický, výsledek tristní a večer končil hasičským zásahem.

Páteční večer začal velmi slibně. Manželka odjela do divadla. To znamená absolutní svoboda v kuchyni, beztrestně v ní dělat nepořádek a možnost uvařit dětem něco nezdravého. Ne, že bych měl doma odbornici na zdravou výživu, ale znáte to. Maminky chtějí pro děti to nejlepší. Tatínkové sice taky, ale jejich představa se diametrálně liší od té maminčiny. Buřt vždy vítězí nad brokolicí a pizza nad bulgurovým rizotem.

Využil jsem této příležitosti a udělal dětem pizzu. Ano, čtete dobře. Udělal, ne objednal. I tatínek ajťák umí uvařit. Když chce. Den předem odleželé těsto již zkoušelo emigrovat z lednice, takže v šest večer byl nejvyšší čas. Objednávka dětí zněla: „Salámová s olivami, salámová s houbami, salámová se salámem. A hlavně, ať je tam salám tati!“ Když jsem začal válet jednotlivé pizzy, přiběhla čtyřletá dceruška a prý mi bude pomáhat. Oblékla si slušivý dětský kuchařský úbor s čepicí, já se navlékl, na příkaz dcery, také do zástěry a jal se pokračovat. Naše herečka odběhla do obýváku a přinesla můj telefon. Prý chce pro maminku foto, nebo video. Vzpomněl jsem si na vtipná videa kanálu „Těhotnej kuchař“ a rozhodl se jedno takové natočit s dcerou a případně ho dát na Facebook. „Budu se vytahovat na přátele, jaký jsem skvělý kuchař a nejlepší otec na světě“ škodolibě mi blesklo hlavou.

Začal jsem rychle zařizovat ateliér. Než jsem skončil, byla dcera otrávená a těsto na půl cesty z válu. Konečně začala kuchařská show. Holka byla úžasná. Válela těsto, dávala omáčku na korpus, obkládala a zdobila. Navíc pořád něco šveholila, takže to vypadalo jako komentář. Já stál u ní, hrdě jí pomáhal a jen si v duchu počítal, do kolika to budu uklízet. Pizza hotová a šup s ní do trouby. Vypnul jsem kameru a už mne dcera uhání, abych jí naše dílko ukázal. Je štěstím bez sebe a už už to mám poslat mamince. Koukám na video, pochvalně pokyvuji nad dceřiným výkonem, než si uvědomím, že tam jsem jen v trenýrkách a tílku. Mám sice zástěru, ale ta moc nepomáhá. Rozhodně nevypadám na šéfkuchaře. O nejlepším otci ani nemluvě. Vedle dcery tam stojí chlupatý globus v nátělníku, mračí se a vypadá, že každou chvíli dostane infarkt. Nepoužitelné. Manželka by si mě už nevážila a kvůli ostudě u známých bych musel chodit kanálama. Přetočím to. Na druhý pokus jsem se sice oblékl a netvářil jako při zácpě, ale dopadlo to průměrně. Herečka byla unavená a vyžadovala catering.

Nakonec vše dopadlo dobře a dokonce jsem byl chválen, že jsem nezapomněl na salám. Pustil jsem princezně pohádku a hurá uklízet. Stihl jsem uklidit jen tak tak. Maminka dorazila kolem desáté a ostřížím zrakem přehlíží kuchyň. Kontrolou jsem prošel. Uf. Šli jsem spát.

O půl hodiny později začalo v bytě pod námi peklo. Doslova. Rámus, vytí a kouř. U souseda hořelo.

Pokračování přístě...