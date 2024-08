„Kurvítka“ přidávaná do jízdních kol aneb kupte si kolo české, máte po problémech

Dnešní svět je plný „kurvítek“, ale co mě překvapilo je, že to co mi vadilo dlouhá léta na prodávaných kolech jsou vlastně taky „kurvítka“.

Totiž, já tím, že jsem z venkova, a celý život jsem se vrtal v kolech v garáži, tak jsem nikdy tolik nevnímal, že některé horší cyklo díly jsou umísťovány do kol výrobci schválně.

Vždycky mě jenom rozčílilo, že tahle a tamta komponenta není dobrá, a byl jsem naštvaný, že když jí tam spotřebitel nechce, tak musí sáhnout na dražší kolo, kde ale zase výrobce „šetřil“ a „kurvítkoval“ někde jinde, a je takhle vmanipulováván dál a dál.

Až když jsem trochu zestárl jsem si uvědomil, že vlastně většina spotřebitelů, kteří si kola kupují, nejsou v tomto jako já a kolu nerozumí skoro vůbec.

Spotřebitelé nevidí kolo jako soubor jednotlivých komponent, které si detailně ve specifikaci projdou a rozhodnou se, jestli to je či není dobrý, ale vidí kolo jako celek a hodnotí, jestli jim sedí typově, jestli má dobrou velikost, jestli to je dobrá značka, jestli má pěknou barvu.

Komponenty Shimano

Ach jo. Jak krásně by se daly shrnout kurvítka na kolech prostě jen tím, že daná komponenta není této značky, a že tam výrobce „vkradl“ nějaký náhražkový díl.

Kolikrát už jsem si opravil závadu tím, že jsem vyměnil nějakou parodii na brzdy, parodii na náboje kol, na přehazovačku, na brzdové destičky, dokonce i parodii na pedály.

Někdo by mohl říct: No jo, Shimano, tak to bude určitě hodně stát. A víte, že to tak není? Když se podívam na ceny dílů a odmyslím si nějaké levné čínské rebrandované napodobeniy, tak na Shimano nic nemá ani kvalitou, ani cenou.

Nechci působit jako nějaký fanatický zastánce značky, ale Shimano je prostě neporazitelné v poměru cena a výkon.

A právě to je ten důvod, proč výrobce kol obviňuju z „kurvítkování“ a podvodu, a ne jen z toho, že chudáčci malí potřebovali snížit cenu kola, jinak by si ho nikdo nekoupil.

Oni nechtějí jen snížit cenu kola a udělat co největší marži – oni prostě chtějí i to, aby se vám kolo začalo „srát“. Aby se rychleji začalo opotřebovávat. Aby spotřebitel, který kolu nerozumí, začal mít ten dojem: „To kolo už je nějaké takové starší, hůř jezdí, pořád na něm něco skřípe, už tak dobře nepřehazuje, něco pořád cinká ve špicích, ani v servise to neopravili – už je prostě starý no. Jo nový kolo, to by bylo lepší.“

Příležitost pro renovátory a domácí kutily

Tak v tom je přece výhoda takového sýstému, že si zručný člověk koupí kolo jeté, dá si ho do pucu, a má fajn bike za zlomek původní ceny, ne? Aspoň jsem si to vždycky myslel.

Jenže, asi jsem z toho právě vystřízlivěl... Ach jo.

Co se mi stalo? Koupil jsem si takhle před rokem krásné kolo značky Trek FX, opravdu ježděné člověkem v důchodovém věku, skoro nepoužité, byl to 10 letý „!ežák“ :-) Nebylo na něm škrábanečku, kliky neošoupané, atp. Kdo na kole jezdí, ten ví co to znamená.

Jenže Trek do kola umístil kurvítko, se kterým jsem si hlavu nelámal – dal tam v té době „fancy“ výplety, které měly redukovaný počet špic ze standardních 30-36 jen na nějakých 18.

Říkal jsem si, že to je v pohodě – až se to pokazí, prostě je vyměním za lepší výplet a je to. Trvalo pár měsícu, něž praskla špíce na předním kole, potom špíce na zadním a říkám si – a je to tady, čas na lepší výplet. Šoupnul jsem si tam české R. výplety se Shimano náboji.

Jenže co se nestalo... Ráfkové brzdy začaly ječet. Zkoušel jsem tamty brzdové špalky, ony brzdové špalky, x-násobné odmašťování ráfků, nic nepomohlo, byla to hrůza. Zabrouzdal jsem do problematiky a zjistil, že vlastně ječení brzd jsou tzv. rezonance.

Výrobce brzd musí zajistit, že jeho brzdová souprava vč. špalíků nebude při brždění v rezonanci s ráfkem a rámem, resp. musí to zajistit i výrobce kola, že brzdy nebudou takto rezonovat v kombinaci s použitým ráfkem.

No a co je tam za brzdy? No samozřejmě že fancy Made in USA brzdy Avid! Takže až po několika strávených hodinách nad tímto problémem jsem brzdy vyměnil za Shimano, stály mě celkově jen 550,- Kč vč. 4 špalíků, a od té doby mám asi nejlíp brzdící kolo co jsem kdy měl a které ani nepípne :-)

Shrnutí, aneb že to stálo toho času

Chtěl jsem se dopracovat do bodu, že vysvětlím, jak si na kole umím opravit „skoro“ všechno. Jenže v těch technických složitostech jsem narazil na něco, co by mě jakživ nenapadlo – že dokonce i brzdy musí být správně naladěné na použitý ráfek!

A tím jsem chtěl vysvětlit, jak je ono kurvítkování kol výrobci vlastně účinější, než jsem si původně myslel – člověk musí být opravdu hodně technicky zručný, aby si kolo doma dobře opravil a neměl kompromisy. Ještě o tolik víc zručnější...

Takže když nad tím tak přemýšlím, novým kupujícím bych doporučil koupit si kolo jisté české značky, od které mě kdysi všichni odrazovali, že prej to mají strašně předražený – ale po tom, co jsem viděl a zažil, musím nesouhlasit.

Máme u nás 2 výrobce hliníkových rámů kol (Pozor, výrobce, nikoliv AAA-dovozce co dělá jen rebranding), jeden je ten RRR-levnější (ale pořád kvalitní), jeden je DDD-dražší. Dneska bych si koupil kolo asi od toho DDD-dražšího, protože jsem si mohl ušetřit tolik peněz a patálií.

Kdybych to jen býval byl věděl...