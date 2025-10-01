Někdo mi sežeňte fotku mámy
Oválná pracovna, duben 2017. Na stole jediná rodinná fotografie – otec Fred Trump se vzezřením velitele. Když Maryanne, sestra Donalda Trumpa, upozornila svého bratra na chybějící maminčinu fotografii, odpověděl bez zaváhání: „To je skvělý nápad. Někdo mi sežeňte fotku mámy.“
Někdo. Sežeňte. V těch slovech je ukryta celá tragédie. Matka není přítomná ani symbolicky, není v paměti, není v srdci. Je to někdo, koho se musí „sehnat“ zvenčí. Místo vnitřní mateřské kotvy, která uklidňuje při strachu a dává smysl světu, zůstalo jen prázdno – a touha je neustále zaplňovat mocí, výhrou, kontrolou.
Noc, která se protáhla
„Řekli mi, že vaše matka noc nepřežije,“ řekl Fred Trump své dvanáctileté dceři Maryanne uprostřed noci v roce 1947. Mary Anne MacLeod Trumpová, teprve 37 let stará matka pěti dětí, ležela na operačním sále Jamaica Hospital. Když ji Maryanne našla v koupelně, „byla všude krev“.
Komplikace devět měsíců po porodu nejmladšího syna Roberta vedly k akutní hysterektomii. Po operaci následovala břišní infekce, další komplikace. Celkem tři velké operace během jednoho týdne. Náhlá ztráta estrogenů po odstranění vaječníků vedla k těžké osteoporóze, bolesti a opakovaným zlomeninám, které ji sužovaly po zbytek života.
Fred měl kontakty na nejlepší lékaře, což pravděpodobně zachránilo Mary život. Ale pro děti to znamenalo něco jiného. Donaldovi bylo tehdy dva a půl roku, Robertovi jen devět měsíců. Byli přesně ve věku, kdy se v dětské psychice ukládá „dobrá matka“ – vnitřní obraz uklidňující postavy, k němuž se lze vrátit při strachu a ztrátě. A nebyl tam nikdo, kdo by prázdno vyplnil.
Pro starší děti – Maryanne, Freddyho a Elizabeth – to bylo těžké, ale nějak to dokázaly pochopit. „Dopad byl zvláště hrozný pro Donalda a Roberta,“ píše Mary L. Trump, „protože byli nejzranitelnější z jejích dětí, zejména když nebyl nikdo jiný, kdo by vyplnil prázdno.“ Živá chůva byla zahlcená domácími pracemi. Babička Elizabeth připravovala jídla, ale byla strohá a fyzicky nelaskavá jako její syn Fred. Na dvanáctiletou Maryanne padla zodpovědnost za mladší sourozence – koupání, uspávání dětí. Ale v dvanácti mohla udělat jen tolik. „Pět dětí bylo v podstatě bez matky.“
Tři generace chladných srdcí
Mary Anne MacLeod se narodila v roce 1912 jako nejmladší z deseti dětí na skotském ostrově Lewis. Mezi ní a nejstarším sourozencem bylo 21 let. Vyrůstala v těžkém prostředí poznamenáném světovou válkou a pandemií španělské chřipky. V květnu 1930, den před osmnáctými narozeninami, připlula do New Yorku. O šest let později se vdala za Freda Trumpa.
Ale už před nemocí byla Mary problematická matka. „Mary byla typ matky, která využívala své děti k vlastní útěše, místo aby je utěšovala ona,“ vysvětluje její vnučka. „Starala se o ně, když to bylo pro ni výhodné, ne když ji potřebovaly. Často nestabilní a potřebná, náchylná k sebelítosti a letům mučednictví, často se stavěla na první místo. Zejména pokud šlo o její syny, chovala se, jako by pro ně nemohla nic udělat.“
Po návratu z nemocnice byla ještě vzdálenější. „Mary se nikdy úplně nezotavila.“ Měla problémy se spánkem, bloudila po domě v noci jako přízrak. Starší děti ji nacházely v bezvědomí na nečekaných místech. Opakovaně končila v nemocnici. Ošetřovali její fyzická zranění, ale její psychické problémy nikdo neřešil.
Fred Trump „zdálo se, že nemá žádné emocionální potřeby“. Jeho vnučka ho bez obalu označuje za vysoce funkčního sociopata – člověka bez empatie, lhostejného k dobru a zlu, nezajímajícího se o práva druhých. Pevně věřil, že „péče o malé děti není jeho práce“ a držel se svého dvanáctihodinového pracovního dne, šest dní v týdnu, „jako by se jeho děti mohly starat samy o sebe“.
Dokonce i když byla Mary v nemocnici a její život visel na vlásku, Fred pokračoval ve své rutině, jako by se nic nestalo. Soustředil se na to, co bylo pro něj důležité: stále úspěšnější podnikání.
Vedle otce Freda byla druhou důležitou postavou v rodině Donalda Trumpa jeho babička Elizabeth – „přísná, formální žena, která dodržovala viktoriánské mravy“. Jako mladá žena se sice stala obchodní partnerkou svého patnáctiletého syna Freda po náhlé smrti manžela, byla progresivní v podnikání, ale tradicionalistická ve všem ostatním. Když navštěvovala rodinu, nosila bílé rukavice – signál pro Mary ohledně očekávání týkajících se úklidu. „Byla stejně strohá a fyzicky nelaskavá jako její syn.“
Nauč se nic nepotřebovat
„Během operací a po nich vytvořila nepřítomnost Mary prázdno v životech jejích dětí.“ Pro Donalda to znamenalo něco hlubokého a trvalého. Úsměv malého dítěte by měl u rodiče vyvolat také úsměv, pláč by měl vyvolat laskavé objetí. Ale Fred takové projevy považoval za obtěžování.
Otec Donalda Trumpa Fred nechtěl, aby na něj byly kladeny ze stran dětí jakékoliv požadavky. Podráždění vyvolané potřebností jeho dětí vytvářelo nebezpečné napětí v domácnosti Trumpů. Malí chlapci vyvolávali otcův hněv nebo lhostejnost. Důsledek byl zničující. Pro Donalda a Roberta se potřebovat stalo synonymem ponížení, zoufalství a beznaděje.
Fredův přístup k výchově výrazně zhoršoval negativní dopady absence Mary. „V důsledku toho byly jeho děti izolovány nejen od zbytku světa, ale i od sebe navzájem.“ Místo solidarity a vzájemné podpory se děti naučily, že postavit se za druhého by znamenalo riskovat otcův hněv. Každý byl sám, každý musel přežít po svém.
Slabost je hřích
„Zneužívání dětí je v jistém smyslu zkušenost ‚příliš mnoho‘ nebo ‚příliš málo‘,“ píše Mary L. Trump. Donald přímo zažil nedostatek – ztrátu spojení s matkou v klíčové vývojové fázi, nepřítomnost zrcadlení a validace, absenci útěchy při strachu, odmítání při projevu potřeb.
„Jeho potřeby nebyly naplňovány a jeho strachy a touhy zůstaly neuklidněny. Poté, co byl opuštěn matkou nejméně na rok a otec nedokázal nejen naplnit jeho potřeby, ale ani jej necítit v bezpečí či milován, oceněn či zrcadlen, Donald utrpěl deprivace, které jej poznamenaly na celý život.“
Aby mohl přežít, aby se jeho Já uchránilo před bolestí zraněné dětské duše, začal si Donald vytvářet ochranný štít, narůstající hostilitu vůči druhým lidem a zdánlivou lhostejnost k matčině nepřítomnosti a otcově zanedbávání. Naučil se předstírat, že nic nepotřebuje, protože potřebovat znamenalo bolest. Vyrostl v něm jakýsi druh trvalé zášti, užívání si šikanování druhých, neúcta a agresivita. Paradoxně jeho otci tyto patologické osobnostní rysy imponovaly a ještě je posiloval.
Fred byl přesvědčený, že slabost je hřích. Emoce byly přepychem, který si podle něj nemohl dovolit ani on, ani jeho synové. Když se jeho žena dusila za obědovým stolem v roce 1979, většina rodiny pokračovala v jídle, jako by se nic nedělo. Teprve po chvíli Freddy vstal, odvedl ji do kuchyně a zachránil ji pomocí speciálního úchopu, který se naučil jako dobrovolný sanitář. Když se vrátili, odměnou mu bylo vlažné: „Dobrá práce, Freddy,“ jako by právě zabil komára.
Co zůstává
Raná ztráta matky v kritickém vývojovém období zanechala v Donaldově psychice prázdno, které přetrvává dodnes. Místo vnitřního obrazu dobré matky, která poskytuje pocit bezpečí a vlastní hodnoty, zůstala její nepřítomnost. A protože toto prázdno nelze zaplnit zevnitř, musí být neustále zaplňováno zvenčí – obdivem, vítězstvími, viditelnou mocí. Jenže žádné množství vnějšího uznání nikdy nebude stačit. Prázdno zůstává.
Vztahy k lidem se u něj vyprázdnily na pouhé transakce. Druhý člověk není subjektem se svými potřebami, ale objektem, který má sloužit – buď k zrcadlení vlastní velikosti, nebo jako terč, na němž lze demonstrovat moc. Empatie, která má kořeny v raném zrcadlení mezi matkou a dítětem, se nerozvinula. Tam, kde mělo vzniknout „my“, vzniklo jen „já proti těm druhým“.
Vztah k ženám nese ještě hlubší zátěž. Pod povrchem jeho vztahování k ženám je ukrytý nezpracovaný hněv na matku, která „nebyla“. Tato narcistická zlost dítěte, jehož existenciální potřeba zůstala nenaplněna, se přenáší na všechny další ženy procházející v různých rolích jeho životem. Ale tentokrát je to on, kdo má moc. Dynamika vztahu je zřejmá: svést, ovládnout a znehodnotit. Když žena odmítne sloužit jako zrcadlo jeho velikosti, když nastaví hranici, spustí se stud a aktivuje se primitivní obranný mechanismus devalvace. Žena musí být znehodnocena, zesměšněna, vystřídána, vyhozena.
Ale ani to nestačí. Potřeba dokazovat si moc se stupňuje, protože vnitřní prázdno nezmizí. Každé vítězství přináší jen krátkodobou úlevu. Brzy je třeba další. A další. Raná deprivace tak vytvořila muže, který nedokáže milovat, protože se nikdy nenaučil být milován. Který nedokáže důvěřovat, protože ho nejdůležitější osoba jako malého opustila. A který musí neustále dokazovat svou moc, protože hluboko uvnitř stále existuje zoufalé, opuštěné dvou a půl leté dítě.
„Někdo mi sežeňte fotku mámy.“
V těch slovech je celá tragédie. Matka není uvnitř jeho srdce. Nikdy tam nebyla. A to je možná ta nejtragičtější věc, kterou může člověk o sobě nevědomky říct – že místo srdce má jen prázdno, které musí neustále zaplňovat tím, co září navenek.
Poznámka: Článek vychází z knihy Mary L. Trump Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster, 2020). Mary L. Trump je klinická psycholožka specializující se na trauma a vývojovou psychologii.
Jiří Kůs
V Trumpově mysli: Psychoanalytický pohled
Pohled do Trumpovy hlavy pomocí nástroje francouzské psychoanalýzy. Koncept narcistického obnovování falu nabízí fascinující optiku pro pochopení vzorců jeho chování, nebezpečný mechanismus nekonečného potvrzování své moci.
Jiří Kůs
České ženy v nanotechnologiích: Průkopnice mikroskopického světa
V České republice se ženy v nanotechnologiích dlouhodobě výrazně profilují. Za těmito výjimečnými ženami je obrovský kus práce ve vývoji a komercionalizaci nanomateriálů. Díky nim se setkáváme s nanotechnologiemi v řadě výrobků.
Jiří Kůs
Nanotechnologie jako strategická technologie České republiky
Kombinace českých nanotechnologií se musí stát základem budoucího integrovaného systému preventivní ochrany obyvatelstva. Udělejme nanotechnologie strategickou technologií České republiky.
Jiří Kůs
Nanotechnologie v automobilovém průmyslu
Nanomateriály budou hrát v automobilovém průmyslu významnou roli. Výroba se změní na personalizovaný 3D tisk z nanokompozitů, které nahradí zcela ocel a plasty. Automobil s nanosenzory se bude sám orientovat a přizpůsobovat okolí.
Jiří Kůs
Nanozmrzlina, chytré nanoobaly a nanovíno
Nanotechnologie budeme nacházet v potravinářství stále častěji v podobě nanoingrediencí, chytrých biologicky rozložitelných obalů nebo nanosenzorů. Cílem nanotechnologů je zlepšit chuť i vzhled potravin a snížit jejich plýtvání.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Volby 2025 ONLINE: Fiala a Babiš si v debatě vyčítali lži, inflaci i Ukrajinu
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Krouží kolem nás izraelští vojáci, tvrdí Češka z propalestinské flotily
Izraelská armáda zahájila operaci s cílem zastavit flotilu, která navzdory izraelské blokádě...
Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině
Sledujeme online Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a šéf ANO,...
Francouzští vojáci vnikli na ruský tanker podezřelý z vysílání dronů nad Dánsko
Francouzští vojáci u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle úřadů...
Prodej bytu 3+1 Mirotice
K Dolejšímu Mlýnu, Mirotice, okres Písek
2 799 999 Kč
- Počet článků 23
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1210x
www.jirikus.cz