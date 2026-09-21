Zlato je kov, který přinese poznání duše
10.5.2025
Zlato je jen hodnotou, nebo Božím zázrakem (pracovní název)
Téma zlata nebylo doposud zpracováno podobným způsobem. Co je to tedy zlato? Zlato je kov, který má mnohostranné využití, kdy o spoustě využití nemáme zatím ani tušení. Co je to tedy zlato? Zlato je kov, který má dvojí užití. Jednak fyzické, které nám dovoluje poznat kvalitu, kterou má jako hodnotu a jednak duchovní, která má hodnotu tím, co dokáže v těle a jednak spirituální, kterou využívá technika.
Tyto hodnoty se prolínají. Jak jej můžete nazvat spirituální poznání zlata? Je tomu tak proto, že cokoliv, co je poznáno technikou vychází z Božství, a ne z ducha. Takto odpovídá ten, co poznal Boží zákony.
Je tomu tak proto, že Boží zákon je nařízení pro vše a konající nemá možnost, jakkoliv uhnout. Což u jiných zákonů ta možnost je. Poznat co je Boží zákon je snadné, ale jen pro lidi, kteří jdou s Bohem a tady nastupuje poznání, které jako lidstvo musíme udělat. Proto má zde zlato nezastupitelnou roli v tomto poznání.
Kdo by rád vlastnil zlato pro jeho hodnotu, neudělá chybu, když jej bude mít. Kdo jej bude vlastnit pro jeho duchovní náboj, neudělá chybu, když jej bude vlastnit. Jsou však okolnosti, které povyšují zlato na kov, který nemá konkurenci. Základním axiomem je poznání zlata jako kovu dávajíc život. V budoucnu objeví toto tajemství lidé pak nastane teprve sháňka po zlatě, to co vidíme dnes se setkává s porozuměním, že člověk, který hromadí zlato je vlastně mamonář, ale v daleké budoucnosti to budou právě ti duchovní, co budou činit pro ten důvod, že zlato je zdrojem života věčného, který oživuje tělo.
Celý proces se dá nazvat přijmutí světla, které září přes stvořitele a toto světlo bude díky tomuto zlatu přijímat. Vysocí duchové tak činí již dnes, kdy zlatem se stává duše. Jenže takových duší je málo a v budoucnu až lidé objeví toto tajemství tak pozvednou nápoj Božství ke svým ústům prostřednictví zlata, které je povýší. Teprve pak nastane skutečná sháňka po zlatě.
Zlato jako kov se nedá pojmout svým životem, ale bude jej vždy přesahovat. Je to jediný kov, který tohle dokáže a nemá tak omezení, které mají ostatní kovy. Lidé namítnou a co stříbro, vždyť i to je Božské. Ano je, ale má omezené použití v duchovní praxi, na rozdíl od zlata, které dokáže povznést vše.
A jak bude objeveno ono poznání povznešení zlata, zeptala se jedna duše? Ano, je tomu tak, že ono poznání je již známe, jen je neveřejné a činí tak velice malé procento lidí. Tohle vše je tu proto, že lidé zatím netuší, k čemu je povznešení k Božství, které reprezentuje. Jsou to však střípečky života, které dodávají, co zlato umí. Nejsou to kameny či zátěž, ale skutečné povznešení. Proto se bude zlato spotřebovávat v míře nebývalé.
Jsou však okolnosti, které duše nepochopí, že každé povznešení je nedokonalé, pokud není tvořeno duší. Pro i tohle po čase ustane, protože si lidé uvědomí omezení, které zlato nabízí. Ano říkám omezení, ale tohle pochopí jen tak vysoké duše, že až nastane tento čas pochopení, přijme jej každý. Zatím tedy musíte vystačit s poznání vysokosti zlata jako jednoty Božství ve Vás. Takto bude postupovat zlato a takto bude postupovat duše, které se přiblíží k Bohu a řekne zhruba toto:
Jsem dokonalá v tom činím a Vím, že jsem ta, co má přinést poznání. Proto konám se vší láskou tak, že dokáži přinést Bohu poznání. Činím tak s láskou a čistotou duše, kdy zlato neulpělo na mém těle, protože vím, co to může způsobit mezi námi oběma.
Tímto textem zobrazuji pravdu o zlatě ne tím, že jej ponižuji či povyšuji, ale tím, že duše musí najít cestu ke stvořiteli tak, že se stane oním zlatem pro tento i příští čas.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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