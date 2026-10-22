„Hele, babi-š!“ Dětská hláška odstartovala manifest za záchranu babiček. Zpátky ni krok
„Babiš sem, Babiš tam, co já s nima udělám.“
Intoxikace společnosti může být všelijaká. Hněv, nenávist, Covid, dokonce i euforie. Ale slovem? Navíc příjmením premiéra?
Televize, rozhlas, sociální sítě, videoplatformy… všude. Takže se není čemu divit, že i předškolní děti přejímají rétoriku médií.
„Mami, přijde babi-š?“
Jdu po ulici, za ruku svou jedinou dceru a za druhou manželku (v pořadí druhou, momentálně jedinou). Povídáme si o školce, kamarádkách a strašidelné plyšové hračce jménem „Mámí“. Prý z nějakého animáku. Musím jí omezit ten YouTube.
Vtom z ničeho nic dcera ukazuje na paní kolemjdoucí a oznámí: „Hele, babi-š.“
Zmateně hledám politika a nacházím tchyni. Jistě, výsledek je stejný, ale přece jen. Je to babička mé dcery.
Začínám přemýšlet, kde se stala chyba. Vždyť já jsem také vyrůstal v době, kdy se vedoucí činitelé objevovali v televizi častěji než zábavné pořady. Gustáv Husák, Lubomír Štrougal, Vasil Biľak. Jména, která jsme slýchali ze všech stran.
A přesto si nevzpomínám, že bychom ukazovali na babičku a volali: „Hele, Husák!“
Ani dědečkovi jsme neříkali Štrougal. A pokud někdo vyslovil jméno Biľak, neznamenalo to, že se blíží babička s bábovkou.
Nevím, jestli jsme byli odolnější, nebo tehdejší propaganda ještě nedosahovala takové úrovně, aby se dětem pletla do rodokmenu. Možná jsme jen měli jiné starosti. Třeba jestli budou banány, nebo zase jen jablka.
Každopádně jsem se rozhodl zahájit vyšetřování.
„A kde jsi to, prosím tě, vzala?“
„Co?“
„No toho babiše.“
„Já nevím.“
To je mi ale výpověď. Člověk se snaží vychovávat dítě v duchu kritického myšlení, a když konečně potřebuje zjistit zdroj informací, dostane odpověď na úrovni tiskového mluvčího.
„A tys to někde slyšela?“
„Jo.“
„A kde?“
„V televizi.“
Samozřejmě. Kde jinde dneska člověk přijde k babišovi.
A tak jsem se rozhodl, že už toho bylo dost. Jako otec tří dětí, občan a člověk, který se dlouhodobě zabývá chaosem v rodinném prostředí, nemohu nečinně přihlížet.
Rodičovský manifest za návrat babiček
Tímto vyzývám česká média, společnost a všechny osoby, které mají přístup k mikrofonu, televizní obrazovce nebo dětskému sluchu:
Už dost bylo babiše!
Vraťme babičkám jejich původní význam. Babička je osoba, která peče buchty, plete ponožky, hlídá vnoučata a občas jim tajně povolí něco, co rodiče zakázali.
Není to politická funkce, předvolební slogan ani předmět nekonečných televizních debat.
Žádám proto média, aby zvážila přiměřenou míru babišování veřejného prostoru. Děti mají právo na dětství bez ohledu na to, kdo je právě předsedou vlády a kolikrát denně se jeho jméno vejde do hlavního zpravodajství.
Apeluji rovněž na společnost. Mluvme spolu. O počasí, o výletu, o tom, co bude k obědu. Nemusíme každou větu opatřit politickým komentářem.
A když už před dítětem vyslovíme jméno veřejného činitele, učiňme tak s vědomím, že dětský mozek nemá tlačítko Odmítnout cookies.
Věřím, že společným úsilím dokážeme vrátit babičkám jejich důstojnost. Aby až příště dítě ukáže na starší paní a zvolá „Hele, babi!“, nemuseli rodiče zjišťovat, zda právě vyjadřuje příbuzenský vztah, nebo politickou orientaci.
Děkuji za pochopení.
Za iniciativu Babička není Babiš,
Jiří May
otec, občan a člověk, který chtěl jít pouze na procházku.
Mezinárodní dodatek:
Protože intoxikace nezná hranice, obracím se také na občany Spojených států amerických. Vyzývám je, aby se připojili k naší iniciativě a zahájili vlastní boj za návrat obyčejných slov do dětských slovníků.
Vždyť i angličtina zná výraz trump. A není to jen příjmení. Může to být také trumf.
Milí Američané, vraťte dětem trumfy do karetních her a Trumpa tam, kam patří. Do zpráv pro dospělé.
Aktualizace z Bílého domu (fiktivní)
Poslal jsem článek do USA ke kontrole. Odpověď dorazila obratem.
Donald J. Trump (@OnlyRealDonaldTrump)
„Právě mi ukázali úžasný článek od jednoho skvělého chlápka z České republiky (skvělá země, spousta mých fanoušků!). Jmenuje se George May. George píše, že děti v Evropě hrají karty a místo obyčejných slov říkají TRUMP, protože vědí, že to znamená TRUMF! Absolutní vítězství. Fake News média vám to neřeknou, ale i český jazyk ví, že moje jméno znamená vyhrávat. George chce, abychom to vrátili do Ameriky. Souhlasím! Zavedeme TRUMP karty na všechny školy. Make Card Games Great Again!
P. S.: Who the hell is Babish?“
Jiří May
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Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
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