Hypochondr na internetu. Z kognitivního testu mi vyšlo, že slepice je na tom líp

V záchvatu hypochondrie jsem se rozhodl otestovat své kognitivní funkce pomocí online testů. Výsledek? Katastrofa. Během chvíle jsem věřil, že do půl roku zapomenu vlastní jméno.

Všichni to známe. Stačí si přečíst jeden článek o nějaké nemoci a najednou máme pocit, že její příznaky objevujeme i u sebe. Já jsem se nedávno dostal do podobné situace, ale místo fyzických neduhů jsem se začal obávat o své duševní zdraví.

Začalo to nevinně. Četl jsem článek o kognitivních funkcích a o tom, jak je důležité udržovat hlavu v kondici. Zmínka o Alzheimerově chorobě mi ale nedala spát. Co když už se u mě projevují první příznaky? Co když za pár let nebudu vědět, kdo jsem, kde jsem a co dělám?

V panice jsem se vrhl na internet a začal hledat kognitivní testy. Našel jsem jich spoustu, jeden lákavější než druhý. S nadšením jsem se pustil do testování.

První příznaky blížící se katastrofy

Prvních pár testů proběhlo celkem hladce. Dokázal jsem si vzpomenout na většinu slov ze seznamu, vyřešit jednoduché matematické úlohy a zorientovat se v bludišti. Pak ale přišly testy na prostorovou představivost a logické uvažování. A tam to začalo jít z kopce.

Diagnóza: Slepice je na tom líp

Moje výsledky byly katastrofální. Podle testů jsem měl prostorovou představivost křečka v běhacím kolečku a logické uvažování opilého šimpanze. Začal jsem panikařit. Znamená to, že mám nějaké neurologické onemocnění? Že se pomalu propadám do močálu demence? Že do půl roku nebudu vědět, kdo jsem?

Záchránila mě kniha. Ta opravdová, papírová! Ne ta modrá bludička se spoustou čudlíků

Pak mi došlo, že tohle vlastně znám – kdysi dávno jsem četl knihu „Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)“ od Jerome Klapka Jeromea. V jedné kapitole jsem narazil na pasáž, kde vypravěč popisuje, jak si v lékařské knize přečetl o všech možných nemocech a uvědomil si, že trpí všemi, kromě sklonu k samovolným potratům.

Tato humorná vzpomínka mě rozesmála a zároveň uklidnila. Uvědomil jsem si, jak hloupé bylo nechat se vystresovat internetovými testy. Moje kognitivní funkce jsou pravděpodobně v pořádku. A pokud ne, tak to alespoň nebudu vědět.

Poučení pro všechny kolegy „domácí lékaře“

Celá tato zkušenost mi připomněla, že internet není vždy tím nejlepším rádcem. Je důležité být kritický k informacím, které na něm najdeme, a nevěřit všemu, co si přečteme. A pokud máme obavy o své zdraví, je vždy lepší poradit se s odborníkem, než se spoléhat na pochybné online testy.

A tak jsem se vrátil ke svému normálnímu životu, o něco moudřejší a o něco méně hypochondr. A internetovým kognitivním testům se už vyhýbám obloukem.

Autor: Jiří May | pondělí 1.9.2025 7:30 | karma článku: 10,81 | přečteno: 196x

Jiří May

  • Počet článků 78
  • Celková karma 26,15
  • Průměrná čtenost 3147x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

