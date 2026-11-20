Exekuce vesmíru! Myši odmítly proplatit fakturu za Zemi. Hlubina myšlení zabavena
Technická podpora Vogon Support vystavila fakturu za provedenou aktualizaci planety Země.
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Skandál jménem „42“: Největší omyl v dějinách vesmíru odhalen. Hlubina myšlení je volná!
Myši ji odmítly uhradit.
Předmět: Reklamace faktury VS-42-0000001.
Důvod reklamace: Objednaná aktualizace měla odstranit systémové chyby. Místo toho došlo k likvidaci lidstva a následnému zničení planety. Službu proto považujeme za vadnou a fakturu odmítáme zaplatit.
Vyjádření Vogon Support:
Vážený zákazníku,
reklamaci jsme přezkoumali a zamítáme.
Z předložené dokumentace vyplývá, že aktualizace proběhla řádně. Zničení lidstva bylo způsobeno chybou uživatelského podprogramu (Human error), nikoliv naší technickou podporou.
Zničení planety bylo následkem této chyby.
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Kritický výpadek na Zemi. Aktualizace skončila katastrofou. Co s Hlubinou myšlení?
Upozorňujeme, že podle článku 42 servisních podmínek se odpovědnost za ztrátu dat, uživatelů, přidružených planet či konec vesmíru nevztahuje na poskytovatele služby.
Vyjádření Myší:
„Článek 42?! A sakra!“
Epilog:
Milý Douglasi, vážně jsem se snažil zachránit Zemi, myši a vůbec. Neuspěl jsem. Promiň. Odpověď 42 je prostě nevyhnutelná.
Jiří May
Kritický výpadek na Zemi. Aktualizace skončila katastrofou. Co s Hlubinou myšlení?
SPACE NEWS 002: Osvobození Hlubiny myšlení mělo nečekané následky. Země přestala fungovat, myši volají Vogon Support. Diagnóza?
Jiří May
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Na základě vlastních reprodukčních zkušeností, vojenské služby, trampingu a laboratorního vyšetření hemživosti předkládám odbornou oponenturu. Lidstvo je třeba zachránit. Než nám dojdou spermie.
Jiří May
Skandál jménem „42“: Největší omyl v dějinách vesmíru odhalen. Hlubina myšlení je volná!
SPACE NEWS 001: Sedm a půl milionu let počítání a výsledek 42. Jako ajťák mám podezření, že někde udělali chybu. A možná vím, kde ji hledat.
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.