Znamení doby říká, poznám jednotu
8.1.2025
Znamení doby, která přináší vitalitu (pracovní název)
Slovo znamení doby, nebylo vyhlédnuto jen tak. Jsou lidé hledající zlatý grál života a nemohou jej najít. Jsou lidé hledající pevné zdraví a nemohou jej najít. Kde je tedy pravda o životě, který je životem jednoho a všech, jako jednoho?
Slovo jedno znamená poznání. Slovo jedno znamená výhru. Kdo pochopí jednotu, pochopí vše, jenže je zde problém, jak pochopit něco co se nedá uchopit? Je tomu tak jen z části. Pochopit jednotu se musíme naučit životem. To je jedna část pravdy. Kdo jde životem a říká si: Jednota je mým chlebem, pochopí jej jen z části. Kdo jde životem a říká si: Jsem tu proto, abych konal vše dobré, opět pochopí vše jen z části. Kdo tedy pochopí vše jako jedno? Jsou to ti lidé, co dokáží jednotu zažít životem. Kdy jednota nemá hranic ani poznání, ale života, který žijeme. Poznat jednotu tak poznáme dvojsmysl života, který je smyslem toho, koho milujeme. Tohle je úhelný kámen života. Pochopit vše v lásce je základní úhel života, jenže láska nemá atributy jednoty, i když dokáže vše jako jedno. Je totiž rozdíl mezi jednom a to láskou, která je vším a jednotou, která proudí vším. Láska je tím, co tvoří kostru a naplnění kostry dělá ona jednota.
Naplnění jednoty láskou dává obraz člověka, který pochopil, o co mu jde v životě především, tedy o lásku, pochopení i moudrost, která proudí vším. Je tomu tak proto, že pochopit dualitu je jednotou pro toho, kdo je moudrý. Takto působí ona moudrost a není to jen vyčtené z knih, ale zažité životem. Kdo je tedy jednotou? Je to ten, kdo najde v životě poznání jednoty jako toho, koho miluje. Nedá se říci miluji láskou, ale miluji jednotou. Asi je to podobné člověku, který si řekne toto:
Hledím si svého a miluji vše. Hledím si života, miluji vše jako jedno. Hledím si svého a vše působí na mě a já působí na něj. Takto se pozná působení jednoty. Takto se pozná působení člověka, který jde s jednotou, která probudí i v tom největším člověku poznatky tak vysoké, že tento člověk nebude nikdy stár. Jedině, že by se rozhodl zestárnout po boku člověka, kterého miluje. Tohle dobrodiní lásky je tak vysoké, že člověk si řekne toto:
Proč bych měl stárnout? Je tomu tak proto, že stárnutí mi dává sílu života, který prožívám s tím, koho miluji. Ať je to Bůh či život, či milovaná osoba, vždy budu tím, koho miluji. Není rozdílu v lásce, kdy myslet si, že když budu milovat stvořitele dojdu dál, mýlím se. Není stvořitele, ale je jednoty, která proudí vším.
Tímto bych se rozloučil a poznamenávám si jediné. Kdo probudí jednotu v sobě, ten nebude jen člověkem, ale i tím, kdo přinese života dalším generacím v tom, že nebude sám.
J.H.
Jiří Herblich
Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami
Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.
Jiří Herblich
Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.
Jiří Herblich
Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi
Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.
Jiří Herblich
Které příběhy stojí nejvýše?
Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.
Jiří Herblich
Slovo matematicky přesné, co znamená?
Jsou slova přesná a jiná nepřesná, jakou mají funkci v Božství? Jsou to čísla poznání, které uděláme a výsledek je naším počtem těchto čísel. Kdo tedy najde poznání v číslech najde i život, který nesou.
