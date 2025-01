Umělou inteligenci používám v práci takřka denně. Ještě před pár měsíci či lety kolovaly názory, že vezme práci všem, i programátorům.

Známy robot z filmu Star Wars. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/toy-star-wars-robot-smart-4092868/, Autor: vinsky2002

Určitě není vývojář jediné povolání, kde součástí práce je a bylo denní používání Googlu ve velkém. Sešit si totiž většina z nás nevede, a to nejen fyzický, ale ani virtuální – resp. tím virtuálním je právě Internet.

V podstatě se dá říct, že v současné době už je to u mě a u mnoha dalších už jen tak 20% Google a 80% Chatgpt, což, pokud to ještě někteří neznají, je v současné chvíli asi nejlepší AI.

Obávám se tedy o svou práci? Zatím ne. AI totiž sice pomůže i méně zkušeným a znalým vývojářům, vč. těch, kteří by tohle povolání nikdy bývali byli nemohli vykonávat, ale zároveň s tím i značně urychluje a zlehčuje práci zkušeným vyvojářům – a neplatí to určitě jen pro nás, ale i pro další povolání.

V podstatě je to asi něco, jako pro počtáře byla kdysi kalkulačka – některá pracovní místa, pravda, tímto objevem zanikla, ale většině lidem v technických profesích se díky kalkulačce zvýšila efektivita práce.

Vsuvka o „počítačích“

Věděli jste, že slovo „počítač“, neboli „computer“, se kdysi říkalo lidem, kteří měli za povolání počítat, a nikoliv strojům?

No představte si, nikdo tuhle dobu asi nepamatujeme, ale kdysi existovaly celé budovy plné lidí, kteří celý den vypočítávali zadané příklady. To bylo v době před elektronickými „počítači“. Zákazníky byla často armáda, která potřebovala vytvořit třeba dělostřelecké tabulky.

Možná, že právě z této doby přetrvává v hodinách matematiky na středních školách praxe, kdy studenti prostě celé hodiny počítají a počítají různé příklady pořád dokolečka? No, kdysi to bylo samostatné povolání.

Některé věci mi na AI vadí a mám z nich obavy

A ne, není to to, že přijdu o práci, protože o tom v následujících 30 letech dost pochybuju.

Jsou to jiné věci.

V prvé řadě AI firmy se dopouštějí zvláštního druhu „krádeže“ duševního vlastnictví. Jejich AI se totiž učí na výstupech vývojářů, ale třeba i umělců a všech těch, kteří vyprodukovali nějaká díla a ta se dostala na Internet. AI si je „čte“ a násává z nich informace, které následně používá, aby vytvořila své výstupy.

Nikdo z nich přitom dané korporaci nedal svolení k tomu, aby jejich AI toto dělala. I já se cítím nějak nesvůj, když třeba na Stackoverflow radím druhým lidem, jak něco udělat, a pak si to přečte a použije to AI nějaké americké korporace, která následně díky tomu bude ekonomicky těžit.

Pamatujete na takové ty konspirační teorie typu, že „někde v USA v korporaci XYZ je tajné oddělení které kuje celosvětové spiknutí“? Někteří lidi tomu věří. Já jsem přesvědčen, že žádné zrovna takovéto oddělení přímo neexistuje, protože vždycky by se našel někdo z občanů/zaměstnanců, kdo by svého zaměstnavatele dříve nebo později prásknul.

Proč to tak je? Protože jsme lidi, a ikdyž někteří jsou šmejdi, máme nějaké morální zábrany.

AI v rukou korporace zábrany mít nemusí – stačí, když jí to majitel poručí. Bude schopna udělat všechno možné. Jednou se ji bude dát zeptat třeba na:

„Zanalyzuj, jak se dá momentálně v tomto roce nejefektviněji uškodit zemi XYZ“

„Zanalyzuj, jak se dá momentálně v tomto roce nejefektviněji uškodit firmám XYZ“

„Vytvoř strategii, jak se dá v našem businessu co nejefektviněji uplést z hovna bič a prodat to zákazníkům za velké sumy, aniž by to tušili“

No a AI na to odpoví líp a erudovaněji, než tým odborníků, kteří by navíc měli zábrany něco takového dělat, a nekdo z nich by mohl být whistleblower a firmu práskne v mediích nebo u soudu.

USA investuje 500 miliard do AI

A tak se dostávám k tomu, co mě původně motivovalo napsat tento článek, a to je Trumpova investice obrovské sumy peněz do AI. A to prosím pěkně přesto, že má v týmu Muska, který ještě nědávno oranizoval sdružení, které by vývoj AI zbrzdilo, protože je to nebezpečné.

V diskuzích jde vidět, jak někteří USA a Trumpa za tento krok velebí, jenže: Ono by opravdu nebylo na škodu být trochu zdrženlivější. A to nejen v AI. Přehnaný a neregulovaný vývoj AI může totiž uškodit.

Co mě na tom však znepokojuje ještě víc je, že AI vyvíjí momentálně snad jenom USA – to tak nesmí zůstat! Co je ještě nebezpečnější než AI je, když v tom bude mít značně navrch jen jedna jediná země na světě.

Když AI v rukou někoho může škodit, v budoucnu budete muset použít jinou AI, aby před tím chránila.