Fotil jsem na nudapláži. Průšvih! Dřív na ní táta maloval akty a naháči stáli frontu
Včera jsem viděl dokumentární film o nudismu – jak vznikl a jaká jsou nepsaná pravidla účastníků „hambatého plážového reje“. Spousta zajímavých novinek. Teď už je mi jasné, že se nejedná o nahaté sprosťáky. Prostě předsudek. Zbavil jsem se ho, ale mnoho dalších ještě čeká na devastaci.
Ovšem připomnělo mi to příhodu z čerstvého otcovství a dokonce i z mého dětství.
Když bylo klukům dva a čtyři, měl jsem velmi hluboko do kapsy. Ani na koupaliště nezbylo, tak jsem je vzal k nádrži Jesenice u Chebu. Na jedné straně jsou kempy, na druhé rybáři. Chvilku jsem musel hledat, ale nakonec jsem našel volný kousek břehu, který se zdál v půl deváté ráno přímo idylický. A nikde živá duše.
Bylo mi to sice divné, ale darovanému koni na zuby nehleď. Rozbil jsem pobřežní pánský tábor, svačinu s nočníkem schoval do stínu a hajdy do vody. Házeli jsme žabky, do ruky chytali rybičky, pouštěli lodičku a užívali si přítomnosti hovad a dalšího přítulného hmyzu.
A v tom jsem ho uviděl. Naháč! A za ním další dva. Celá parta adamitů přišla na kraj pláže a začala ji obsazovat jako husitské vojsko Beroun. Nejsem puritán, ale předsudky byly.
Odolával jsem s klukama (kterým to bylo fuk) asi dvě hodinky. Když byla pláž plná neopálených zadelí a jen já jediný v plavkách, pochopil jsem, že je to nudapláž. Neoficiální, zato velmi používaná. Neznal jsem pravidla, a tak jsem přidal tu svou, neopálenou, k většině. Kluci už to udělali dávno.
Po chvilce začal kluk mávat z vody, abych ho vyfotil. Automaticky jsem vzal foťák a cvak. „No to si děláš legraci, chlape,“ ozval se mi dunivě-afektovaný ženský hlas za zády, až jsem se kvapně otočil. Za mnou stála věkem a životem velmi použitá kráska, oděná pouze v zamračené tváři a napůl rozteklém make-upu.
„Copak?“ odpovídám překvapeně a v ruce žmoulám foťák. Odbarvená paní rozčileně rozhazuje rukama a pálí na mne od boku nadávky v drtivé kadenci. Počínaje úchylem, konče prasákem. „Ale já si fotím pouze své děti,“ drtím mezi zuby a dodávám: „Byli jsme tu první, není zde oficiálně značená nudapláž a kromě vás to nikomu nevadí.“ Pak jsem sklidil přístroj a otočil se zpět na děti.
Palba impertinencí však neustávala. O něco starší společník rozohněné paní se ji snažil uklidnit opakováním mého tvrzení, že si fotím jen děti. Bez účinku. Okolo ležící „přátelé textilní svobody“ s dětmi kroutili nevěřícně hlavou, avšak zastánce jsem nenašel.
Jsem hubatý. Někdy až moc. Po několika minutách předstírané hluchoty jsem se otočil a zeptal se: „A co bych si na tobě, roletko, asi fotil?“ Podotýkám, že mám velmi výrazný hlas. Když chci. Rázem bylo ticho po celé pláži.
Madame měla tendenci vykřikovat cosi o nehoráznosti, ale to už se blížila skupina dětí, dělající takový rámus, že její spílání zaniklo. Její společník do ní šťouchnul, posbíral zbytky důstojnosti a odstěhoval ji za devatero ručníků a devatero „holin“.
V nastalém klidu mi došlo, že to tady vlastně znám. Už je to dávno, co malý kluk z druhé strany přehrady vesloval s tátou na tento zapomenutý kousek břehu, kde si otec rozložil stojan, vytáhl svoje fidlátka a maloval naháče bez jediné námitky. Jistěže po domluvě.
Frontu nahatých modelů, nadšeně čekajících na svůj zdařilý akt, si však pamatuji dodnes. Jen mi tu vpomínku musela připomenou nahatá příhoda.
Možná jsem tehdy s klukama nebyl na špatném místě — jen jsem tam byl se špatnou představou o tom, co je normální.
Po domluvě…
Medium 23/04/2026
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.