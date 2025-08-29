Jak jsem se na třídní schůzce dozvěděl, co je to crop top a proč ho sedmačky nemají nosit

Třídní schůzky na druhém stupni. Očekávám informace o prospěchu, chování, sběru papíru a škole v přírodě. Netuším, že si dnes rozšířím vzdělání v oblasti dámského oblečení.

Paní učitelka, tatáž, která mne učila před 35 lety, sděluje nám, z práce utahaným rodičům, standardní informace o našich ratolestech. Pak se s mírným uzarděním zmiňuje o „přání“ pana ředitele, aby slečny ze druhého stupně zkusily nosit méně odhalující oblečení, konkrétně crop topy.

Mám dva kluky a jsem narozen před listopadem 1989. S názvy dámského oblečení jsem na štíru. Nejsem v tom sám. I několik dalších otců nechápavě kroutí hlavami. Naštěstí se ozývá maminka slečny, která inkriminovaný kus oblečení nosí, a nám, nevzdělancům, ho laskavě popisuje: „Crop top, pánové, je zkrátka tričko, které končí nad pupíkem.“ Jeden z otců nadšeně sděluje svůj názor, že když se holka chce ukazovat, tak jeho syn proti tomu nic nemá. Maminky dívek zaraženě mlčí a paní učitelka trpělivě vysvětluje tatínkovi nevhodnost crop topu v pubertální třídě.

Ukázalo se, že některá děvčata ráno odchází z domu zahalena do šatů, ale do školy dorazí s odhaleným břichem. Chlapci ze sedmé třídy jsou ještě „mimo hru“ a nezajímají se, ale pánové z devátých tříd chodí okukovat sedmačky s velkým zájmem. Chvilku se diskutuje o vhodném oblečení do školy, padne pár frází o svobodě, ale nakonec se dospěje ke konsenzu, že se slečny přizpůsobí přání pana ředitele.

Odcházím ze schůzky s pocitem, že jsem se dozvěděl něco nového. A s úsměvem na tváři si říkám, že puberta je divoké období, ať už pro nás, rodiče, nebo pro naše ratolesti. Pokud máte i vy mezery v oblasti dámského oblečení, neztrácejte naději. Třídní schůzky jsou skvělou příležitostí, jak si doplnit vzdělání.

Medium/16/04/2024

Jiří May | pátek 29.8.2025 7:30

Jiří May

  • Počet článků 77
  • Celková karma 26,05
  • Průměrná čtenost 3101x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

