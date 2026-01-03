Ukradla Venezuela USA ropná zařízení? Fakta versus politická rétorika

Tvrzení, že Venezuela „ukradla“ Spojeným státům americkým ropná zařízení, opakovaně zaznívalo v projevech Donalda Trumpa. Výrok je úderný, ale při bližším pohledu se ukazuje, že neodpovídá historické ani právní realitě.

Ilustrační obrázek (Zdroj. Free obrázky na pixbay.com, Autor: Ratfink1973)

Kdo vlastnil venezuelskou ropu?

Zahraniční – především americké a evropské – firmy sehrály klíčovou roli při rozvoji venezuelského ropného průmyslu na počátku 20. století. Přinesly kapitál, technologie i know-how, které tehdejší Venezuela postrádala.

Z právního hlediska je však zásadní jedno:
ropa v podzemí nikdy nepatřila těmto firmám. Patřila venezuelskému státu. Zahraniční společnosti působily na základě časově omezených koncesí, za něž odváděly daně, poplatky a podíly ze zisku. Tento model nebyl výjimkou, ale standardní praxí v Latinské Americe i jinde ve světě.

Znárodnění v roce 1976: legální proces, nikoli konfiskace

V roce 1976 Venezuela znárodnila ropný sektor a založila státní společnost Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tento krok bývá někdy prezentován jako náhlé zabavení amerického majetku, což však neodpovídá skutečnosti.

Znárodnění:

  • bylo výsledkem dlouhého politického a legislativního procesu, nikoli překvapivého rozhodnutí,
  • proběhlo v souladu s venezuelským právem,
  • zahrnovalo finanční kompenzace zahraničním firmám,
  • nevyvolalo mezinárodní arbitrážní krizi ani sankce.

Ano, některé společnosti považovaly výši náhrad za nižší, než by si přály. To však není totéž co krádež – a v mezinárodním právu to nebylo chápáno jako porušení závazků.

Proč argument o „ukradené ropě“ nefunguje

Častým argumentem kritiků je tvrzení, že Venezuela „nikdy nevrátila hodnotu“ ropy vytěžené po znárodnění. Tento argument ale naráží na zásadní právní problém.

Po roce 1976:

  • koncese skončily,
  • zahraniční firmy ztratily právo těžit,
  • veškerá nově vytěžená ropa byla majetkem státu.

Nelze tedy zpětně požadovat kompenzaci za surovinu, která firmám nikdy nepatřila. Směšování investic do infrastruktury s vlastnictvím přírodních zdrojů je častou, ale zásadní chybou v politické debatě.

4. Sankce USA: jiný příběh, jiné důvody

Trumpova rétorika často naznačovala souvislost mezi znárodněním ropy a pozdějšími sankcemi USA. Historická fakta tuto vazbu nepotvrzují.

  • hlavní sankce byly zavedeny až po roce 2017,
  • reagovaly na autoritářský vývoj, porušování lidských práv a rozklad demokratických institucí,
  • hospodářský kolaps Venezuely začal dříve, zejména kvůli:
    • politizaci PDVSA po roce 2003,
    • systematické korupci,
    • špatnému ekonomickému řízení.

Znárodnění z roku 1976 nebylo přímou příčinou dnešní krize.

Proč Trump mluvil o „krádeži“

Použití slova „krádež“ má spíše politickou než analytickou funkci. V americkém politickém diskurzu funguje jako:

  • varování před socialismem,
  • zjednodušený příběh o „zahraničním nepříteli“,
  • nástroj mobilizace domácího publika.

Z hlediska historie a práva je však tento výraz nepřesný a zavádějící.

Závěr

Tvrzení, že Venezuela „ukradla“ USA ropná zařízení, neobstojí při faktické kontrole. Ropný průmysl byl znárodněn legálně, s kompenzacemi a bez porušení mezinárodního práva. Americké firmy přišly o koncese, nikoli o majetek, který by jim byl odňat nezákonně.

Trumpův výrok tak nelze chápat jako popis reality, ale jako politický slogan, který zjednodušuje složitý historický proces. Pro pochopení dnešní situace Venezuely je důležitější analyzovat politická rozhodnutí posledních dvou desetiletí než události ze 70. let minulého století.

Zdroj: Placená verze Chatgpt.com, pro ověření i placená verze Chatbot.app

Autor: Jiří Kačír | sobota 3.1.2026 21:09 | karma článku: 6,15 | přečteno: 51x

Další články autora

Jiří Kačír

Jak mě historická fakta opět zviklala v postoji vůči Západu, aneb Britský imperialismus

Už jste někdy slyšeli o Opiových válkách, kdy Británie udělala řízeně z Číňanů narkomany? Nevybavuju si, že bychom se o tom učili v dějepise. Ono vůbec koloniální minulost našich soudobých spojenců je celkem opomíjená věc.

8.4.2025 v 13:59 | Karma: 23,66 | Přečteno: 552x | Diskuse | Společnost

Jiří Kačír

Jak se dnes manipulují recenze zboží, zaměstnavatelů a firem

Chcete si koupit nějaký výrobek? Tak to si půjdete určitě přečíst nějaké recenze. Ty však můžou firmy nechat mazaným způsobem nadhodnocovat.

9.3.2025 v 9:10 | Karma: 18,90 | Přečteno: 469x | Diskuse | Společnost

Jiří Kačír

Rusku se platí za plyn ztrátou národní suverenity, kdežto USA se platí „jen“ penězi

Před týdnem prezident Ukrajiny prohlásil, že zatímco Rusku se platí za ropu a plyn ztrátou národní suverenity, tak USA se tyto komodity platí jen penězi.

18.2.2025 v 11:04 | Karma: 15,78 | Přečteno: 349x | Diskuse | Společnost

Jiří Kačír

Přichází doba AI a Trump do ní investuje 500 miliard

Umělou inteligenci používám v práci takřka denně. Ještě před pár měsíci či lety kolovaly názory, že vezme práci všem, i programátorům.

22.1.2025 v 8:43 | Karma: 7,71 | Přečteno: 187x | Diskuse | Společnost

Jiří Kačír

Lhaní je vědomé sdělení nepravdy za účelem klamat

Někdo nezvládne trojčlenku, někdo jiný zase neumí rozlišit mezi mýlením se a lhaním, no a někdo neumí obojí najednou.

13.11.2024 v 19:59 | Karma: 8,16 | Přečteno: 327x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
3. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  21:52

Policie obvinila dvaatřicetiletého cizince z pokusu o vraždu. V pátek v obchodním centru v Hradci...

Srážka dvou osobních aut na Zlínsku si vyžádala život spolujezdkyně

ilustrační snímek
3. ledna 2026  19:48,  aktualizováno  19:48

Srážka dvou osobních aut si dnes odpoledne mezi Zádveřicemi-Rakovou a Vizovicemi na Zlínsku...

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.
3. ledna 2026  20:42,  aktualizováno  20:43

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.
3. ledna 2026  20:02

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří Kačír

  • Počet článků 34
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 980x
Pracuji jako softwarový inženýr a tu a tam narážím na zajímavé věci, se kterými bych se chtěl podělit s ostatními.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.