Znovuzrození jako základ povýšení

Co slovo, to pravda, takto zní zákon znovuzrození. To jen My lidé, netušíme, co stojí za tímto slovem, však Váš život vám ukáže, čeho je slovo schopné dosáhnout.

Znovuzrození (pracovní název)

Na počátku života člověk zažije znovuzrození a následuje život. Tento život však může být opět znovuzrozen. Jak je to možné? Je to proto, že My lidé dávajíc všemu, co si zaslouží dostáváme dary, které jsou z tohoto světa v podobě života. Není to jen život, co dáváme, ale smyslem tohoto života je posunout svůj život dál. Od toho tu je znovuzrození.

Na samém počátku této úvahy stála otázka, mohu o tomto psát? A po chvilce došlo k rozuzlení, kdy vnuknutím Božím, byl mi sdělen úkol a ten zní takto:

Kdokoliv projde branou života za svého života, ten se probudí do nového života, který bude reprezentovat jedině tím, že bude dalším životem, ne tím, co byl, ale zcela novým, kdy jeho tělo bude znovuzrozené. Takto postupuje Božství ve stvoření a takto postupuje i člověk, když jsou předpoklady pro další růst.

Jak sami vidíte, je to zcela obyčejná věc, přesto výjimečná, protože znovuzrození se neděje nijak často, ale děje se tak, aby vědomý člověk si byl jeho vědom. Pro nevědomé by celý tento proces byl zhola zbytečný a nic by tím nezískali. Ani duše, ani tělo. Jedině tehdy, když je člověk ve vědomém stavu života, dostane tuhle možnost a ta možnost člověka povýší na vyšší level.

Na jaký level? Těch levelů je spousta, kdy jednota Boží je tvořena všemi vrstvami, které musíme obsáhnout, proto u každého člověka to bude jiné. Co jeden považuje za posun, nestojí druhému za námahu, přesto vše je tahle situace výjimečná a přál bych ji zažít každému z Vás. Kdy vědoucí lidé nejsou s to pochopit proč se to děje. Jediná odpověď je tato:

Slovo Boží jste pochopili a je nutné jít dál, kdy dostanete další z mých slov, a to takovým způsobem, že porozumíte až tehdy, kdy tohle celé proběhne. Tomu já říkám život.

Takto častuje Bůh stvoření a takto odpovídá na tento dotaz. Ono slovo je niterné a sděluje pravdu tak vysokou, že pochopit ji vyžaduje další čas a ten mu budeme věnovat ve stvoření. Takto rosteme a takto postupujeme k Božství.

Na samý závěr mám jednu radu, těm, co nevěří na toto znovuzrození mám jednu prosbu, nesmějte se tomu, že nevěříte, kdy váš smích je fackou do tváře Bohu, který koná vše s láskou a pokorou o které nevíte nic. Je to facka, která Vás bude mrzet. Tohle jsem chtěl říci, právě tohle jsem měl na jazyku.

