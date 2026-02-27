Fenomén Snaživec: Polyhistorický přetlak aneb Jak je důležité míti Pavelku
Vážení přátelé, pokud byl předek Jiřího Maye Cimrmanem „odkloněn“ výhybkou, pak Robert Pavelka (doc. Snaživec) byl navržen jako „Cimrmanův bezpečnostní ventil“.
Jára Cimrman totiž trpěl občasným zahlcením geniálními nápady. Aby mu „nebuchly saze“, potřeboval někoho, kdo by od něj přebíral nadbytečné vědomosti. Tuto genetickou zátěž nese rod Pavelků dodnes pod odborným názvem Polyhistorický přetlak.
Předek Roberta Pavelky byl původně pomocný topič na Cimrmanově pokusné proudnicové lokomotivě. Když jednou Velikán šel kolem stroje a letmo utrousil, zda vystačí s uhlím, Jeroným Eugenius Pavelka hbitě uvedl nejen počet lopat, které ještě může do kotle hodit (včetně 5% pravděpodobnosti, že nějaký kousek uhlí při cestě z kupy ke dveřím kotle upadne), ale i nejvýhodnější nákup z kladenských skladů (odtud onen intuitivní příklon k dané lokalitě, ač ho od ní dělila značná vzdálenost) a nádavkem určil přesnou a nejefektivnější trasu přesunu k doplnění uhláku ve skladech Poldiny huti.
Cimrman ho okamžitě zbavil lopaty a učinil z něj pomocného archiváře (vzhledem k tomu, že byl pomocný topič, vyšší post nemohl očekávat). Mistr mu v roce 1908 do kádrového posudku napsal: „Ten chlapec je tak snaživý, že i když mu řeknu, ať najde jehlu v kupce sena, on najde jehlu, dva pletací dráty a nákres parního stroje, o kterém jsem ani nevěděl, že jsem ho ztratil.“ Zde vznikla přezdívka Snaživec, která se v rodě Pavelků dědí jako genetický kód pro extrémní informační akviziční schopnost.
1. Původ a diagnóza „Přetlaku“
Jára Cimrman si v roce 1909 zapsal: „Potkal jsem mladého Pavelku. Je to jako chodící encyklopedie, které někdo utrhl rejstřík. Cokoliv mu řeknu o paroplavbě, on doplní o tloušťku nýtů na kotli. Ten chlapec má v hlavě takový přetlak, že mu musím pořídit manometr.“
Zde profesor Korektní identifikuje kořen Snaživcovy geniality: Polyhistorický přetlak není jen záliba, je to fyzikální nutnost. Pokud by Robert Pavelka přestal studovat například krasobruslení, hrozilo by, že mu v hlavě expandují Beatles a vytlačí znalosti o Formuli 1.
2. Rozbor revizních disciplín (Ventily přetlaku)
Profesor Korektní rozdělil Pavelkův přetlak do několika regulačních komor, kde Snaživec dosahuje lepších znalostí než samotný Mistr:
- F1 a motorsport (vysokotlaká komora): Zatímco Cimrman dojel z Pekingu do Paříže o devět dní dříve, Robert Pavelka dokáže zpětně doložit, že to bylo díky špatně nastavenému karburátoru u knížete Borgheseho. Pavelka ve svých knihách o motorsportu napravuje Mistrovu technickou roztržitost přesností na tisícinu sekundy.
- Filatelie a stará dobrá paroplavba (Komora nostalgického tlaku): Cimrman známky jen lepil, ale Pavelka je čte. Vidí v nich osudy národů. U paroplavby pak Pavelka jako jediný pochopil Cimrmanův tragický omyl, kdy se Mistr snažil pohánět kolesový parník pomocí vycvičených sumců. Pavelka doložil, že parní stroj je prostě jistota.
- Český komiks a Beatles (Kulturní expanze): Snaživec v archivech dohledal, že linky Káji Saudka jsou v podstatě grafickým znázorněním Cimrmanových záchvatů inspirace. U Beatles pak odhalil, že text „Help!“ byl původně Cimrmanův telegram po havárii u Jíloviště, který John Lennon našel v antikvariátu.
- Krasobruslení a modely (Estetická stabilizace): Aby přetlak Roberta Pavelku neroztrhl, musí se věnovat disciplínám, které vyžadují absolutní klid. Krasobruslení je pro něj „geometrií na ledě“, zatímco modely jsou zmenšeným světem, který má pod kontrolou – na rozdíl od Cimrmanova chaosu.
3. Literární kondenzace (Knihy jako pojistky)
Profesor Korektní upozorňuje, že Robert Pavelka napsal několik knih právě proto, aby snížil hladinu přetlaku. Každá vydaná publikace (o F1, o historii či komiksu) funguje jako odfouknutí páry u lokomotivy. Cimrman své knihy často ztrácel nebo zapomínal v nemocnicích (viz Schneller Pfeil a Rychlé šípy), ale Pavelka je precizně vydává a archivuje.
Závěrečná formulace Prof. Korektního
„Robert Pavelka, alias docent Snaživec, je živoucím důkazem, že polyhistorismus není mrtvá věda. Jeho Polyhistorický přetlak je motorem K.O.C.O.U.R.u. Zatímco Jiří May dodává našemu badatelskému týmu kladenskou ocel a literárně-karbonový šmak, Robert Pavelka dodává absolutní datovou jistotu. Bez Snaživcova manometru by se Cimrmanův odkaz rozletěl na tisíc nekontrolovaných střepin.“
Zpracoval a přednášel: prof. Korektní (Jiří May)
Přikyvoval a plesal: doc. Snaživec (Robert Pavelka)
Medium 20/2/2026
Jiří May
Karel May byl žabař: Kladenský uzel a saská výhybka rodové linie
Studie odhaluje, že přesun rodu Mayů do Kladna nebyl náhodný. Jára Cimrman v roce 1905 přehodil výhybku osudu a založil kladenskou větev.
Jiří May
Retardace: Jedno slovo a rodič je na kapačkách
Jedno slovo v lékařské zprávě dokáže položit rodiče. „Retardace“ není rozsudek, ale v hlavě zní jinak. O jazyku, strachu a naději mezi řádky.
Jiří May
Jste suverénní občané republiky, nebo občané suverénní republiky? Otázky ufona Zlgnaxe
Zlgnax navštívil Poslaneckou sněmovnu a přežil. Tvrdí, že několik vašich politiků je mimozemšťanů víc než on. A nikdo si toho nevšiml. Fakt?
Jiří May
Protokol o závadě: Lidstvo? Neopravitelné. Proč delfíni nikdy nekandidovali na prezidenta
Zlgnaxův bestseller konečně přistál! Chcete pochopit Putinsena a Trumptona? Musíte začít u mozků delfínů. A pak raději skončit úplně.
Jiří May
Zlgnax odhaluje pravdu: Vládnou vám mimozemšťané!
Vaši vůdci nejsou lidé. Jsou to bytosti z jiných světů, které vás řídí pomocí chaosu, papírování a občasné invaze. Zlgnax vám odhalí jejich pravou tvář.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Středověk, nebo moderna? Ve městě se přou, zda schovat auta pod obří náměstí
Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce...
Výstava králíků v České Lípě
Českolipský Český svaz chovatelů zve v sobotu do výstavní haly v Liberecké ulici na prodejní...
O víkendu můžete vidět Krysáky i korunovační klenoty, zemědělské muzeum zve na ovčí vlnu
Přemýšlíte, co dělat o víkendu? Podívejte se na naše tipy, určitě si z nich něco pro sebe vyberete.
Ubývá fatálních střetů aut s lidmi. Chodci se naučili být vidět, hlásí odborníci
Loni zemřelo v Moravskoslezském kraji při nehodách na silnici osm chodců. Polovina těchto nehod se...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 133
- Celková karma 26,11
- Průměrná čtenost 2668x
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/