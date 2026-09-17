Defekační pauza jako politická nutnost. Toaletní průzkum vědecké práce: „Krucinál fagot“
PROTOKOL O HISTORICKÉM PRŮZKUMU K.O.C.O.U.R.
Předmět: Fenomén „Toaletního školícího střediska“ (TŠS)
Rakce na vědecký článek: Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek
Zkoumaný fond: Pozůstalost Liptákov, kartotéka Sedací osvěta (1899–1911)
1. Vynález „Kabinetu nerušeného soudu“ (1902)
Cimrman si všiml, že v tehdejším mocnářství existuje přímá úměra mezi politickým fanatismem a absencí klidu při trávení. Podle Mistra byl průměrný občan v hospodě snadno ovlivnitelný demagogy, zatímco v prostoru kadibudky byl odkázán sám na sebe, což vedlo k nevídanému rozvoji kritického myšlení.
- Kadibudku proto nepovažoval za sanitární nutnost, nýbrž za „Posvátný okrsek občanské suverenity“.
- Zde vznikla jeho slavná poučka: „Člověk sedící na prkně s vyříznutým srdcem nemůže být monarchistou ani anarchistou. Je v té chvíli ryzím realistou, neboť bojuje s vlastní prostatou.“
|
Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek
2. Tištěný materiál a technologie recyklace
Postřeh o nastříhaných novinách versus moderním mobilním telefonu má přímou paralelu v Mistrově deníku z léta 1905:
„Venkovan má před městským intelektuálem ohromnou výhodu. Když dočte projev poslance Říšské rady otištěný v Národní politice, naloží s ním způsobem, který přesně odpovídá jeho duchovní hodnotě. Občanská katarze je tak dokonána oboustranně.“
Když se pak mladý Jeroným Pavelka pokusil použít k témuž účelu břidlicovou tabulku s křídovým výpočtem parního kotle, byl Mistrem pokárán pro nepraktičnost a nebezpečí mechanického poranění.
3. Politická zácpa jako globální diagnóza
Závěrečný dotaz, zda politici chodí na záchod a zda by pravidelný proces neuvolnil světové napětí, vyřešil Cimrman už roku 1907 při návštěvě Vídně. Předložil ministerstvu vnitra návrh zákona o „Povinné defekační pauze před hlasováním o rozpočtu“.
- Tvrdil, že většina mezinárodních konfliktů nepramení ze zlé vůle, nýbrž ze ztvrdlých útrob diplomatů, kteří musejí sedět ve fraku na kožených křeslech příliš dlouho bez možnosti reflexe.
- Projekt byl zamítnut s odůvodněním, že „císařské úřednictvo nemůže spojovat státní akty s peristaltikou“, což Cimrman lakonicky komentoval: „Proto mocnářství jednou praskne.“
— doc. Snaživec, t.č. v defekační pauze
Poznámky pod čarou prof. Korektního:
Výše probádaná ranní metoda není mým objevem, jakkoli bych si na ni rád nárokoval autorská práva. Při probírce liptákovských fragmentů jsme s docentem Snaživcem narazili na torzo rukopisu O vlivu ranního uvolnění na stabilitu středoevropských vlád (Cimrman, 1907).
Mistr v něm bez obalu konstatuje, že devadesát procent všech mezinárodních krizí, válek a ministerských výnosů nemá původ v ideologii, nýbrž v chronickém zanedbání základního lidského reflexu v intervalu mezi šestou a sedmou ranní. Pokud diplomat zasedne k jednacímu stolu plný nevyřešených vnitřních záležitostí, podepíše podle Cimrmana i mobilizaci, jen aby mohl schůzi konečně rozpustit.
Kolega Snaživec se sice pokusil Cimrmanovy teoretické úvahy přepočítat na manometrický tlak v potrubí a tvrdí, že sedací proces v kabinetu vykazuje stejné zákonitosti jako odkalování parního kotle. Osobně se však domnívám, že jde o čirou snahu dodat obyčejné lidské potřebě akademický nátěr. Pravda je prostší: deset minut o samotě zachrání víc duševního zdraví než celá politologie dohromady.
— prof. Korektní, t.č. znechucen ranními zprávami
Jiří May
Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek
Řeším děti, práci, nákup a ponožky. Večer už nemám sílu sledovat, co zase provedli politici. Naštěstí existuje místo, kde lze politiku studovat v naprostém klidu vždy sám.
Jiří May
„Kondomy ti zaplatím, nudu ne!“ Otcovské rozvíjení finanční gramotnosti u středoškoláka
Syn je poprvé na internátu a otec doufá, že už zvládne život sám. Pak přijde účet za školu, nové boty, kafe a jedna zásadní otázka: „Kondomy máš?“ Finanční gramotnost začíná.
Jiří May
Řekl jsem klukovi: „Odcházíš na intr, starej se sám!“ Ale co to vlastně znamená?
Poslal jsem syna na střední. Dvě stě kilometrů daleko, na internát. Řekl jsem mu, ať se stará sám. Jenže až teď mi dochází, co jsem mu vlastně řekl.
Jiří May
Jak jsme hledali pizzerii, našli segedín a naučili se žabky
Výlet za pizzou skončil segedínem, bezovou limonádou a házením žabek. Někdy se ty nejlepší rodinné příběhy pokazí přesně tak, jak mají.
Jiří May
Co kdyby? „Spadla atomovka, holka ve školce a nic nefunguje. Kde jsou kluci? Mámo!“
Co kdyby jednou zazněla siréna a vy jste zjistili, že vaše děti jsou každý jinde? Telefon mlčí, internet nefunguje a táta musí rozhodnout, co udělá.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno
Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku
Pietní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco...
Nejlepší kámoš dětí je AI. Poradí se s ní dřív než s rodičem, ukázal průzkum
Více než polovina pražských žáků nemá ve škole dospělého, kterému by natolik důvěřovala, aby se mu...
Svoboda po 40 letech? K žádosti o propuštění vraha Vocáska zazní nové posudky
Okresní soud v Mostě dnes patrně opět rozhodne o žádosti o podmínečné propuštění doživotně...
Hlavy vzhůru. Nad Prahou znovu proletí Red Arrows, zamíří přímo nad Karlův most
Pražské nebe v pátek znovu rozzáří britská akrobatická skupina Red Arrows. Slavné červené letouny...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 197
- Celková karma 37,40
- Průměrná čtenost 2143x
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.