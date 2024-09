Stupidita některých řidičů na Karvinsku

Pamatuju si, že když někdo udělat v autě nějakou zhovadilost, nezřídka kdy měl na SPZetce napsáno „KA“, „KI“.

Ilustrační obrázek. Řidič na Karvinsku nemusí dodržovat zákony o silničním provozu. On sám nejlépe ví, jak se na silnici chovat. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/man-angry-anger-threat-threatening-6742178/ Autor: ACWells

To se takhle jedu podívat na Žermanickou přehradu v sobotu. Provoz není kdoví jak hustý. Jedu si to po Rudné (notoricky známá silnice pro motorová vozidla), kdy najednou vidím jak k připojovacímu pruhu přijíždějí 3 auta.

Říkám si, že udělám „dobrý skutek“ (špatný nápad) a řidiče pustím. Vjedu do levého pruhu, auta si vjedou do pravého pruhu, a co se nestane? Neudržují si zrovna dostatečné rozestupy, aby mi umožnili se zase zařadit zpátky.

No, nějaký prostor tam přecejen je, takže hodím blinkr a jdu se zařadit. „Třeba si to uvědomí a rozestup udělají.“ Ne, neudělali. Řidič stříbrné oktávky, co jede za mnou, nejen, že nemá zapnutá světla, ale navíc několik kilometrů další jízdy si udržuje jízdu na těsno, jako když jsem tam vjel, a řidič za ním se na něj lepí rovněž.

§ 19 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.: Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Přijíždíme do Havířova a projíždíme hlavní třídou. Auta jsou na sebe natlačená jak v pondělí odpoledne v centru Ostravy. Je to tím, že:

a) Na silnici je v sobotu v 18:30 na Karvinsku tolik řidičů

b) Řidiči na Karvinsku jsou na sobě namačkaní jako úplní údi

No, b) je správně. Za chvíli mi i připomenou, proč to v oblasti s největší koncentrací hulvátů tak je.

Jak jedeme hlavní třídou přes semafory, opět si před sebou udržuju rozestup, když v tom řidič ze mnou vjede do levého pruhu a předjede mě. Na další světelné křižovatce samozřejmě bude stát a čekat a na dalších taky. Auta před sebou nebude moct předjet, ale hlavně, že předemě se dostal – no vždyť jsem tam udělal místo! Protože do té lokality občas jezdívám tak vím, že tahle stupidita a hulvátství některých místních řidičů je častý jev a nejspíš i jeden ze zdrojů toho, že jsou na sebe všichni namačkaní jako sardinky.

Jak projíždíme Havířovem, blíží se křižovatka: „Je to už ta správná odbočka?“ Čekám, na směrovou značku s námpisem „Těrlicko“: „Jo, to je ono“. Za mnou jel celou dobu Citroen, který se dřív než já zařadil do odbočovacího pruhu. Hodím blinkr a vjíždím tam taky, můžu, vzdálenost od Citroenu je dobrá. Co udělá? Už už ten hulvát šlape na plyn a akceleruje, aby mi to neumožnil. Nestihne to – jsem tam a jsem opět před ním, jako tomu bylo celou dobu.

§18 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích

§18 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

A tak provoz pokračuje směr na Těrlicko. Udržuju si před sebou rozestup. Řidič Citroenu mezitím vjede do levého pruhu a předjede mě, asi aby mi vrátil tu moji „nebetyčnou troufalost“ a navíc – vždyť jsem tam udělal místo! Co jiného byste taky od takového ouda, co šlape na plyn aby neumožnil vjet do odbočovacího pruhu, čekali, že?

Kdepak, na Karvinsku se nedodržují zákony o silničním provozu, zde se dodržují zákony ulice – řidiči na Karvinsku totiž sami od sebe ví nejlíp, jak se mají chovat na silnici. Jsou to totiž bývalí horníci a nebo jejich rodiče byli horníci, a horník, to není jen tak někdo.

Cestou zpátky jsem opět na Rudné, je krátce před osmou večer, jedu na tempomat 80km/h. Jsou tam jen 2 auta, moje a kdosi v dáli jede za mnou. O 2 minuty později čumím jako puk do zpětného zrcátka a nevěřim svým očím: Ten řidič je na mě najednou natlačený jako blb. Co následovalo potom už nebudu veřejně zmiňovat.

Přijíždím na benzíku OMV v Orlové. Načerpám na místní pumpě benzín, vlezu dovnitř a slušně a zřetelně pozdravím pumpaře. Místní obsluha, Karviňák s mohutnou postavou, o hlavu větší než já, se mi dívá do očí, zřetelný pozdrav slyší, a arogantně a okázale na pozdrav zákazníka neodpoví. Ostatně takto mi to udělal už potřetí.

Na závěr si neodpustím poznámku, že v KFC v Karviné dělají asi nejhorší Hot Strips co jsem kdy měl – někdy mám dojem, že se to ani neobtěžují smažit. Tipuju, že zaměstnanci se domnívají, že prostě za ty peníze nemají vůbec, ale vůbec žádnou povinnost udělat svoji práci řádně. Jsou to totiž potomci elity národa, a je pod jejich úroveň smažit v práci pořádně kuře nebo odpovídat zákazníkům na slušný pozdrav za podprůměrnou mzdu.

Čím to je? To nejspíše protežování místních bývalých horníků a dělníků, kteří si za dob socialismu dlouhá léta mysleli, že jsou „elita“ Česka, má zřejmě dozvuky dodnes.

Co s tím?

Abych jen nenadával na zoufalé řidiče v chudém kraji, tak Karviňákům poradím kouzlo – vzhledem k tomu, že tak činí částečně z blbosti, ze které si nemůžou pomoct. Simsalabim:

Pokud někde pracuju a nejsem spokojen se mzdou, najdu si lépe placené místo Pokud si nemůžu najít lépe placené místo, potom si neštěžuju na svoje mzdové ohodncení – znamená to totiž, že je adekvátní Pokud někde pracuju a nejsem tam spokojen, tak ať už budu odcházet nebo ne, odvádím práci takovou, k jaké jsem se smluvně zavázal, nebo alespoň nazacházím tak daleko, že neosmažím kuře nebo neodpovím na pozdrav Pokud si myslím, že sabotováním práce se věci zlepší, myslím si to blbě Naštvanost z práce si nevylívám na silnici v autě tím, že se budu chovat jako záchodová mísa Když se budu chovat jako hovado, tak nejen, že mi to nepomůže, ale naopak tím potvrzuju, že si nic lepšího nezasloužím Socialismus už skončil – nikdy jste doopravdy elita nebyli, nejste jí ani teď a nejspíše jí ani nikdy nebudete V normálním světě se slušný člověk dostává v žebříčku nahoru tím, že odvádí dobrou práci, kvalifikovanou práci a pravidelně se dívá po lepších příležitostech, ne tím, že sabotuje práci a chová se jako úd

Tímto zdravím všechny slušné lidi na Karvinsku, určitě tam všichni nejsou takoví.