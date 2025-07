Hořelo Hřensko a my se koupali v nedalekých Jetřichovicích. Dovolená postapo

23.7.2022 jsme dorazili na dovolenou do Jetřichovic. Téhož dne začalo hořet Hřensko. Kromě nás a Holanďanů nikdo v kempu nezůstal.

V červenci 2022 jsem byl se syny na dovolené v kempu u obce Jetřichovice. Nachází se na okraji NP České Švýcarsko. Dostupné ceny, odpovídající ubytování a přítomný bazén jsou ideální kombinací pro náš pobyt. Když jsme dorazili, byl kemp plný, ale protože jsem měli zamluvenou chatku, vůbec nám to nevadilo. To bylo v sobotu 23.7.

Druhý den časně ráno jsem vyrazili na první túru. Kemp ještě spal. Po žluté jsem šli směr Dolský mlýn a cestou obdivovali místní přírodu. Občas byl cítil kouř, ale přisuzoval jsem to nějakým trampíkům, co si pečou buřty. Ani mne nenapadlo, že hoří les.

V Dolském mlýnu bylo skoro prázdno, takže kluci mohli vesele šmejdit po zřícenině. Nedaleko se nacházel dětský tábor. Romantické prostředí, stany, vůně táborového ohně. Docela jsem jim záviděl. Tehdy ještě ano. O pár dní později je vystěhovali.

Odpoledne jsme dorazili do téměř prázdného kempu. Byla neděle, takže jsem to přisuzoval končícím dovoleným ostatních návštěvníků. Opekli jsem buřty a šli spát. Pořád jsme o ničem nevěděli. Až v pondělí ráno se nás v bufetu zeptal prodavač, proč jsme neodjeli. Tehdy jsem se dozvěděl o nedalekém požáru lesa. Trochu jsem hledal na netu, poptával se v okolí, ale příkaz k vyklizení kempu nikdo nedal. Tak jsem zůstali. My a Holanďané z okolních karavanů. Do 25.7. to bylo naprosto v pořádku. Vítr vál ku Praze, takže kouř téměř nebylo cítit. Pak uzavřeli silnice směrem do Hřenska, obrátil se vítr a začal padat popílek. Úplně jak v postapo románu Cesta. Titulní fotka mluví za vše. Tak jsem jeli do Lužických hor.

Z Panské skály jsem pozorovali hořící les. Nebyla to pěkná podívaná. Posmutnělé kluky jsem odvezl do Jiřetína pod Jedlovou, kam jezdili na školu v přírodě. Jako znalci místních poměrů mi doporučili adrenalinový park a minigolf. Ihned po příjezdu chtěli vyzkoušet superhoupačku, na kterou je učitel odmítl pustit. Zatnul jsem zuby a pustil je tam. Po zbytek týdne jsme jezdili na druhou stranu od požáru.

Nakonec to nedopadlo tak zle. Mohl za to hodný vítr, který šel směrem od nás, skvělá práce HZS, PČR a místních obcí. Je mi smutno, že vzal za své takový kus krásné přírody. Snad se brzy vzpamatuje.