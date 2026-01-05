Stát jako spoluhráč podvodníků
Začnu takto: znáte kanál na YouTube Kluci z Prahy, který pravidelně informuje o podvodech nejrůznějších výtečníků v centru Prahy na nic netušící turisty?
Tak například poslední díl informoval o tom, jak z blízkosti growshopů několikrát týdně odjíždí sanitka s otrávenými turisty, kteří končí na toxikologickém oddělení v nemocnici a jsou ve vážném stavu.
Proč? Protože si v těchto obchodech, kterých jsou po celé Praze hromady, zcela legálně nakoupili nejrůznější drogy – ať už ve formě gumových medvídků, nebo různých preclíků a dalších laskomin.
Ano, na pestrobarevných obalech je sice napsáno na zadní straně obalu: „Určeno pouze k dekoraci“, „Není určeno k jídlu“. Jenže to prosím pěkně pouze v češtině, přičemž tyto výrobky si v drtivé většině kupují turisté, kteří česky neumějí.
A co je uvnitř? Syntetické kanabinoidy, jindy zase muchomůrka červená nebo nějaká halucinogenní houba. Všechny tyto látky zatím nejsou na seznamu zakázaných, a tak je na ně zákon krátký.
A co na to prodejci? „Máte to napsané na obalu, že to neslouží ke konzumaci – to si taky koupíte krysí jed a sníte ho?“ Mimochodem, na krysím jedu bych očekával obrázek nějaké kostry. Na jejich obalech však nic takového k vidění není.
Kurzovní lístek s nápisem „Toto není kurzovní lístek“
Nejvíce mi však utkvěl v paměti díl, který upozorňoval na to, jak různé směnárny obírají turisty – a nejen je – o peníze. Jedna taková měla dva velké informační LCD monitory s kurzovním lístkem, přičemž pod tímto kurzovním lístkem bylo malým písmem a česky napsáno:
„Toto není kurzovní lístek“
Je to z hlediska české justice v pořádku? To si může směnárna jen tak „vyvěsit“ zcela očividný kurzovní lístek, pod něj malým textem napsat, že to kurzovní lístek není, a tím je hotovo? Odpověď zní: ano, je to podle české justice a státu v pořádku.
A tak si někdo nechá udělat převod peněz ve směnárně, ale ta si naúčtuje mnohem víc, než kolik stojí na onom zcela očividném kurzovním lístku.
Jak to celé souvisí s herními automaty a hazardem
Máte klasický herní automat, kde pomocí tlačítek musíte zastavit tři kotouče ve správný okamžik, abyste do řady umístili co nejvíce stejných druhů ovoce.
Já na tom nikdy nehrál – až donedávna, kdy jsme byli ze srandy v kasinu s kolegy z práce. Docela jsem se i těšil, až si to vyzkouším. A tady mi kolega sdělil něco, co mi vytřelo zrak:
„Je úplně jedno, kdy to tlačítko zmáčkneš. Nemá to na nic vliv. Kotouče se zastaví zcela náhodně tak, jak si to vybere automat.“
Jak je možné, že je to legální? Ten automat lidem na tisíc různých způsobů sugeruje, že se jedná o hru, kde máte tlačítkem zastavit tři kotouče ve správný okamžik. Přitom je zastavení kotoučů plně v režii elektroniky a probíhá na základě generátoru náhodných čísel, který je umístěn v automatu. A přesto – ano – je to legální.
Vidíte tu souvislost?
- Gumoví medvídci, preclíky a laskominy napuštěné drogami, zabalené do obalu s nápisem „Určeno k dekoraci“
- Podvodné směnárny se zcela očividným kurzovním lístkem, na kterém je malý nápis „Toto není kurzovní lístek“
- Herní automaty, na nichž máte zcela očividně hrát hru na zastavování tří kotoučů, přičemž hráč ve skutečnosti neovlivňuje vůbec nic
A teď kreditní karty
Ty se u nás moc nepoužívají, ale v USA jedou ve velkém (to, co používáme my, jsou karty debetní). U nás se však používají stravenky, které se někomu podařilo prolobovat a které fungují na podobném principu.
Jak je možné, že za placení kreditní kartou neplatíte žádné poplatky a ještě vám banka každý rok dává několik tisíc korun „zdarma“ na útratu?
Většina lidí si myslí, že je to díky dlužníkům, kteří nesplácejí, a tím bance vydělávají na úrocích. To je ale mylný závěr.
Poplatky za používání karty jsou totiž zcela invertované – odvádějí je za vás obchodníci, u kterých nakupujete. Koupí-li si někdo v obchodě třeba vysavač, část ceny tvoří poplatek, který obchodník odvede bance. Vysavač by stál řekněme 2000 Kč, ale místo toho stojí třeba 2050 Kč. Tento skrytý poplatek vás tedy vyjde například na 50 Kč – jen to nemáte na očích.
Podobně fungují i stravenky. Poplatek za placení stravenkou v restauraci odvádí restaurace. Pokud se v restauraci běžně platí stravenkami, budou mít ceny jídel vyšší třeba o 10 Kč (skutečnou částku neznám). Když tedy platíte hotově, nezapomeňte, že nemusíte dávat tak vysoké spropitné – restaurace z vás totiž neodvádí poplatek třeba Sodexu apod.
Jak je možné, že tento zcela očividný „skrytý poplatek“, o kterém vás nikdo neinformoval, je legální? Vždyť účtování skrytých poplatků je nezákonné.
No, je to ze stejného důvodu jako:
- existence herních automatů
- existence podvodných směnáren
- existence prodejen s drogami
Justici totiž vůbec nezajímá, že na vás někdo ušil zcela očividný a promyšlený psychologický podvod, kterým vás přiměl udělat něco, co byste při znalosti skutečného stavu věcí nikdy neudělali. Justici je to jedno.
Proč? Protože díky tomu stát rýžuje peníze na daních, zvyšuje se spotřeba a každý občan dnešního státu na sobě nese permanentní jho finanční zadluženosti.
Závěrem – scientologie a další sekty
Teď je asi každému jasné, proč se v žádném demokratickém a kapitalistickém státě nikdy nikdo nedokáže vypořádat se sektami. A to včetně kolébky svobody, demokracie, náboženských sekt, kasin a kreditních karet – USA.
Sekty jsou mistři a odborníci v tom, jak psychologicky působit tak, že lidi zotročí a oberou o peníze – až by i dozorci z uranových dolů v Jáchymově koukali s otevřenou pusou. A činí tak přitom, že navenek působí dojmem, že všem pomáhají a že jim jde o dobro všech.
Dokud budou tyto státy natolik bezskrupulózní – a ony budou – že to dovolí kasinům, bankám a dalším, musí to dovolovat i prodejcům drog a sektám. Protože jinak by šly samy proti sobě.
Jiří Kačír
