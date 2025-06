Zvláštností života nebudete poměřovat svět

Kdo najde v každém dni střípek nejdůležitější, ten nabyde jednoty. Kdy jednota mu říká, pojď. Kdo vyjde, ten se nezastaví nikde až na samém konci života, který mu řekne ono obligátní slovo, pojď.

12.6.2025

Organizace rady starších (pracovní název)

Organizace je stejně důležitá jako myšlenka, kterou nese. To, jak organizovat radu starších je k tomu jedno úsloví: Kdo najde bič, ten najde i svůj cíl. Tímto bych organizaci vysvětlil.

Nahodile nejde nic dělat, ani věci, které se dotýkají společnosti, proto prvně předtím, než určím, jaká témata mu-síme probrat, je sepíšeme, protože nejen organizací musíme se zabývat. Zde jsou ony témata:

Chtějte víc o života tím, že pochopíte jeho organizaci

Kdokoliv vysloví myšlenku plnou lásky a pochopení a jeho moudrost nebude stát bokem, ten najde ži-vot

A poslední je ta, co způsobí, co vyroste do krásy, že oblaží svět.

Těmito tématy odpovíme na organizaci této struktury. Nejde říci na počátku této snahy nic jiného než to, že coko-liv pochopíte během čtení, nebude to náhoda, ale záměr, který má ve Vás vybudit prostředí pro vznik tohoto útvaru, a že jsou ty nadpisy nic neříkajíc? Je tomu tak proto, že cokoliv se dělá s láskou má mnohem hlubší cíl, než jen sdělovat svoji povrchnost světu.

Tímto se loučím, abych probral téma první.

Téma Chtějte víc o života tím, že pochopíte jeho organizaci

Takové téma přinese nejedno poznání. Kdo otevře takové téma ten bud moudrý, znamená to však že zmoudříme, nebo že jimi jsme? Odpověď najdeme vzápětí.

Která slova provází moudrost, kterou byste rádi vše založili? Ona slova vyslovená svým životem znamenají toto: Chtějte od života víc v moudrosti a pokoře života. Kdo určí, co je to moudrost? Je to ten, kdo nabude pokory a v té se zrodí ona moudrost. Bez pokory tedy, nedá se získat moudrost, kdo si myslí opak, ten pozná trpké plody svého počínání.

Znamená však moudrost provedení života na zemi v nejvyšších sférách? Ano, znamená to, protože moudrost oblažuje Boha stejně jako člověka. Je to pak práce života, kterou zahrnete moudrostí a vyroste vše do krásy živo-ta, který je životem všech. Takto postupuje skutečný život a dávajíc všemu co mu zaslouží, najde klíč ke světu i světlu, který má ve svých rukách.

Vím, že takové úvahy se zadají být zbytečné, přesto mají vysokou hodnotu, protože sdělují pravdu, kam člověk dospěl a co pochopil, což si na tomto příkladu můžete udělat i Vy, kteří čtete tyto řádky. Co je tedy smyslem toho-to psaní? Smyslem je dodat moudrost situaci, která má vykrystalizovat v prostředí, ze kterého se zrodí rada star-ších. Ano, mluvím otevřeně, a to ke všem čtenářům. Rada starších není jen cílem, ale je cestou, na které najdete plody života tak krásné, že život ustrne v němém úžasu a prohodí tuto větu:

Co jsme to za život, když nedávám všemu, co si zaslouží. Od této chvíle jí budu, budou chvílí pro tento čas, ze které se rodí vše. Takto hovoří duše a člověk mu sekunduje tím, že dokáže naslouchat duši.

Co znamená ona moudrost v podání rady straších? Ona moudrost znamená, že kdo si pospíší a dokáže poznat tito lidi, pozná jejich svět, který se dokáže předat tím, že cokoliv pozná tento svět ustrne v němém úžasu nad jeho krásou a moudrostí. A nyní k tématu.

Rada starších je tvořena skupinou lidí, kteří dodají všemu, co mu přísluší. Co je podstatou této myšlenky? Pod-statou této myšlenky je fakt, že cokoliv se podaří dotáhnout do úspěšného konce, dokáže oblažit druhé pro krásu, kterou bude zastávat. tohle platilo za minulého režimu a platí to i nyní, kdy systém, který panuje je demokratický. Celé je to pro kočku, hořekoval muž. Tolik slov jsem slyšel a nerozumím ničemu. Je tomu tak proto, že tvoje mysl nechápe moudrost, která pracuje s hmotou jinak, než je běžné. Skutečná moudrost se nedá koupit ani získat jinými prostředky jako svojí prací na sobě. Tohle bys měl vzít v potaz a myslet si, že cokoliv vytvořím bude moudré je stejně tak pošetilé jako nerozumné. Ta náhodnost moudrosti je dána duši, proto poznáte-li ji pomocí pokory duši, naleznete i moudrost, která duše zastává. To je vše, co jsem chtěl říci k této otázce. Jenže tento muž nepochopil nic, jak to? že jsem tedy hloupý, otázal se znovu? Je tomu tak proto, že cokoliv uděláš, děláš jen pro tělo, ve kterém jseš, tako jednající duše trpí a nedokáže poznat svoji moudrost, která se rozlije na tvoji činnosti myšlenky, které zastáváš. Pokud bych ti mohl poradit, dokážeš-li vytvořit v duši klid a mír, který zastává dík pokoře. Poznáš i moudrost, která z duše prýští jako zdroj Božství. Takto odpověděl ten nejmoudřejší muž, který žil na zemi již tisíce let.

Mám dotaz, řekl znovu muž? Jak může někdo žít déle než tisíce let? Je tomu tak proto, že žije v duši národa, do kterého se zrodil. Ale takové otázky zde nepřísluší tomuto článku, přesto upřesním, že cokoliv poznáte duší i tělem a dokáže pozvednout čas, ve kterém žijete, budete rovněž žít tisíce let z pohledu země, ze které budete tvořit jako nevtělená bytost.

Druhé pokračování je trochu jiné.

Ten čas, který mezi oběma díly uplynul byl tuze dlouhý, aby se dalo navazovat na to, kde jsem skončil. Život totiž přináší tolik překvapení, že nikdy jsem nezažil tak bohatý život v jednotlivostech i Bohatosti dílků, tedy střípků života. Život plyne, proto se k tomuto tématu vrátím zítra, a to hned ráno.

Děkuji za pozornost

J.H.