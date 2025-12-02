Jaderná válka? To je jako zombie apokalypsa, ne? „Šokující“ rozhovor s dětmi
Svět je takový, jaký je. Co s tím nadělám? Nic! Mohu jen připravit své děti, jak nejlépe dovedu, na každou eventualitu, která je může potkat. Cíl je to nemožný, ale snažím se.
V roce 2022 bylo synům 10 a 12 let. Rus napadl Ukrajinu a svět si uvědomil, že globální oteplení nebude jeho jediný problém. Začalo hrozit podstatně rychlejší „oteplení“. Všude toho byl plný internet a je celkem jasné, že si toho všimli i moji synové. Kluci tomu nerozuměli, a tak jsem se jim to snažil vysvětlit. Mluvíme doma o všem, takže jsou zvyklí na ledacos.
„Chlapi, možná bude jaderná válka,“ vyhrknul jsem bez otálení na dva malé kluky, kteří do teď měli problém maximálně s češtinou ve škole. Uznávám, že začátek jsem trochu přepálil, ale diplomacie není má silná stránka. Když něco smrdí, řeknu, že to smrdí, a nechodím kolem horké kaše. Pro ajťáka, co denně jedná s lidmi, to není dobrá vlastnost, ale uživatelé už si zvykli.
„A to je něco jako zombie apokalypsa?“ povídá natěšeně mladší syn. „Ne, ale v důsledku to vyjde nastejno. Spousta lidí umře!“ odvětím já a chystám se na obšírný popis fyzikálních vlastností jaderné bomby, který jsem den předem nastudoval.
Mladší syn je můj klon. Povahově i vzhledem. Řekne vše „na první dobrou“. Nakloní se ke mně, pohladí po ruce a povídá: „Neboj tati, to bude dobrý. Koupíš mi mačetu? Já tě ochráním!“ Tomu říkám mentální skok.
To jsou myšlenkové pochody. To je výchova, dámy a pánové! Já jdu uklidnit děti, ubezpečit je, že se o ně postarám a v případě maléru je budu bránit, a oni uklidňují mne. Píšu „oni“, protože starší syn mi vzápětí nabízí ochranu také. Slza dojetí mi ukápla a já nebyl schopen slova.
Večer sedíme v obýváku a vybíráme film k udělanému popcornu. „Nedáme si Zombieland?“ vyhrkne mladší kluk a svítí mu při tom nadšeně oči. Nemyslím, že je to vhodný film pro děti, avšak po dojemném odpoledni přimhouřím oko. V polovině filmu mi dochází, odkud to nadšení pro mačetu, motorovou pilu a brokovnici. Po skončení komediálního krváku se ptám synů: „Vy už jste to viděli?“ „Jasně tati. Asi třikrát. To je super, jak jim sekají ty hlavy, co?“ plácne krvelačný synátor a chystá se pustit druhý díl.
Trvalo půl hodiny, než jsem jim vysvětlil, že realita je trochu jiná. Zombie nejsou, ale Putin ano. Mačeta proti tanku nebo atomovce moc účinná není. A chránit musí rodiče děti, ne naopak. Oba dva tatínkovi bodyguardi tam schlíple sedí a nic neříkají. Najednou vzhlédne mladší kluk a smutně pípne: „To je škoda. Já jsem se tak těšil na tu mačetu. Pustíme si druhý díl?“
PS: Ujišťuji citlivé dámy, vážené pány a pracovníky OSPOD, že jsem žádné zbraně dětem nepořídil. Ochranu před zombie rád přenechám ozbrojeným složkám ČR.
Jiří May
Základní vojenská služba pro děti měla úspěch. Pilotem stíhačky za minutu
Někdo děti bere na pohádkový hrad, já je poslal rovnou do první linie. Do kokpitů stíhaček a vrtulníků, kde začal jejich „vojenský výcvik“.
Jiří May
Má dostat syn nabušený mobil? Puberta vs. výchova
Syn si přál nový mobil. Tak jsem mu řekl, ať si vybere podle svého. Byla to chyba? Zklame mou důvěru?
Jiří May
„Ty děravé trenky si neber!“ povídá starostlivá manželka aneb není díra jako díra
Zatímco muž řeší, aby nezapomněl kartičku pojišťovny, žena hlídá, aby neměl díru tam, kde by mohla udělat ostudu celé rodině. A to i u doktora.
Jiří May
Dal jsem děti do útulny. Kouzelný vynález pro unavené rodiče
Na prázdninách jsem objevil kouzelný vynález. Lesní útulnu. Místo, kde si rodič odpočine a děti se promění v tuláky. Polesný, který to vymyslel, si zaslouží medaili.
Jiří May
Řešení bytové krize snadno a rychle: Jeskyně potěší, strom zahřeje
Byty mizí, ceny rostou a programy se množí. Jak vědecky vysvětlit fenomén nedostupného bydlení? A jak do něj zapadají jeskyně, stromové domy a zemljanky?
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
„Pán zastřelil škodnou.“ Turek zlehčoval vraždu dvou lidí, řešila to policie
Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za...
Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha
Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního...
Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu
Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v...
Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski
Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 109
- Celková karma 27,67
- Průměrná čtenost 2954x