Jak bez svatby vyženit třicet dětí a nezbláznit se? Nevím. Ale učitel ano. Respekt!
Nebudu řešit kvalifikaci, aprobaci ani pedagogickou fundovanost. Od toho jsou inspekce, tabulky a diskuzní fóra, kde každý ví všechno nejlépe.
Já se chci podívat na tu iracionální část.
Na pocity.
Moji dva kluci pomalu končí základní školu. A já si čím dál víc uvědomuji jednu věc: učitel je vlastně něco jako nevlastní rodič.
Jenže místo dvou dětí dostane třicet.
A většina z nich si ho nevybrala.
Představte si, že si vezmete partnerku, která má třicet dětí z předchozího vztahu. Každé jiné. Každé s jiným temperamentem, jiným nastavením, jiným traumatem, jiným talentem.
A teď si představte, že minimálně jeden biologický rodič vás ještě před prvním setkáním nesnáší.
„To je náš učitel? Je nějakej divnej.“
„Prej je přísnej.“
„Prý si na děti zasedá.“
„Minule dal pětku.“
Ještě jste ani nevešli do třídy a už jste podezřelý element.
Matky tygřice a otcové lvi vycení zuby. Brání svůj genofond. Své mládě. Svůj projekt. Svou investici.
A do toho přichází někdo cizí. S třídnicí.
My rodiče máme totiž jednu superschopnost. Vlastní dítě vidíme v HD rozlišení emocí. Každý povzdech je signál. Každá trojka trauma. Každá poznámka osobní útok.
Učitel má před sebou třicet HD rozlišení najednou.
A ještě k tomu tabuli.
Z pohledu rodiče je moje dítě samozřejmě unikát. Originál. Nedotknutelný artefakt s potenciálem nobelisty.
Z pohledu učitele je to Honza číslo čtyři v druhé lavici, který si zapomněl sešit.
A tady začíná ta iracionální část.
My chceme, aby učitel naše dítě chápal stejně hluboce jako my.
Jenže my ho chápeme osm, deset, patnáct let. Učitel má na adaptaci… září.
A pak jsou tu třídní schůzky.
To je zvláštní sociologický experiment.
Třicet párů očí. Třicet různých interpretací reality. Třicet expertů na pedagogiku, psychologii i morální výchovu.
A proti nim jeden člověk.
Někdo, kdo si vybral profesi, kde je odměnou většinou jen ticho.
Protože když je všechno v pořádku, nikdo nepíše email.
Email přichází, když je problém.
Vzpomínám si na jednu učitelku z vlastního dětství. Bál jsem se jí. Byla přísná. Dávala pětky bez mrknutí oka.
Dnes, s odstupem a dvěma školáky doma, si říkám: možná jen nechtěla, aby třicet dětí odešlo do života polovičatých.
Nebyla zlá.
Možná byla unavená.
V každém případě mé syny připravila jak nejlépe uměla. Ano, chápete dobře. Učila i je. Mám s čím porovnávat.
Učitel je vlastně permanentně mezi mlýnskými kameny.
Děti testují hranice.
Rodiče testují trpělivost.
Systém testuje odolnost.
A přesto každé ráno otevře dveře třídy.
To chce odvahu.
Moji kluci měli štěstí. Narazili na učitele, kteří je podporovali, brzdili, někdy štvali – ale vždycky vedli.
A já si občas říkal: „Tohle bych já nedal.“
Třicet různých nálad před první kávou?
Třicet batohů, třicet svačin, třicet domácích úkolů, třicet různých rodinných příběhů?
Já doma občas ztrácím nervy u tří.
Neříkám, že každý učitel je dokonalý.
Stejně jako každý rodič není.
Ale když si představím, že bych si měl „vzít“ třicet dětí cizích lidí a snažit se je něco naučit – a zároveň být pod drobnohledem jejich rodičů…
Tak říkám jediné:
Respekt.
Možná bychom mohli občas sundat tygří masku.
Neptat se hned: „Co jste udělal mému dítěti?“
Ale spíš: „Jak vám můžeme pomoct, aby to fungovalo?“
Protože učitel není nepřítel.
Je to člověk, který na pár hodin denně spoluvychovává to nejcennější, co máme.
A dělá to za podmínek, kdy by většina z nás po týdnu žádala o přeřazení na tichou práci v archivu.
Moji kluci pomalu končí základku.
Z pohledu rodiče – byla to jízda.
Z pohledu bývalého žáka – to byla taky jízda.
Ale z pohledu učitele?
To byl maraton.
S třiceti běžci, z nichž každý běžel jiným směrem.
Takže ano.
Nebudu řešit kvalifikaci.
Řeším tu iracionální část. Pozitivní.
A ta říká jasně:
Učitelé jsou trochu nevlastní rodiče.
Jen bez možnosti odejít od stolu, když je toho moc.
A za to mají můj respekt.
Jiří May
- Počet článků 162
- Celková karma 22,74
- Průměrná čtenost 2344x
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.