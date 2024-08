Alarmující kvalita výrobků čínských firem

Jako kuřák elektronických cigaret se mi za posledních 10 let dostalo do ruky mnoho čínských výrobků.

Elektronická cigareta – skládá se z „těla“ neboli modu a atomizéru. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/vape-vapor-vaporizer-vaping-ecig-4811030/, Autor: zacgnadinger

Elektronické cigarety se údajně poprvé začaly prodávat v Číně. Těžko říct, jestli to byl opravdu jejich vynález, nebo se jednalo o inspiraci v dlouho existujících inhalačních zařízeních, tzv. vaporizérech.

Ať už to bylo jakkoliv, trh elektronických cigaret je naprosto zaplaven čínskými výrobky a já jsem s nimi nasbíral spoustu pobuřujících zkušeností.

Špatná kvalita čínských elektronických cigaret

Ve zkratce je naprosto katastrofální. Za posledních 10 let jsem jich vystřídal tak 15, proč? Protože každá skončila do 1 roku používání v nepoužitelném stavu, jiné měly směšně hloupou nevyhovující konstrukci, navzdory recenzím.

Praskájí na nich nejčastěji dvířka na baterku, kde tato na první pohled banální závada v podstatě způsobí, že už si nezakouříte.

Čínské firmy si vždycky najdou způsob, jak „důmyslně“ „ošulit“ kvalitu výrobku tak, aby se na něm něco po čase porouchalo. Na způsob provedení těchto důmyslných sabotáží pokaždé hledím s otevřenou pusou.

Konečně jsem si koupil fungující elektronickou cigaretu

Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti vysledoval, že konstrukce mají zpravidla vždycky problém s úchytem baterie, objevil jsem jednou systém zavíracích dvířek baterky, který je v podstatě bezporuchový: Dvířka na baterku jsou přichycena magnetky. Tedy nejjednodušší možný způsob, perfektně funkční, mechanicky nenamáhaný – tohle přece Číňani nemají jak ošulit.

No tak to jsem se spletl. Jednou se mi na nové cigaretě Lost vape Thelema vylomil onen magnetek, který drží dvířka.

Opět, jako vždycky, s „otevřenou hubou“ hledím na to, jak se těm Číňanům zase podařilo nad v podstatě bezporuchovým mechanismem vyzrát: „Jak to sakra dokázali, že mechanicky naprosto nenamáhaný malinký magnetek se vylomí ze své umělohmotné konstrukce dvířek a vypadne ven?“ No, dokázali to. Oni to vždycky nějak dokážou. Dali tam tak malilinkato měkké nekvalitní umělé hmotičky, která magnetek v plastu drží, že ta se prostě vylomila.

Jejich výrobky jsou výstava 1000+1 způsobů, jak se dá něco ošulit a pokazit.

Tak si kup kvalitní elektronickou cigaretu

Tak, a zde narazí spotřebitel na problém.

Trh s cigatemi je totiž tak neskutečně „zdominován“ Čínskými výrobky, že skoro každá elektronická cigareta je šmejd, a pokud mu prodejce řekne, že si má koupit dražší v ceně řekněme do 3000,- Kč, tak to je prosím pěkně rovněž šmejd, jen kamuflovaný do „luxusního“ obalu. V podstatě to slouží k vyloudění peněz od movitějších zákazníků.

Pokud si chcete koupit opravdu kvalitní cigaretu vyrobenou v Evropě, tak to se prosím prohnete. Pokud si koupíte atomizér i tělo cigarety, vyjde vás to dohromady až na 8000,- korun, kde třeba známá Made in Germany cigareta vás vyjde na 6800,- Kč a k tomu potřebujete dokopit tzv. atomizér. Obchodníci tyto výrobky označují honosným názvem „Premiové zboží“.

Oproti tomu čína, jejíž produkty si troufnu odhadnout tvoří tak 95% nabídky v eshopech, vás výjde na řekněme 1500,- Kč i s atomizérem.

Takže tady v podstatě jde vidět situace, kdy z nabídky zmizely výrobky v kvalitě toho, co by Evropan označil jako střední třídu: Buďto si koupíte nekvalitní čínu za tisícovku, nebo nekvalitní čínu za 3 tisícovky co vypadá že je kvalitní ale není, nebo musíte koupit něco za 5000,- Kč a výš.

Jak čínští obchodníci vymysleli nízky „Upfront Payment“ ještě dávno před světem

Pamatujete na levné tiskárny, které jste si pořídili třeba za 1500,- Kč, ale potom inkoustové náplně stály majlant? Kam se hrabou markeťáci z USA, kteří s tímhle špinavým trikem přišli. Číňani to objevili ještě mnohem dřív.

Funguje to tak, že Čína zaplavuje trh levnými nekvalitními šmejdy, které se však rychle pokazí, načež zákazník si řekne: „Třeba budu mít štěstí s tou jinou značkou“, jenže ta se mu opět pokazí a tak to opakuje znovu a znovu. A tak vlastně zákazník nezaplatí na začátku tolik, ale bude muset kupovat šmejdy pořád dokola.

Zákazník totiž neví, že je to úmyslná sabotáž, neboli kurvítko a místo toho se domnívá, že jsou ti Číňani úplně marní a neschopní a třeba u toho dalšího výrobku už se polepšili. Nepolepšili.

Nejlepší atomizér všech dob

Jednou před lety jsem si přímo v Číně objednal atomizér, který stál asi 250,- Kč a měl nejvíc spokojených recenzí a největší prodeje.

Dostlal jsem za tuhle cenu asi NEJLEPŠÍ atomizér, který jsem kdy měl, a nechytaly se na něj ani Evropské atomizéry. Byl konstrukčne perfektní: Lehoučky, z kvalitního a příjemného plastu, s prakticky nerozbitným plastovým sklíčkem, netekl, byl na 2 žhavící spirálky, no prostě nebylo na něm chyby, všechno fungovalo, díky nízké hmotnosti a materiálům přežíval pády na zem jako nic.

Jenže ouha. Asi o rok či dva později jsem el. cigaretu s tímto atomizérem zapomněl kdesi na nádraží, a o atomizer jsem přišel.

Tak jsem se jal ho koupit znovu, mít tenhle atomizér za 250,- Kč, nemusím už nikdy kupovat žádný jiný!

Prohledal jsem všechny možné čínské i české eshopy a kde byste řekli, že jsem nejlepší atomizér všech dob našel? Nikde. Slehla se po něm zem. Prodej byl ukončen a náhrada této noname značky, třeba modernizovaná verze, nebyla.

„Tó až móc kvalitni pane.“

Internetové recenze nemají šanci

V téhle branži nemáte šanci si nějaké relevantní recenze přečíst. Číňani totiž chrlí jeden produkt za druhým, továrny mění názvy firem jako na běžícím pasu a značek je tolik, že kdo jednou napíše recenzi na nějaký konétní produkt aby odradil ostatní od jeho koupě, tak ta recenze jen zapadne, protože produkt se rychle přestane prodávat a je nahrazen jinými, ale od těch stejných továren.

Chcete recenzi, abyste věděli, jakou cigaretu koupit? Dobře, dám vám ji: Pokud je cigareta od čínské firmy, nekupujte to. Ještě než na el. cigaretu přejdete, kupte si hned zezačátku něco, co bylo vyrobeno v Evropě. Zaplatíte hodně, ale s Čínskými produkty zaplatíte v následucjících 5 letech ještě více.

Naštěstí nás naši obchodníci před tímto zbožím ochrání

Ilustrativní obrázek Facebookových zájmových skupin provozovaných majiteli eshopů. Zdroj: free obrázky na https://pixabay.com/photos/sheep-flock-of-sheep-7286385/, Autor: ChiemSeherin

Tak to ani omylem, neochrání. Někdy mám dojem, že jim tento stav alá inkoustová tiskárna za 1500,- Kč maxímálně vyhovuje. Oni nakoupí v Číně 2x levněji, tady se to do roka zákazníkovi rozbije, zákazník má za tu dobu tak opotřebovanou cigaretu, že mu reklamaci stejně neuznají nebo na ni raději ani nepůjde, a byznys jde dál.

To by bylo, aby si zákazník nakoupil za 3000,- nějakou (v podstatě neexistující) střední třídu a už za náma nakoupit nemusel!

Před lety jsem si na to byl stěžovat na jednom diskuzním foru pro kuřáky. No ouha, to jsem si dal! Majitel fora totiž provozoval eshop, pokoušel se ze mě se svými nohsledy udělat nějakého neschopáka, co se mu kazí jejich strašně kvalitní čínské zboží.

Potom po letech jsem ši šel postěžovat na specializované Facebookové skupinky. No, takže to jsem si dal znovu – provozovatelé skupin totiž byli ve skutečnosti opět provozovateli eshopů, a začali mě očerňovat, načež je následovali puberťáci co nesnesli narážky na svoji první novou el. cigaretu s kůl názvem alá Azmodus Ultra 3000 Deluxe, kterou jim doporučil kámoš a za kterou zaplatili „neskutečných“ 800,- Kč.

V obou Facebookových skupinách jsem dostal za svoje narážky na čínskou kvalitu ban.