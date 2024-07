Vadí vám zácpy a provoz na silnicích? A věděli jste, že širší silnice to mohou zhoršit?

Jedná se o fenomén, který se jmenuje Indukce poptávky. Ten, pokud jde o dopravních zácpy, funguje tak, že zvýšení propustnosti silnic kontraintutivně zácpy zhorší.

Dopravní zácpa. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/traffic-jam-automotive-row-688566/, Autor: 0532-2008

Tento fenomén byl popsán v roce 1930 a od té doby byl aplikován při rozvoji dopravní infrastruktury v řadě zemí. Očekávali bychom, že na dopravní zácpu pomůžou sirší silnice, jenže nebude tomu vždycky tak.

Když se totiž ve velkém městě tvoří zácpy a je velký provoz, tak:

Mnozí vlastníci aut si cestu do práce autem rozmyslí a raději pojedou autobusem, vlakem, na kole kole nebo pěšky. Rodiny se při rozhodování, zda bydlet ve městě, nebo bydlet mimo město a do práce ve městě dojiždět, spíše rozhodnou pro bydlení ve městě, právě proto, že by museli projíždět zácpami. Někeří si vyberou jiný denní čas pro cestu do města, aby se zácpám vyhnuli. Jiní zase raději zůstanou doma a nepojedou nikam, protože jsou zácpy a provoz. Další zase třeba nemají ani auto, protože vědí, že by ho měli problém někam zaparkovat, a stejně by se museli prodírat provozem. No a poslední skupina lidí třeba kvůli tomu ani práci ve velkém městě (třeba v Praze) hledat nebude a zůstanou ve svém městě, protože by museli každé ráno absolvovat obtěžující cestu do ní.

No jo, jenže když silnice rozšíříte o další pruhy, aby se vyřešily ony zácpy, a přidáte parkoviště zdarma, aby se vyřešilo parkování, tak všichni tihle výše uvedení lidé nasednou do aut a vydají se do města. A budou vznikat znovu zácpy a znovu nebude kde parkovat.

Tak silnice rozšíříte ještě víc, jenže zácpy stejně nezmizí, naopak silnice zaplní více aut. Nakonec můžete dopadnout takhle, jako v Los Angeles:

Nebo takhle, jako v Texasu:

Postavte více silnic a dálnic a získáte více dopravního provozu

Zrovna nadávno jsem se takhle při prohlížení nemovitostí díval i dost daleko od mého města – je tam totiž postavená docela pěkná dálnice a další komunikace se stavěly, takže bych mohl ráno sednout do auta a dostat se do práce docela rychle.

Nepochybuju o tom, že nejsem sám, kdo takhle přemýšlí.

Na jednom úseku dokonce umožnili rychlost 140 km/h !!! To asi aby se ten provoz urychlil, protože přece Větší rychlost = Auta projedou rychleji = Sníží se tím provoz... Opravdu?

Ve městě není kde parkovat, ale další neplacená parkoviště nepomůžou

Je to vždycky boj, musím použít nejrůznější fígle, abych místo k zaparkování našel. Jenže podle Indukované poptávky nepomůže přidat další parkoviště – ta se totiž znovu zaplní auty, a potom opět nebude kde zaparkovat.

S parkováním je jediné řešení udělat parkoviště placená, tedy omezit poptávku, a přinutit řidiče, aby si cestu do města autem rozmysleli.

Takže širší vodovodní potrubí znamená větší nedostatek vody?

Jak psal jeden diskutující, který princip indukované poptávky označil za nesmyslný, protože v případě vodovodního potrubí asi těžko širší trubky budou znamenat méně vody.

Jenže vodovodní potrubí je přivedeno do každé domácnosti bez rozdílu, a musí všude téct stejně dobře, ať už tam bydlí chudí nebo bohatí. A taky většinou těče.

Avšak v případě automobilové dopravy se těžko může každá jedna domácnost dobývat v pondělí ráno třeba do Prahy – takovou obrovskou propustnost silnic a parkovišť nejde, narozdíl od vodovodního potrubí, postavit.

Mít přívod pitné vody do každé domácnosti, to bych řekl, že je docela dobře nárokovatelné pro všechny (kteří si zaplatí). Ale to, aby se každý mohl svým autem dostat do Prahy v pondělí ráno jen proto, že měl na auto a na benzín, je nárokovatelné stěží, už jen proto, že to ani není možné fyzicky a prakticky uskutečnit.