Ukradla Venezuela USA ropná zařízení? Fakta versus politická rétorika
Kdo vlastnil venezuelskou ropu?
Zahraniční – především americké a evropské – firmy sehrály klíčovou roli při rozvoji venezuelského ropného průmyslu na počátku 20. století. Přinesly kapitál, technologie i know-how, které tehdejší Venezuela postrádala.
Z právního hlediska je však zásadní jedno:
ropa v podzemí nikdy nepatřila těmto firmám. Patřila venezuelskému státu. Zahraniční společnosti působily na základě časově omezených koncesí, za něž odváděly daně, poplatky a podíly ze zisku. Tento model nebyl výjimkou, ale standardní praxí v Latinské Americe i jinde ve světě.
Znárodnění v roce 1976: legální proces, nikoli konfiskace
V roce 1976 Venezuela znárodnila ropný sektor a založila státní společnost Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tento krok bývá někdy prezentován jako náhlé zabavení amerického majetku, což však neodpovídá skutečnosti.
Znárodnění:
- bylo výsledkem dlouhého politického a legislativního procesu, nikoli překvapivého rozhodnutí,
- proběhlo v souladu s venezuelským právem,
- zahrnovalo finanční kompenzace zahraničním firmám,
- nevyvolalo mezinárodní arbitrážní krizi ani sankce.
Ano, některé společnosti považovaly výši náhrad za nižší, než by si přály. To však není totéž co krádež – a v mezinárodním právu to nebylo chápáno jako porušení závazků.
Proč argument o „ukradené ropě“ nefunguje
Častým argumentem kritiků je tvrzení, že Venezuela „nikdy nevrátila hodnotu“ ropy vytěžené po znárodnění. Tento argument ale naráží na zásadní právní problém.
Po roce 1976:
- koncese skončily,
- zahraniční firmy ztratily právo těžit,
- veškerá nově vytěžená ropa byla majetkem státu.
Nelze tedy zpětně požadovat kompenzaci za surovinu, která firmám nikdy nepatřila. Směšování investic do infrastruktury s vlastnictvím přírodních zdrojů je častou, ale zásadní chybou v politické debatě.
4. Sankce USA: jiný příběh, jiné důvody
Trumpova rétorika často naznačovala souvislost mezi znárodněním ropy a pozdějšími sankcemi USA. Historická fakta tuto vazbu nepotvrzují.
- hlavní sankce byly zavedeny až po roce 2017,
- reagovaly na autoritářský vývoj, porušování lidských práv a rozklad demokratických institucí,
- hospodářský kolaps Venezuely začal dříve, zejména kvůli:
- politizaci PDVSA po roce 2003,
- systematické korupci,
- špatnému ekonomickému řízení.
Znárodnění z roku 1976 nebylo přímou příčinou dnešní krize.
Proč Trump mluvil o „krádeži“
Použití slova „krádež“ má spíše politickou než analytickou funkci. V americkém politickém diskurzu funguje jako:
- varování před socialismem,
- zjednodušený příběh o „zahraničním nepříteli“,
- nástroj mobilizace domácího publika.
Z hlediska historie a práva je však tento výraz nepřesný a zavádějící.
Závěr
Tvrzení, že Venezuela „ukradla“ USA ropná zařízení, neobstojí při faktické kontrole. Ropný průmysl byl znárodněn legálně, s kompenzacemi a bez porušení mezinárodního práva. Americké firmy přišly o koncese, nikoli o majetek, který by jim byl odňat nezákonně.
Trumpův výrok tak nelze chápat jako popis reality, ale jako politický slogan, který zjednodušuje složitý historický proces. Pro pochopení dnešní situace Venezuely je důležitější analyzovat politická rozhodnutí posledních dvou desetiletí než události ze 70. let minulého století.
Zdroj: Placená verze Chatgpt.com, pro ověření i placená verze Chatbot.app
Jiří Kačír
