Cimrmanovo proroctví po sto letech ožívá. Národe, jsi připraven?
„Při vyklízení letos zrušené pošty v Liptákově našel pracovník firmy „Pánek a syn“ ve vlhkém skladu, pod kupou nedoručených doručenek, dřevěnou skříňku s nápisem: „Mým národům. Doručit za sto let.“
Přidružená část vyklízecí firmy, syn Petr, ihned poznal důležitost nálezu a jako externí spolupracovník K.O.C.O.U.R. zaslal nález na místa nejfundovanější. Po obdržení sto let zpožděné zásilky zaplesalo mé badatelské srdce. Konečně máme důkaz věšteckých schopností velkého Mistra.
Jak všichni víme z výzkumu skupiny DJC, Jára Cimrman se snažil přesvědčit lid český o nesmyslnosti pohádek a pověstí – zejména divadelní hrou Blaník, která se stala nedílnou součástí naší kulturní historie. Tedy de facto pověstí.
Jak zjistila naše badatelská skupina, Cimrman hru napsal až po absolvování prvního věšteckého záchvatu. Při aplikaci mentálního inhalátoru se směsí Heuréka, o které jsem vás informoval v předchozí samostatné práci o topografii geniality, Mistr ztratil vědomí a po probuzení našel na kusu papíru napsané proroctví.
|
Cimrmanova topografie geniality: Boule a mentální inhalátor, pilíře pokroku
Tak se zalekl možného obvinění z tmářství, že listinu na čas uschoval a začal pracovat na vyhánění mýtů ze společnosti. Činnost však zabírala mnoho a mnoho hodin usilovné práce a Mistr musel znovu a znovu užívat Heuréku. Proroctví se začala hromadit.
Sebral tedy všechny své prorocké spisy a uložil je do dřevěné skříňky, kterou předal na poštu v Liptákově se slovy: „Doručit za sto let. To již budou připraveni.“
Hned první vize, nazvaná „Temné časy“, zaujala celý náš tým. Jak je možné, že Cimrman mohl s předstihem jednoho století naprosto precizně popsat situaci v našem státě? Kam se hrabe Libušino proroctví. Nejspíš kněžna neužívala Heuréku.
Dnes vám, milí spoluobčané, předkládáme první z nich. Sami posuďte, jak se Mistr trefil.
Temné časy
Až bude rytíř v černé helmici s průzorem čirým, jenž lid Zvídavým zove, v tísni veliké, a baroni jej na pranýř jímati budou, tu lid český, srocen na náměstí pražském, orlojem hlídaným, vyžene zpupné pány do luk okolních.
Avšak pozor si dávati musí pán hradu na šelmy kočičí, vojsko turecké, temného pána z Horních Uher a úskočného šlechtice z vesnice na kopci. Ti usilovati budou o moc světskou nad zemí českou.
Bůh a štěstí s hradním pánem a zemí českou.
Ve chvatu zpracoval: prof. Korektní
S pompou dešifroval: doc. Snaživec
Varování:
Vědecká rada K.O.C.O.U.R. upozorňuje, že text proroctví obsahuje řadu lingvistických pastí a dobových šifer. Doporučujeme čtenářům, aby se při interpretaci zaměřili zejména na etymologii jmen a geografický původ postav. Jak říkal sám Mistr: „Pravda je jako liptákovská mlha – rozplyne se jen těm, kteří mají dostatečně silné světlo rozumu.“
Jiří May
Další články autora
Počet článků 127
- Celková karma 27,59
- Průměrná čtenost 2752x
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/