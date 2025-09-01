Hypochondr na internetu. Z kognitivního testu mi vyšlo, že slepice je na tom líp
Všichni to známe. Stačí si přečíst jeden článek o nějaké nemoci a najednou máme pocit, že její příznaky objevujeme i u sebe. Já jsem se nedávno dostal do podobné situace, ale místo fyzických neduhů jsem se začal obávat o své duševní zdraví.
Začalo to nevinně. Četl jsem článek o kognitivních funkcích a o tom, jak je důležité udržovat hlavu v kondici. Zmínka o Alzheimerově chorobě mi ale nedala spát. Co když už se u mě projevují první příznaky? Co když za pár let nebudu vědět, kdo jsem, kde jsem a co dělám?
V panice jsem se vrhl na internet a začal hledat kognitivní testy. Našel jsem jich spoustu, jeden lákavější než druhý. S nadšením jsem se pustil do testování.
První příznaky blížící se katastrofy
Prvních pár testů proběhlo celkem hladce. Dokázal jsem si vzpomenout na většinu slov ze seznamu, vyřešit jednoduché matematické úlohy a zorientovat se v bludišti. Pak ale přišly testy na prostorovou představivost a logické uvažování. A tam to začalo jít z kopce.
Diagnóza: Slepice je na tom líp
Moje výsledky byly katastrofální. Podle testů jsem měl prostorovou představivost křečka v běhacím kolečku a logické uvažování opilého šimpanze. Začal jsem panikařit. Znamená to, že mám nějaké neurologické onemocnění? Že se pomalu propadám do močálu demence? Že do půl roku nebudu vědět, kdo jsem?
Záchránila mě kniha. Ta opravdová, papírová! Ne ta modrá bludička se spoustou čudlíků
Pak mi došlo, že tohle vlastně znám – kdysi dávno jsem četl knihu „Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)“ od Jerome Klapka Jeromea. V jedné kapitole jsem narazil na pasáž, kde vypravěč popisuje, jak si v lékařské knize přečetl o všech možných nemocech a uvědomil si, že trpí všemi, kromě sklonu k samovolným potratům.
Tato humorná vzpomínka mě rozesmála a zároveň uklidnila. Uvědomil jsem si, jak hloupé bylo nechat se vystresovat internetovými testy. Moje kognitivní funkce jsou pravděpodobně v pořádku. A pokud ne, tak to alespoň nebudu vědět.
Poučení pro všechny kolegy „domácí lékaře“
Celá tato zkušenost mi připomněla, že internet není vždy tím nejlepším rádcem. Je důležité být kritický k informacím, které na něm najdeme, a nevěřit všemu, co si přečteme. A pokud máme obavy o své zdraví, je vždy lepší poradit se s odborníkem, než se spoléhat na pochybné online testy.
A tak jsem se vrátil ke svému normálnímu životu, o něco moudřejší a o něco méně hypochondr. A internetovým kognitivním testům se už vyhýbám obloukem.
Použité zdroje:
- Jerome K. Jerome: Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
- Montrealský kognitivní test
- Kognitivní funkce
Jiří May
Jak jsem se na třídní schůzce dozvěděl, co je to crop top a proč ho sedmačky nemají nosit
Třídní schůzky na druhém stupni. Očekávám informace o prospěchu, chování, sběru papíru a škole v přírodě. Netuším, že si dnes rozšířím vzdělání v oblasti dámského oblečení.
Jiří May
Přesvědčit, nebo zmanipulovat? Jak poznat rozdíl dřív, než bude pozdě
Přesvědčování je známka respektu. Manipulace je zrada. Jenže rozdíl mezi nimi není vždy na první pohled jasný. A naše důvěra bývá snadno zneužitelná.
Jiří May
Zapomeňte na Babu Vangu! Kotletův Spad a večerní zprávy vás připraví o klidné spaní
Kotletův Spad nabízí mrazivý pohled na svět po apokalypse, kde eskalace konfliktů a rozpad společnosti znepokojivě odráží dnešní realitu. Jak blízko jsme k jeho vizím?
Jiří May
Pro piráty státní hranice neexistují. Dobrodružná plavba přes Ipeľ do Maďarska
Dětská představivost nezná hranic. Dokonce ani těch státních. Během okamžiku se z pirátů stali „běženci“.
Jiří May
Zbraň v kapse táty: Ochránce, nebo blázen?
Vlastnit zbraň a být připraven chránit rodinu dnes znamená čelit tvrdé kritice. Na vlastní kůži jsem zažil, jaké to je být označen za paranoidního blázna.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku
Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye...
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech
Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár...
Začal nový školní rok. Prezident Pavel přivítal prvňáčky v Pečkách
V základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Počet dětí v...
Při zemětřesení v Afghánistánu zemřelo přes 600 lidí, zraněných je 1500
Přes patnáct set zraněných a stovky mrtvých si vyžádalo podle nejnovějších informací zemětřesení,...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 78
- Celková karma 26,15
- Průměrná čtenost 3147x