Bestie v lese: Jste s dětmi na procházce a běží k vám cizí pes

Les je hřiště a lidé smečka. Jedno setkání mi ukáže, že strach dokáže kousat víc než zuby. Někdy vás nechápu.

Jsem pes. Tedy alespoň moje panička říká, že jsem pes. A proč jí vlastně říkám panička? Je to dvounožec, kterého jsem přibral do smečky. Nemá chlupatou mordu jako jiní jejího druhu, tak to bude ona. Pořád mi říká: „Ty jsi pes a já tvá panička.“ Má u toho takový velitelský výraz. Asi si myslí, že je vůdce naší smečky. Takže proto „pes“ a „panička“. Co jsem a kdo je má společnice, je mi koneckonců jedno. Máme se rádi.

Jak ta vám ale voní, kamarádi. Hlavně když jde lovit žrádlo do kuchyně. To je část pelechu s velikou bílou krabicí, která v noci strašidelně hučí a svítí, ale ukrývá ty nejlepší flákoty. A ty já rád.

Nejdřív mi nosila nějaké sušenky v takovém velkém pytli. Byla legrace ji pozorovat, jak funí, když ho táhne z lovu. Vždycky jsem kolem ní poskakoval, tahal jí za ten hadr, co nosí na sobě, a smál se, když sebou majzla do kytek v rohu kuchyně. Asi jsem ji tím naštval, tak mi začala dávat teplé masíčko. Ještě s ní musím doladit to ohřívání. Raději syrové.

A proč vlastně nosí ten hadr? Už jsem ji bez něj viděl, a víte co? Nemá chlupy! Musí nosit na těle hadry, aby nezmrzla. Je divná.

Představte si, že chodí čůrat do veliké bílé nádoby v jiné části pelechu. A vůbec mě tam nechce s sebou. To jediné se mi na ní nelíbí. Nenechá mě čuchnout!

Nejvíc nejlepší je hraní. To mě baví. Vezme si pytlík piškotů, jdeme do lesa a povídáme si. Pořád mele to své: „Sedni! Lehni! Zůstaň! K noze!“ Už je to otrava. Jako by neznala jiná slova. Štěká je pořád dokola, hází mi piškoty a tváří se důležitě. Nu co, dokud má co házet, budu ji poslouchat.

Je mi půl roku a nechci chodit u nohy, sedět a ležet jen když chci já, a někde zůstávat? „Jé, támhle jde malý dvounožec a má nějakou mlsku. Hurá za ním. Haf.“

Ten je sladký a jak vesele piští. Proč ten bručoun s chlupatou bradou tak řve na paničku? A ta nechlupatá kvíčala taky. Panička kouká smutně a něco jim omluvně říká. Nevím co, ale štve mě to. Chtěl jsem si jen hrát. Mám sice tlapky od bláta a to dvounohé štěně mělo bílé hadříky, ale copak si také nechtělo hrát? Však mi samo strkalo do pusy tlapku se sušenkou.

Chlupatá brada vrčí na paničku a ukazuje jí divný černý klacek, zastrčený pod bundou za páskem. Smrdí jako to, čím panička maže dveře, aby nevrzaly. Kvíčala valí bulvy na bradáče, plácá se do čela a ukazuje pryč.

Štěně začalo kňourat a panička taky. Bradatec stupňuje řvaní. Nechápu. Vždyť je taky chlupatý. Měl by mít pochopení. No jo, je to šéf smečky. Došlo mi. Ale proč tak ječí a ukazuje na ten divný smradlavý klacek? Tak mu taky jeden přinesu: „Hele, fousáči, taky mám klacík. Půjdeš si hrát? Už na nás neřvi. Ostatní mají z tebe strach. Tobě se líbí plivat děs na ostatní, co? Nebo ne? Aha, ty máš strach!“

Já, když se bojím, tak stáhnu ocas mezi nohy a uteču. Chlupatec řve a ukazuje klacek. Vy dvounožci jste fakt divní. I když… nedávno jsem potkal kamaráda od vedle. Malý, má chlupatou bradu a taky na všechny vrčí. „Promiň, člověče. Neboj se.“

Panička mi dala vodítko a odcházíme. Ještě dlouho za sebou slyšíme vousáče bradatého, jak řve. Nejen na paničku. Štěká na své štěně a kvíčalu. Proč?

Večer v pelíšku jsem pochopil. Strach dělá ze psů i dvounožců bestie.

Autor: Jiří May | úterý 20.1.2026 7:30 | karma článku: 11,83 | přečteno: 133x

Další články autora

Jiří May

Zoubková víla v akci: Jak jsem své děti naučil milovat zubaře a ušetřil majlant

Zubař. Pro mnohé ďábel v lidské podobě. Pro mé děti spasitel. Kluci nemají se zubařem nejmenší problém. Dokonce se těší na návštěvu u hodné paní zubařky. Raději zubařku než tatínka „zoubkovou vílu“.

16.1.2026 v 9:53 | Karma: 28,62 | Přečteno: 1302x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Odklad: Rok navíc pro dítě. Vyrážka pro systém

Odklad měl dětem dát čas. Teď vypadá, že bere nervy rodičům i systému. Proč se z jednoho roku navíc stal téměř společenský problém?

13.1.2026 v 7:30 | Karma: 26,65 | Přečteno: 1722x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Hračka za pětistovku vs. karton aneb Jak se klube vánoční příšera

Vánoce, dítě, YouTube a algoritmus. Jak se z kačera na provázku stal mimozemšťan a pětistovka se proměnila v hromádku skořápek.

9.1.2026 v 7:30 | Karma: 22,98 | Přečteno: 395x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Smích místo biflování: Proč humor ve škole zachraňuje rozum i učitele

Škola a humor? Na první pohled nesourodá dvojka, ale ne tak docela. Jak nekorektní vtípky a ironií kořeněné učební hodiny pomáhají přežít školní absurdity?

6.1.2026 v 7:30 | Karma: 21,81 | Přečteno: 364x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Vypouštěcí ventil rodinného papiňáku aneb řízený detonační úklid

Někdy se hádce prostě nevyhneš. A možná bys ani neměl. U nás doma se z hádky stal vypouštěcí ventil, který občas zabouchá víko rodinného papiňáku dřív, než bouchne celý hrnec.

2.1.2026 v 7:30 | Karma: 30,08 | Přečteno: 1783x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Koenigsmark: Plácání po zadku vymizelo, hloupé vtipy nikoli

20. ledna 2026  8:32

Silnice na Zlínsku mohou v lesních úsecích namrzat, sjízdné jsou s opatrností

ilustrační snímek
20. ledna 2026  6:47,  aktualizováno  6:47

Vlhké silnice nižších tříd na Zlínsku mohou dnes ráno v lesních úsecích namrzat. Sjízdné jsou se...

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...
20. ledna 2026  6:32,  aktualizováno  8:20

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět...

V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
20. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří May

  • Počet článků 122
  • Celková karma 28,69
  • Průměrná čtenost 2794x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.