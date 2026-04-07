Charlie Hebdo v Pardubicích
Zavraždění 12 lidí bylo šokem pro celý civilizovaný svět. Politici celého světa se předháněli ve vyjádření lítosti či zloby nad tímto ohavným činem. Solidární heslo „Je suis Charlie“ zaplavilo sociální sítě a stalo se symbolem odporu proti násilí.
Když 20. března 2026 zaútočila skupina teroristů na výrobní závod LPP Holding v Pardubicích, jako kdyby se po celosvětové solidaritě slehla zem. A přitom oba tyto útoky mají hodně společného. V obou případech chtěla skupina lidí vyjádřit svůj nesouhlas s něčím, co se jí nelíbilo. V prvním případě šlo o otištění karikatury, v druhém případě o výrobní program. Někdo může namítnout, že v tom prvním případě po řadění lumpů zůstalo na místě dvanáct mrtvých, a v tom druhém žádný člověk neutrpěl újmu. Chceme, aby počet mrtvých byl měřítkem zločinnosti takového činu? To, že v pardubické výrobní hale nikdo ze zaměstnanců neuhořel, je možná zázrak. A smrt v žáru plamenů je jednou z nejděsivějších. Kde jsou prohlášení politiků, kde je lidská solidarita? Vše se zvrhlo v diskuzi o tom, jestli byl objekt dostatečně zabezpečen či ne. Řešilo se tehdy v případě Charlie Hebdo zabezpečení redakce?
Co když příště obdobně pomatená skupina zaútočí na byt či dům někoho, s kým nesouhlasí? Nebo si za cíl vybere rodinu zaměstnance redakce (továrny, školy, úřadu, …) jenom proto, že tento se podílí na něčem, co oni nechtějí.
Každý teroristický čin si zaslouží opovržení, společenské odsouzení a přísný trest. Jestliže v případě žhářského útoku v Pardubicích zůstane veřejnost mlčet, zaděláváme si na obrovský průšvih. Příště cílem může být kdokoliv. A proto „Je suis …“.
Jiří Hynek
Velká válka
Dne 11. listopadu 1918 skončila 1. světová válka. O tom, jaká byla, si můžeme připomenout úryvky z uchovaných dopisů na frontu a z fronty mezi mým pradědečkem a prababičkou:
Jiří Hynek
POZOR, nepřítel naslouchá!
"Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou nebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, který stanoví zákon.
Jiří Hynek
Jak snadno proměnit víno ve vodu (na filmovém festivalu v Karlových Varech)
Kulturní fronta téměř čtyřiceti herců a režisérů se vzbouřila proti tomu, aby jejich pobyt na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary financovali zbrojaři.
Jiří Hynek
To by Karel IV. zíral, co umíme
V roce 1347 byl Karel IV. korunován českým králem. Během následujících jednatřiceti let, než zemřel, založil Nové město Pražské a Karlovu univerzitu,
Jiří Hynek
Okupace a rakovina
Patnáctý březen roku 1939 je nejtragičtějším dnem v naší historii. Okupací německým vojskem započalo v naší zemi období hrůz, mučení a poprav. Byl však tento den tím dnem D, kdy to vše začalo?
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30...
Od čarodějnic po hip hop. Banát láká na tradice i comeback Bow Wave po 18 letech
V rumunských kopcích vysoko nad Dunajem leží Banát, region, v němž od 19. století žijí čeští...
Ústí upraví alej v ulici E. Krásnohorské, náklady odhaduje na víc než 50 mil. Kč
Ústí nad Labem po letech plánování nechá upravit alej podél ulice Elišky Krásnohorské. V...
Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů
Česká hokejová reprezentace odstartovala přípravu na mistrovství světa 2026 kempem v Karlových...
Prodej stavebního pozemku, 820 m2, Masečín - Útěchovice
Štěchovice - Masečín, okres Praha-západ
4 990 000 Kč
Bývalý kandidát na prezidenta České republiky 2018.
Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.