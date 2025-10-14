Hra o ranní trůny: Trump, Putin a Pavel na toaletě dějin
Tady je ranní monolog tří mužů, kteří drží (nebo si myslí, že drží) osud světa v rukou.
Donald Trump – porcelánový Caesar
Aaa… dneska to nějak nejde. Co jsem včera jedl? Cheeseburgery. Určitě. A hranolky. A ještě jeden burger navrch. Teď to sedí ve mně jako volební porážka, kterou nikdy nepřiznám. Sedím na svým zlatým prkénku, který je studený jako soudní obsílka. Ale je moje. Moje zlato.
Chicago. Dneska se to rozjede. Možná pošlu vojáky, možná tweet, možná oboje. Lidi chtějí hluk. Bez hluku není moc. A já musím být největší, nejhlasitější, jinak nejsem nic. To je jednoduchý. Každý den musím být větší než včera. Protože když se přestane mluvit o mně, jako bych nebyl. A to je horší než špatný hamburger.
Putin. Zatracenej Putin. On sedí, mlčí, tváří se jak socha na hřbitově. Já křičím, on šeptá. Já mám megafon, on má jed. Ale oba jsme pořád na plakátu. To je férový. Možná bych mu měl zavolat. Ale kdyby to vzal, musel bych ho překřičet. To umím. Já překřičím kohokoliv.
A ti satirici! Ukázali mě nahýho. V televizi! To se nedělá. Ale stejně… znamená to, že mě nemůžou ignorovat. Když mě zesměšňují, pořád mě potřebují. A to je moc. To je moje vítězství.
Spláchnu. Nahlas. Aby všichni slyšeli. Tak — teď jdu ven udělat velký věci.
Vladimir Putin – keramika a ticho
Ticho. Dobré. Voda teče pomalu, žádný zvuk navíc. Sedím. Keramika obyčejná, ale pevná. Není třeba zlata. Síla není ve třpytu. Síla je v klidu.
Co dnes? Možná trochu plynu zavřít, možná poslat vojáky k hranici. Možná nic. Malý krok, velký strach. To je moje disciplína. Všichni něco chtějí. Já počkám. Kdo vydrží, vyhraje.
Trump zase křičí. Dítě na hřišti. Mává rukama, řve. Myslí si, že ovládá svět, protože dělá hluk. Ať křičí. Čím víc křičí on, tím víc lidé přemýšlejí, co udělám já. A já nemusím udělat nic. Jen čekat. A čekání je síla.
Smějou se mi. Kreslí mě jako medvěda, dělají vtipy. Smích rychle mizí. Strach vydrží. Strach je tišší než smích, ale zůstává déle. A čas mám. Hodně času.
Spláchnu. Jedno tlačítko, jeden zvuk. Tak jako lidé mizí, když se rozhodnu. Vstanu, oblékám si masku klidu. Dnes možná udělám jeden tah. Možná ne. A právě to je děsí. Všechny!
Petr Pavel – řád místo show
Budík šest nula nula. Vstanu, i kdyby nezazvonil. Tělo si zvyklo. Voják nepotřebuje důvod, aby vstal. Vstane, protože to je jeho práce.
Záchod studí, ale je čistý. Čistota je základ. Trump má zlato, Putin má chlad, já mám řád. To musí stačit.
Dnes porada. Bezpečnostní brífink, pár telefonátů, možná setkání s lidmi. Nic velkolepého. Ale jistota není nikdy velkolepá. Jistota je nuda. A přitom je to to nejcennější, co můžu nabídnout.
Trump dělá hluk, Putin mlčí. Já říkám jen tolik, kolik je nutné. Voják ví, že v krizi není čas na divadlo. V krizi musíš stát rovně. A to je celé.
Někdy si říkám, jestli to lidem stačí. Možná čekají show. Možná chtějí velký gesta. Ale já vím, že když přijde průšvih, potlesk nepomůže. Pomůže disciplína.
Spláchnu. Umyju si ruce. V zrcadle vidím chlapa, co má práci. Ne hrdinu, ne klauna, ne sochu. Prostě chlapa, co drží linii.
Epilog
Tři muži, tři rána, tři přístupy:
- Trump křičí, aby nezmizel.
- Putin mlčí, aby se bál celý svět.
- Pavel stojí, aby ostatní věděli, že se na něj můžou spolehnout.
Všichni na stejném místě. Jen keramika je jiná. A svět zatím čeká, kdo spláchne poslední.
Poděkování: K napsání textu mne inspiroval zdejší článek pana Jiřího Kůse „V Trumpově mysli: Psychoanalytický pohled“. Trochu jsem zapátral po síti, našel další informace a sepsal tyto „vnitřní monology“. Děkuji.
Zdroje a inpirace:
- A Psychological Analysis of Vladimir Putin and His Destructive Leadership
- Dark tetrad traits in politicians and voter behavior: Joe Biden and Donald Trump in the 2020 presidential election
- Dimensions of pathological narcissism and intention to vote for Donald Trump
- This Top Mental Illness Expert Says President Trump Doesn’t Qualify
- Petr Pavel: Silný vůdce, nebo naučená póza? Expert na komunikaci rozebral kandidáta na prezidenta
- V Trumpově mysli: Psychoanalytický pohled
Jiří May
Umí sloni létat? Ano – pokud sedí na motýlovi. Expedice do říše fantazie
Dokážou sloni létat? Jako „vědec“, otec a samozvaný „rodinný kouč“ jsem se vydal na misi, která rozdrtila fyziku, porazila logiku a korunovala dětskou fantazii.
Jiří May
Otec průšvihář recenzuje školství a třídní schůzky. Tři v jednom týdnu!
Třídní schůzky nejsou tak stresující, jak by se mohlo zdát. Místo napětí mě baví. Od setkání s učiteli až po vzpomínky na vlastní školní průšvihy.
Jiří May
O volební Kalkulce: Česká pohádka s přesahem do Bruselu
Jak se vlk nažral, babička zůstala celá, ale z Kalkulky zbyl jen volební lístek, hromada šrotu a restart demokracie.
Jiří May
Mluvené slovo má větší sílu než volební splín! Grygarův vesmír mi „vyléčil“ nespavost
Když vás přepadne nespavost a ani meduňka nezabírá, zkuste místo počítání ovcí poslouchat vesmír. Mně pomohl Jiří Grygar — hlas, který utiší i volební kampaň.
Jiří May
Ptačí superdebata: Kálení na auta z pohledu zasvěcených
Holub, havran a špaček se hádají na větvi nad parkovištěm. Kapoty dole mlčí, zatímco nahoře se plánuje nálet, který připomíná až příliš známou debatu.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Další den Dozimetru: pokračuje výpověď klíčového svědka
V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten...
Mladistvého hocha soudí za vraždy prodavaček. Přivedla ho ozbrojená eskorta
U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové....
Na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou hořel kamion, doprava stojí
Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5...
SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák
Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou....
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 95
- Celková karma 25,87
- Průměrná čtenost 3075x