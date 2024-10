Nová a podivně nevinná televizní reklama na Toyotu Corollu, nebo jen další lež?

Zaujala mě nová reklama na Toyotu Corollu, kterou jsem náhodou viděl v televizi, na kterou se skoro vůbec nedívám.

Pamatujete na Běžný prací prášek, který byl před 20 lety v prodeji a dělal si srandu z reklamy na Ariel? Firma, který vtipný produkt vyráběla, bohužel prohrála soud, a musela prášek přejmenovat. Kdepak, ze stupidních reklam se legrace nedělá! Zdroj: https://necyklopedie.org/wiki/B%C4%9B%C5%BEn%C3%BD_prac%C3%AD_pr%C3%A1%C5%A1ek Autor: Neral

Jak tak sleduju tu reklamu, překvapilo mě, jak je pěkně udělaná a jak v ní „nevidím“ nikde žádnou stupidní manipulativní techniku. Sledoval jsem ji pozorně až do konce, a říkám si: „Co se to děje? Že by se reklamní agentury nějak zlepšily a přešly od těch klasických reklamních sra* k fair play?“

Reklama skončila, překvapila mě, ale podezřívavost jsem přecejen neodložil. A dobře jsem udělal. Následovala jedna reklama, druhá reklama, třetí reklama a pak to přišlo: opět další reklama na Toyotu Corrolu, ale tentokrát už jiná.

Druhá reklama byla už brutálně manipulativní a jednalo se o techniku takzvaného FOMO – „Fear of missing out“, neboli vytváření pocitu falešné naléhavosti a strachu prostřednictvím marketingových žvástů typu časově omezené nabídky a omezených zásobách.

Tedy reklamní zm. použili trik jakéhosi dvousložkového lepidla, nebo spíše jakési nálože a roznětky, kde první složka je zcela neškodná a má ve spotřebiteli zanechat dobrý dojem, že „Corolla je seriozní a fajn auto“, „ta Toyota je vlastně docela fair company“ a „můžeme být klidní, protože tohle je nějaka fair reklama“, no a druhá složka je jako psychická rána pěstí: „A teď si to okamžitě běžte koupit, protože když si to nekoupíte, tak to nestihnete a jste úplni blbci a svět se vám zboří jako domeček z karet.“

Dlouho jsem se nedíval na televizi a tento nový reklamní trik alá Nálož a roznětka jsem neznal. Až příště zase uslyším nějakou reklamu, která se mi bude zdát neobvykle neškodná, už budu vědět...