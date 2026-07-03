Dcera chce kočku. Ovšem panenka nekaká
Šestiletá dcera chtěla k narozeninám kočku. Ne takové to „tati, možná někdy“. Tohle bylo systematické, dlouhodobé, strategické tažení. Každý večer pohlazení imaginárního kotěte. Každé ráno náhodně otevřená knížka o kočkách. Každá procházka zakončená větou: „Podívej, ta paní má kočku. A je šťastná.“
Plyšák nestačil.
Robotická kočka taky ne. Ta dokonce mňoukala, vrtěla ocasem a po týdnu jí došly baterky i iluze.
„Já chci opravdovou. Živou. Chlupatou. S drápkama.“
To poslední slovo jsem slyšel jako finanční analýzu rozpočtu.
Rodinná porada nejvyšší úrovně
Manželka zaujala neutrální pozici. Což v překladu znamená: Jestli řekneš ano, tak si to vyžereš.
Já jsem si okamžitě představil:
- škrábanec přes nový gauč
- kočičí chlupy v polévce
- noční sprinty po bytě ve 3:17
- a samozřejmě… písek. Všude.
Dcera mezitím kreslila obrázky. Ona a kočka. Ona a kočka v posteli. Ona a kočka u stromečku. Já tam nebyl ani jednou. Začínal jsem mít pocit, že mě nahrazuje.
Argumentační bitva
„Budu se o ni starat,“ řekla s pohledem generála před útokem.
„Budu ji krmit.“
„Budu ji česat.“
„Budu s ní spát.“
To poslední mě trochu znepokojilo. Já už se sotva vejdu.
Manželka, zkušený stratég, položila otázku, která změnila dějiny:
„A kdo bude uklízet hovínka?“
Ticho.
Takové to hutně mazlavé ticho, kdy slyšíte vlastní krev proudit. Dcera se zamyslela. Opravdu. Viděl jsem, jak jí v hlavě probíhá Excelová tabulka reality.
Po chvilce odpověděla s odzbrojující upřímností:
„Maminka.“
V tu chvíli jsem věděl, že projekt Kočka 2026 padá.
Rychlý obrat dějin
Manželka jen lehce pozvedla obočí. Ten pohled znám. Je to pohled, který zastavil už několik mých nápadů, včetně domácího piva a trampolíny v obýváku.
„Tak to ne,“ zaznělo klidně.
A nastal další moment ticha. Dcera přemýšlela. Bylo vidět, že přepočítává rizika. Kočka je roztomilá. Kočka vrní. Kočka se mazlí. Ale… hovínka.
Tenhle detail v reklamách na kočky moc nezdůrazňují.
Po několika vteřinách, které se mi zdály jako věčnost, pronesla větu, která mě dojala:
„Tak mi bude stačit česací panenka.“
Hotovo. Konec. Sen o šelmě se rozplynul mezi stelivem a realitou.
Ekonomika lásky
Najednou bylo všechno jednoduché. Žádné granule za cenu svíčkové. Žádné očkování. Žádné škrábance na nábytku. Jen plastová hlava s dlouhými vlasy a hřebínek.
A víte co? Dcera byla šťastná.
Celé týdny češe. Zaplétá copánky. Vytváří účesy, které by neunesla ani módní přehlídka v Paříži. Panenka neškrábe, nepelichá a hlavně – nekadí.
Já si oddechl tak, že to slyšeli i sousedi.
Co jsem si z toho odnesl
Děti chtějí hodně věcí. Někdy z přesvědčení. Někdy proto, že to má kamarádka. A někdy proto, že realitu ještě nevidí v plném rozlišení.
Stačí jedna dobře položená otázka.
Ne „Ne.“
Ne „To nejde.“
Ale: „Kdo bude uklízet hovínka?“
A svět se srovná.
Epilog
Kočka u nás není. Zatím.
Ale znám život. Jednou přijde pes. Nebo morče. Nebo had.
A já už teď slyším tu větu:
„Tati, já se o něj budu starat.“
Ano, jistě. Stejně jako já kdysi o svoji první kytku. Ta mimochodem přežila tři dny.
Zatím tedy češeme. Bez steliva. Bez veterináře. Bez nočních sprintů.
A já si říkám, že někdy je dospělost hlavně o tom, že víte, kolik stojí hovínka.
Medium 04/06/2026
Jiří May
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Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
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