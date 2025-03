Dvě nejpodivnější tiskové konference, jaké jsme kdy viděli.

Prezident Trump se chopil vlády razantně a vynáší na světlo aspekty politiky, které nám dosud politici skrývali. Pro naše dobro, nepochybně, říkají obě strany.

Je to neuvěřitelná mozaika. Bombastické dekrety, odtajnění archívů, vražda Kennedyho, podvody farmaceutické mafie, odhalení dvousetletých pojištěnců, ukradené zlato atd atd. A tak jsme se mohli také kochat zcela neortodoxními tiskovkami se světově proslulými válečníky zvanými Bibi a Zeze.

Tak nejdříve Bibi, který v noci na pátého února téměř bez mrknutí oka veřejně vyslechl nepochybně šokující nápad prezidenta Trumpa na převzetí Gazy do vlastnictví USA. Bibi mohl přednést určitě 155 námitek, ale neudělal to. Možná se o takové vizi před tiskovkou bavili, ale myslím si, že Bibi určitě nepočítal s tím, že by to Trump vybalil před novináři, kteří to samozřejmě vytroubí do celého světa a všichni si z nich budou dělat srandu. Neuvěřitelné se stalo skutkem, jak pravil klasik. Dle mého názoru to Trump udělal promyšleně, jako součást plánu, jehož cílem je jediné : přestaňte už s tou fucking válkou, nebo…

Ještě připomenu stručnou chronologii : válka v Gaze začala 7.října 2023, začátkem listopadu 2024 bylo potvrzeno vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, začátkem prosince padl režim Bašára Asada v Sýrii, 19.ledna 2025 začalo platit příměří mezi Izraelem a Hamásem, 20.ledna inaugurace (staro)nového prezidenta USA, příměří platí doteď a jsem přesvědčen, že válka už nezačne. Závěr : Bibi pochopil, co šéf chce a vyhověl mu bez odkladu.

To druhý výtečník ještě nepochopil. Nebo jenom předstírá, že nepochopil. Nevím. Možná se mu rozsvítilo po posledních událostech v oválné pracovně, ale zatím to nedává najevo. Přitom šéfovo přání je jasné : přineste mi mírový plán na rychlé ukončení konfliktu s Ruskem, ukončete zabíjení, dohodněte se a já vás budu mít rád. Památná přestřelka v Bílém domě vlastně nepřinesla nic nového, nepadlo tam nic, co by už Trump nebo jeho spolupracovníci nevyhlásili v médiích, např. : Zelenský nemá silné karty, bez podpory USA by válka dávno skončila, další eskalace konfliktu s Ruskem hrozí přerůst ve 3.světovou válku, peníze investované do dalšího pokračování války jsou špatná investice, chceme, abyste to ukončili.

Zeze, na rozdíl od Bibiho, nepochopil a jal se vzdorovat. A tak vznikla památná přestřelka v oválné pracovně, která skončila tím, že šéf Zezeho vyhodil a vzkázal mu, že se může vrátit, až bude mít něco o míru. O dalším pokračování války se s ním bavit nehodlá.

Je vám to jasné?