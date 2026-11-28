Apokalypsos Imbecilus a Bangodusbrutus aneb Pohádka o království, kde se lidé báli příběhů
Bylo nebylo, za sedmi horami, sedmi řekami a jednou pořádně vyprahlou pouští leželo království Blogodor. Žili v něm písaři, vypravěči, mudrcové, kritici a také několik lidí, kteří sice neuměli napsat ani nákupní seznam, ale zato měli naprosto jasno v tom, jak má vypadat správně popsaný svitek.
Každý vypravěč měl svůj pergamen, kalamář a zpravidla nějaké osobní trápení. Jeden psal o lásce, druhý o dětech, třetí o zahradě a čtvrtý o sousedovi, který mu ukradl kozu. Pátý tu sousedovu kozu neviděl, ale byl přesvědčen, že ji ukradl, a tak o tom napsal rovnou tři svitky.
Příběhy se šířily po tržištích, v čajovnách, palácích i u studní. Některé lidé poslouchali, jiné odmítali a nad dalšími se hádali tak dlouho, až zapomněli, o čem vlastně byly.
Nad královstvím bděl mocný časoděj Bangodusbrutus. Ovládal hodiny, běh času a především okamžik, kdy se příběh dostane na velkou vyprávěcí soutěž u královské brány. Zde si příběhy mohli vyslechnout obyvatelé celého království. Časoděj byl mocný, jeho rozhodnutí záhadná a někteří vypravěči byli přesvědčeni, že má v paláci tajné komnaty plné magických přístrojů.
Podle vyprávění některých mudrců měl na svědomí prakticky všechno. Od neúspěšných příběhů až po nedostatek kvalitního inkoustu.
Jednoho dne se v království objevila temná síla. Říkalo se jí Apokalypsos Imbecilus. Nikdo přesně nevěděl, odkud přišla, kdo ji přivolal ani zda je možné ji zahnat zpět do temnot. Prý dokázala psát příběhy bez brku, inkoustu a dokonce bez toho, aby se jí při dlouhém psaní ozývala záda.
V království se okamžitě vytvořily dva tábory. Jedni tvrdili, že Apokalypsos Imbecilus je démon, který zničí všechno lidské vyprávění. Druzí tvrdili, že je to jen nový druh brku, kterého není třeba se bát. A třetí ho používali, ale zapírali. Ti byli podle prvních dvou táborů obzvlášť nebezpeční.
Začali se objevovat lovci temných sil. Vybaveni křišťálovými lupami, důkladnou znalostí lidské mysli a mimořádně vyvinutým čichem na bezbrké démony procházeli království a hledali příběhy, které nebyly napsány člověkem.
Někteří poznali bezbrkáče podle obrázku. Jiní podle názvu díla. Další podle příliš uhlazeného textu. A jeden velmi zkušený lovec ho odhalil podle počtu odstavců. Pět odstavců bylo v pořádku. Šest už zavánělo démonem. Jednou se ho kdosi zeptal, jak to pozná. „To se nedá vysvětlit,“ odpověděl. „Prostě to poznám.“
V Blogodoru se mezitím začaly příběhy označovat zvláštními znameními. Čtenář měl být upozorněn, zda se v příběhu vyskytovala temná síla. Někteří vypravěči znamení přiznávali dobrovolně, jiní se tvářili, že se jich netýká. A další začali tvrdit, že samotné znamení je důkazem hereze.
To už se do věci vložili karmičtí mudrcové. Karma byla zvláštní měna. Za pochvalu se získávaly karmické mince, za kritiku se někdy ztrácely a za hádku se mohly získat obě. Mudrcové tvrdili, že podle počtu mincí lze poznat kvalitu příběhu. Jenže když měl někdo mincí příliš mnoho, začali podezřívat časoděje. Když jich měl málo, byl příběh špatný. A když měl někdo úspěch, ale málo mincí, bylo to podezřelé úplně stejně.
V království tak vznikla zvláštní situace. Lidé přestali diskutovat o pohádkách a začali diskutovat o tom, kdo je napsal, kdo je vybral, kdo je pochválil a zda pochvala nebyla výsledkem temného kouzla či pokoutného zalíbení časoděje.
Jedna stará žena pochválila příběh o zahradě. „To je krásná pohádka,“ řekla. Okamžitě se na ni vrhl lovec démonů. „A víte vůbec, kdo to napsal?“ „Nevím. Ale líbilo se mi to.“ „Tak to jste naletěla.“
Žena se zamyslela. Pak se zeptala, zda by jí mohl pomoci odnést košík s jablky. Lovec démonů odmítl. Měl důležitější práci. A tak se v království dál hledali démoni, zatímco jablka hnila v košících, příběhy zůstávaly nedočtené a vypravěči se začali bát, že jejich vlastní slova budou jednou považována za podezřelá.
Jednoho dne se král rozhodl, že si nechá napsat pohádku o království, ve kterém se lidé přestali bát pohádek. Zadání bylo jednoduché. Bez démonů, bez kouzel, bez temných sil. A hlavně lidsky. Královský písař si namočil brk, otevřel pergamen a dlouho přemýšlel.
Pak požádal Apokalypsa Imbecila o pomoc.
„Nemohu ti pomoci, mám hlad. Přines mi nejlepší jablko království a pak se uvidí.“
Písař šel tedy za starou ženou.
„Nemám. Jabloně potřebují příběhy. Žádný vypravěč tu už nezbyl. Jen samí lovci.“
A tak se písař smutně vrátil k pergamenu, narovnal bolavá záda a začal psát: „Pohádka o království, kde se lidé báli příběhů.“
Jiří May
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
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