Rusku se platí za plyn ztrátou národní suverenity, kdežto USA se platí „jen“ penězi

Před týdnem prezident Ukrajiny prohlásil, že zatímco Rusku se platí za ropu a plyn ztrátou národní suverenity, tak USA se tyto komodity platí jen penězi.

Bankovka pod lupou. Zdroj: Free obrázky na https://pixabay.com/photos/money-ticket-dollars-cash-2616900/, Autor: Lepraxis

Protože se tak trochu zabývám ekonomickým ožebračováním, chtěl jsem o tom prezidentově prohlášení napsat článek do blogu a to na téma, že ztráta národní suverenety jakožto platidlo stojí pěkně za prd, nicméně platba pěnězi, dostaneme-li se do dluhů a nebo jich moc nemáme, nakonec může vézt k podobnému výsledku – ztrátou národní suverenity ve prospěch toho, komu musíme platit. A tedy že při platbě penězi je rovněž nutné dbát zvšené opatrnosti.

Koneckonců na tomto principu funguje třeba tzv. „moderní otroctví“ v Pakistánu, kde třeba negramotní dělníci jsou nuceni podepsat smlouvy s půjčkami, které jsou v podstatě nesplatitelné, a tím se stávají doživotními „otroky“ svých „zaměstnavatelů“. Jo, asi nejsou právně závazné, ale to nejdříve musíte vědět, musíte umět číst a musíte se mít jak odvolat ke spravedlnosti a na to musíte kolikrát mít... no... peníze, že.

Taky bych chtěl říct, že protože jsem se ve svém životě s pokusy o platbu svou osobní suverenitou a podobnými komoditami sektal, rovněž preferuju platby penězi, a tak se vůbec nesnažím naznačovat, že by měl někdo raději odebírat ropu a plyn z Ruska.

Teď však vyšel článek, kde Donald Trump a USA požadovaly po Ukrajině podpis smlouvy, kde se Ukrajinci zavážou, že budou odvádět 50% podíl z těžby nerostného bohatství, načež reakce třeba v Anglii byly i takové, že takové ždímání nebylo běžné ani za ery kolonialismu.

Jak jistě uznáte, tato událost mi velice zjednodušila napsání tohoto blogového příspěvku, který jsem plánoval napsat už před týdnem, a nemusím už tady sáhodlouze popisovat, jaká jsou úskalí při platbě penězi, a do jakých se při tom rovněž můžete dostat problémů.